Cătălin Măruță, primele declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Pentru mine, acesta a fost..."

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Ce spune Cătălin Măruță despre decizia PRO TV

Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea La Măruță face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, se arată într-un comunicat oficial transmis de postul de televiziune.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Compania explorează în prezent oportunități interne pentru echipa de producție, cu scopul de a valorifica experiența și competențele acesteia în alte proiecte, se mai arată în același comunicat.

Cum arăta Cătălin Măruță atunci când a început colaborarea cu PRO TV

În luna octombrie a anului trecut, atunci când emisiunea La Măruță a aniversat 18 ani, Cătălin Măruță a dezvăluit pe rețelele de socializare o imagine inedită din prima ediție a show-ului.

„18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi.

Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. În cel mai BUN mod în care am putut. În fiecare emisiune, în fiecare zâmbet, în fiecare poveste construită întâi în redacția aia unde ne-am întâlnit atâția ani.

Când am plecat de la Televiziunea Română, acum 18 ani, începeam un drum nou, plin de emoții și necunoscut. N-aș fi putut ajunge aici fără încrederea oamenilor care au fost alături de mine încă de la început, dar mai ales fără echipa mea, o echipă de oameni dedicați, pasionați, care fac ca fiecare ediție să prindă viață.

Le mulțumesc tuturor colegilor care, de-a lungul anilor, au pus suflet în această emisiune. Și, în mod special, îi mulțumesc Alinei Tolontan, producătoarea mea, cea care a știut să ne țină uniți, să ne motiveze și să creadă mereu în noi. Fără ea, n-am fi ajuns aici.

Acești 18 ani au însemnat pentru mine o viață întreagă. În toți anii ăștia m-am căsătorit, am devenit tată, am trăit bucurii uriașe, dar și momente grele, în care am pierdut oameni dragi. Toate s-au împletit cu această emisiune care a devenit parte din viața mea.

18 ani în care și VOI ați fost, în felul vostru, parte din mine. Vă mulțumesc că ați fost acolo, zi de zi, că m-ați certat, m-ați iubit, m-ați provocat și m-ați ținut viu.

Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea.

Și azi, mai mult ca oricând, simt recunoștință. Pentru tot.

18 ani de povești, de emoții, de oameni. 18 ani în care am crescut împreună.

Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită”, a scris atunci prezentatorul pe internet.

