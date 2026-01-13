Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show

A fost așteptat să revină și a adus o confruntare ce nu putea fi ratată. Formatul de televiziune care a revoluționat și a devenit prima alegere telespectatorilor la nivel mondial, Survivor, a început în urmă cu câteva zile la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Iustin HVNDS, primul eliminat de la Survivor România 2026

Prima săptămână le-a oferit, celor de acasă, șansa de a descoperi membrii celor două triburi și de a-i vedea pe aceștia pe trasee spectaculoase care le-au testat capacitățile.

La Jocul pentru Imunitatea Individuală, cei 12 Faimoși au lăsat deoparte prieteniile create și au dat totul pentru a obține acel colan care le oferă cheia de salvare în această etapă. Cea care a rămas în picioare și a obținut atât siguranța rămânerii în show, cât și șansa de a vota, este Marina Dina.

Cele două triburi s-au aflat încă o dată, față în față la Consiliu. Acolo, Faimoșii au trebuit să decidă care sunt cei doi concurenți care s-au confruntat în Duelul de eliminare.

Larisa Uță și Iustin HVNDS au intrat la proba de duel, după votul concurenților și alegerea Marinei Dina. Cei doi concurenți au fost nevoiți să parcurgă un traseu greu, iar dorința de a rămâne în competiție s-a resimțit în fiecare dintre ei.

În urma probei, care s-a desfășurat în două runde, Iustin HVNDS a fost eliminat de la Survivor 2026.

„11 nebuni cu care sunt prieten acum, 11 oameni mișto, fiecare dintre noi cu bune cu rele, dar cumva am reușit să ne înțelegem. Am reușit să îmi demonstrez mie că pot să trec prin foame, că deși îmi este greu să mă trezesc cu stomacul gol, fără niciun fel de condiție, fără câinii mei, fără Mara mea și fără trupa mea, am reușit să duc în fiecare zi”, a declarat Iustin HVNDS după eliminare.

Câți bani ar fi primit Iustin HVNDS pentru participarea la emisiune

Iustin HVNDS a rezistat doar o etapă în Survivor 2026, competiția care se difuzează acum la Antena 1, mai exact 3 zile. Cu toate acestea, el ar fi primit o sumă importantă pentru participare.

Potrivit Cancan.ro, în contractul semnat de cântăreț, se arată că acesta va fi remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare etapă de Survivor, deci la finalul celor trei zile de participare, el a plecat acasă cu 2.000 de euro.

„În viață trebuie să știi, chiar dacă poți să mergi mai departe, important e să știi când să te oprești. (…) De când am plecat de acasă am avut inima împărțită în două. Eu sunt o fire competitivă, îmi place să fac treabă și să lupt, mai ales având aici o echipă din foarte mulți oameni mișto voiam să trag cu ei, doar că aveam inima împărțită și acasă, la Mara, la trupa mea. A fost destul de greu să vin încoace. (…) Greu era, mai ales când nu ești înconjurat de oameni pe acre îi cunoști, oameni cu care te poți deschide și vorbi despre ceea ce simți.”, a spus Iustin HVNDS în cadrul emisiunii Survivor – Povești din junglă.

Foto: Instagram

