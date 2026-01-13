Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: „A fost greu până ne-am obișnuit”

Alice Peneacă a vorbit cu deschidere despre viața de familie și despre partenerul ei de viață, antreprenorul Dragoș Caliminte, care se dedică foarte mult creșterii fiicei lor, Esther.

Alice Peneacă, despre viața de familie și rolul de mamă

Recent, Alice Peneacă a anunțat cu bucurie că se va căsători cu partenerul ei, Dragoș Caliminte. Modelul a precizat că evenimentul va avea loc în vara anului 2026. Cei doi s-au logodit în decembrie 2024.

„Se întâmplă! Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna. Vara lui 2026!”, a scris Alice Peneacă.

În cadrul unui interviu, Alice Peneacă a făcut mărturisiri despre cum percepe până acum rolul de mamă. Modelul și partenerul ei, antreprenorul Dragoș Caliminte, au împreună o fiică, Esther, în vârstă de doi ani.

„Eu mi-am dorit de când mă știu să devin mămică, dar am așteptat doar să găsesc omul potrivit. Cred că fiecare femeie își dorește asta! Dragoș, iubitul meu și tatăl fetiței mele, m-a ajutat foarte mult. Dacă nu era el, nu aș fi reușit! A fost și este foarte implicat în creșterea ei. Adevărul este că m-a ajutat și mama mea foarte mult. Fără ei nu cred că reușeam!”, a declarat Alice Peneacă pentru Click!

Alice Peneacă spune că are parte de tot sprijinul partenerului ei, Dragoș Caliminte. În ceea ce privește posibilitatea de a deveni din nou părinți, pentru moment cei doi nu își mai doresc un al doilea copil.

„Micuța face foarte bine, e la grădiniță și pentru noi e un pic mai ușor acum cu programul. E frumos să fii mămică, dar e foarte dificil! Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit cu ea și am învățat-o. E obositor și, totodată, solicitant să fii părinte! În 2025, am crescut împreună toți trei, iar de la 2026 îmi doresc să fim la fel de uniți și să ne iubim la fel de mult. Să ne aducă numai bucurii micuța noastră. Nu zic că nu mi-aș mai dori și al doilea copil, dar deocamdată vrem să ne odihnim.”

Cum a fost cerută în căsătorie Alice Peneacă

În luna decembrie a anului 2024, Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, Dragoș Caliminte.

Anunțul conform căruia Alice Peneacă a fost cerută în căsătorie a fost făcut chiar de către ea pe Instagram, acolo unde are o comunitate numeroasă. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o în Deșertul Afagay alături de mai mulți prieteni. Fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu superb inelul primit de la partenerul ei de viață.

„Pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis de Alice Peneacă pe Instagram, alături de fotografiile prin care își arată inelul de logodnă.

Cum s-au cunoscut Alice Peneacă și Dragoș Caliminte

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cu toate astea, modelul a surprins acum ceva timp cu declarațiile făcute de partenerul ei, având o mulțime de cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„De când l-am cunoscut, am apreciat la Dragoș că este o persoană foarte profundă și eu îmi doream pe cineva așa. Nu există nimic ce aș schimba la el. Nu mint, nu inventez. M-a echilibrat și mi-a adus liniște această relație. Am pus punct unei căutări, mă căutam pe mine și m-a liniștit. Cu socrii mei mă înțeleg excelent, sunt niște oameni extraordinari”, a declarat Alice Peneacă în cadrul unui interviu pentru cancan.ro.

Într-un alt interviu, Alice Peneacă a povestit mai multe despre cum s-a cunoscut cu Dragoș Caliminte. Cei doi s-au întâlnit la un festival de muzică.

„Eu îl văzusem pe instagram de ceva vreme, îl stalk -ăream cum s-ar spune, glumesc acum, nu chiar așa, dar pusesem ținta pe el. Și apoi l-am văzut la mare, dar nu știam că e același băiat cu cel pe care îl văzusem pe instagram, dar tot așa mi-a atras atenția. El mă știa, mi-a dat follow, am început să vorbim și a durat câteva luni până ne-am cunoscut oficial. Ne-am cunoscut tot la un festival de muzică și a fost super impresie, îți dai seama, noi ne-am mutat împreună în seara respectivă. Deci a fost o impresie foarte bună. Am fost super asumați, nu prea am stat pe gânduri și ajungi la vârsta la care nu mai ai timp de pierdut. Ori e albă, ori e neagră, nu mai stau. Vrei, nu vrei, la revedere!”, a spus Alice Peneacă pentru playtech.ro.

Alice Peneacă este unul dintre cele mai de succes modele din România și are apariții în numeroase publicații glossy, printre care și în ELLE România. A fost protagonista mai multor campanii și editoriale foto ale mai multor brand-uri cunoscute în întreaga lume. De asemenea, a apărut și în câteva filme, cum ar fi Pioneers Palace, regizat de Bobby Păunescu, dar și în Pup-o, mă! 3, lansat în 2023 și regizat de Tudor Botezatu, unde joacă alături de Alin Panc, Cosmin Seleși, Kristina Cepraga, fiind câteva dintre numele din distribuție.

Citește și:

Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro