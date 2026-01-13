Cătălin Măruță, primele declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: „Pentru mine, acesta a fost…”

PRO TV a anunțat încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Cătălin Măruță, primele declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Pentru mine, acesta a fost..."

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Ce spune Cătălin Măruță despre decizia PRO TV

Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea La Măruță face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, se arată într-un comunicat oficial transmis de postul de televiziune.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Compania explorează în prezent oportunități interne pentru echipa de producție, cu scopul de a valorifica experiența și competențele acesteia în alte proiecte, se mai arată în același comunicat.

Cum arăta Cătălin Măruță atunci când a început colaborarea cu PRO TV

În luna octombrie a anului trecut, atunci când emisiunea La Măruță a aniversat 18 ani, Cătălin Măruță a dezvăluit pe rețelele de socializare o imagine inedită din prima ediție a show-ului.

„18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi.
Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. În cel mai BUN mod în care am putut. În fiecare emisiune, în fiecare zâmbet, în fiecare poveste construită întâi în redacția aia unde ne-am întâlnit atâția ani.
Când am plecat de la Televiziunea Română, acum 18 ani, începeam un drum nou, plin de emoții și necunoscut. N-aș fi putut ajunge aici fără încrederea oamenilor care au fost alături de mine încă de la început, dar mai ales fără echipa mea, o echipă de oameni dedicați, pasionați, care fac ca fiecare ediție să prindă viață.
Le mulțumesc tuturor colegilor care, de-a lungul anilor, au pus suflet în această emisiune. Și, în mod special, îi mulțumesc Alinei Tolontan, producătoarea mea, cea care a știut să ne țină uniți, să ne motiveze și să creadă mereu în noi. Fără ea, n-am fi ajuns aici.
Acești 18 ani au însemnat pentru mine o viață întreagă. În toți anii ăștia m-am căsătorit, am devenit tată, am trăit bucurii uriașe, dar și momente grele, în care am pierdut oameni dragi. Toate s-au împletit cu această emisiune care a devenit parte din viața mea.
18 ani în care și VOI ați fost, în felul vostru, parte din mine. Vă mulțumesc că ați fost acolo, zi de zi, că m-ați certat, m-ați iubit, m-ați provocat și m-ați ținut viu.
Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea.
Și azi, mai mult ca oricând, simt recunoștință. Pentru tot.
18 ani de povești, de emoții, de oameni. 18 ani în care am crescut împreună.
Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită”, a scris atunci prezentatorul pe internet.

Citește și:
Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Globurile de Aur 2026

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show
People
Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show
Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, s-a despărțit de iubitul ei: "Nu mai trebuie să pierzi timpul"
People
Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, s-a despărțit de iubitul ei: "Nu mai trebuie să pierzi timpul"
Viviana Sposub, imagini din vacanța în Londra. Cum a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția
People
Viviana Sposub, imagini din vacanța în Londra. Cum a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția
Irina Rimes s-ar retrage din juriul emisiunii Vocea României. Care ar fi motivul
People
Irina Rimes s-ar retrage din juriul emisiunii Vocea României. Care ar fi motivul
Lino Golden și-a cerut partenera în căsătorie la New York, după câteva luni de relație
People
Lino Golden și-a cerut partenera în căsătorie la New York, după câteva luni de relație
Survivor 2026: Primul concurent din echipa Faimoșilor care a părăsit competiția: "Am reușit să îmi demonstrez mie că pot să trec prin foame..."
People
Survivor 2026: Primul concurent din echipa Faimoșilor care a părăsit competiția: "Am reușit să îmi demonstrez mie că pot să trec prin foame..."
Libertatea
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Ce urmează pentru PRO TV. Anunțul făcut de Aleksandras Cesnavicius
Ce urmează pentru PRO TV. Anunțul făcut de Aleksandras Cesnavicius
Cu ce se ocupă Larisa Uță, concurenta de la Survivor România 2026. Copiii au susținut-o în cele mai grele perioade
Cu ce se ocupă Larisa Uță, concurenta de la Survivor România 2026. Copiii au susținut-o în cele mai grele perioade
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
S-a aflat! Care e adevăratul motiv din spatele plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV, după 18 ani. Prima declarație
S-a aflat! Care e adevăratul motiv din spatele plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV, după 18 ani. Prima declarație
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
catine.ro
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul
Plante de apartament care îți vor îmbunătăți starea de spirit în ianuarie 2026. Ce recomandă specialiștii
Plante de apartament care îți vor îmbunătăți starea de spirit în ianuarie 2026. Ce recomandă specialiștii
Mai multe din people
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi
People

Raluka și iubitul ei, Guy Kouris, au împlinit recent patru ani de relație.

+ Mai multe
Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Globurile de Aur 2026
Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Globurile de Aur 2026
People

Și la Hollywood, ca în viață, uneori câștigi, iar alteori pierzi. Uneori chiar în același timp. Au demonstrat-o din plin câțiva dintre câștigătorii trofeelor Globurile de Aur 2026, care au pierdut (dacă se poate spune așa) la capitolul stil.

+ Mai multe
Golden Globes 2026: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu
Golden Globes 2026: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu
People

Sezonul premiilor ce recompensează munca artiștilor din industriile de film și televiziune continuă, la Hollywood, cu cea de-a 83-a ediție Golden Globes, o ocazie să ne facem o idee despre favoriții de la Oscaruri, dar și despre tendințele vestimentare ce vor domina acest an.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC