Ispitele cosmetice ale lunii ianuarie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Începe anul prin a-ți acorda mai multă atenție! Mizează pe puterea formulelor de îngrijire a tenului, părului și corpului și pe parfumuri de colecție, cu care vei impresiona.

Homepage  / Beauty / Beauty Shopping
  de  Madalina Frasineanu
Colecția de machiaj în ediție limitată Chanel
VEZI FOTO
POZA 1 / 43

Ne-am îndrăgostit de noile parfumuri cu note florale și lemnoase, de seturile cadou în ediție limitată și de produsele de machiaj cu tonuri strălucitoare. Produsele de machiaj în cele mai seducătoare nuanțe de roșu și roz îți vor schimba look-ul, dar și dispoziția.

Chanel makeup

Cele cinci talismane dragi lui Coco Chanel, simboluri iconice ale galaxiei CHANEL – leul, cometa, camelia, spicele de grâu și perlele – apar în această colecție de machiaj în ediție limitată. Tenul, ochii și buzele sunt împodobite cu reflexe magnetice și nuanțe irizante, pentru a celebra frumusețea iernii și a-ți conferi un look de invidiat.

Aromă unisex

Oceano Viola by Filippo Sorcinelli este un extract de parfum floral-acvatic unisex cu note de vârf seducătoare de violetă, elemi și Amethyst Flower. Tonurile de mijloc sunt reprezentate de stânjenel, alge și frunză de violetă, iar la baza compoziției regăsim note marine, lemn și licheni. Este disponibil pe
nicheparfumerie.ro.

Best haircare

Noua gamă Keune Instant Revive se adresează celor care caută soluții eficiente și rapide pentru repararea părului degradat, stresat sau afectat de colorări și decolorări repetate. Oferă rezultate vizibile încă de la prima utilizare, având la bază tehnologia peptidelor biomimetice și un mix de ingrediente inovatoare: Rose Guard Extract, BondVive Technology, ReSist Complex și Panthenol încapsulat.

Îngrijire de top

COSRX a lansat o nouă gamă de skincare, ce are la bază ingredientul PDRN, care este utilizat în principal în dermatologia estetică pentru regenerarea, repararea și revitalizarea pielii. Acționează prin stimularea proceselor naturale de vindecare, sporirea producției de colagen și elastină, îmbunătățirea elasticității, hidratării și fermității pielii. Produsele sunt disponibile pe bilenegre.ro.

Look impecabil

Noua colecție KIKO Milano Snow-Kissed Holiday conține produse de înfrumusețare inspirate de eleganța alpină italiană. Cu texturi desprinse dintr-un tărâm de iarnă, finisaje opalescente și accente cu luciu intens, fiecare produs este creat să reziste condițiilor iernii, pentru ca tu să te poți bucura din plin de fiecare clipă, fără ca look-ul tău să aibă de suferit.

Elixir

Rabanne Fame in love Parfum Elixir este o versiune mai intensă a parfumului original Fame, care te va învălui cu note florale și lemnoase puternice. Sticla are un design distinct, în formă de robot, iar de această dată rochia este roșie cu paiete și detalii aurii. Cu siguranță te va cuceri!

Machiaj hibrid

Tenul tău arată impecabil întreaga zi cu my Second Skin Translucent Powder de la my Geisha: aspect mat și natural timp de opt ore, datorită pudrei de bambus, care controlează excesul de sebum. Pudra conține acid hialuronic, care menține pielea hidratată și catifelată, iar tehnologia Skin Revitalizing Complex (L-Arginină, maca și ghimbir) o regenerează vizibil.

Blending

Setul de șase pensule pentru blending de la Jublien Beauty este special realizat pentru cei mai exigenți profesioniști. Datorită părului vegetal (din fibră de porumb), aceste pensule se pot folosi chiar și pentru texturile cremoase. Astfel, poți realiza cu ușurință machiajul ochilor pornind de la aplicarea bazei până la estomparea culorilor.

Pentru părul vopsit

Wella Professionals a lansat gama Ultimate Color, un regim transformator conceput în patru pași, nu doar pentru a păstra intensitatea culorii, ci și pentru a îmbunătăți toate celelalte aspecte ale îngrijirii părului vopsit. În centrul gamei se află Miracle Leave-In Mask, un produs infuzat cu glicină și un purificator de metale.

Couture J’Adore

Apa de parfum J’adore este reinventată în varianta unui parfum solid fără alcool, ultra couture, îndrăzneț și feminin. Batonul parfumat conferă pielii note florale bogate, cu flori de ylang-ylang, trandafir de Damasc și iasomie. Infuzat cu ceară de iasomie, se topește delicat la contactul cu pielea și lasă în urmă un aspect iridescent subtil.

Cyber Glow

Într-o lume în care lumina devine noul elixir al tinereții, FAQ™ Dual LED Panel schimbă regulile jocului. Aparatul folosește 512 LED-uri ultra-pure, calibrate pe cinci lungimi de undă esențiale, fiecare studiată clinic pentru rezultate vizibile: de la rejuvenare și reducerea ridurilor până la calmarea roșeții, uniformizarea texturii și diminuarea imperfecțiunilor. Disponibil pe notino.ro.

Scandal!

Începutul anului ne aduce un parfum care va scrie istorie! Vorbim despre noul Scandal Elixir de la Jean Paul Gaultier, o aromă puternică, potrivită pentru a fi purtată atât ziua, cât și noaptea, o compoziție intensă pentru momentele în care îți dorești ca toate privirile să fie ațintite asupra ta.

De colecție

Sărbătorește 90 de ani de magie Lancôme cu setul în ediție limitată The Great Minaudière Palette, o bijuterie luxoasă inspirată de călătoria fermecătoare a trenului Lancôme Express. Această paletă elegantă include cinci farduri de pleoape și două rujuri seducătoare. Este accesoriul perfect pentru a crea o multitudine de look-uri uluitoare și este disponibilă pe lancome.ro.

Hidratare intensă

Setul Mary Cohr New Youth este compus din trei produse concepute pentru hidratare intensă, fermitate, luminozitate și reducerea semnelor vizibile de îmbătrânire. Ingredientele-cheie precum aquasmoses, peptide, vitamina E, cafeină și extracte marine lucrează pentru a reda elasticitatea, tonusul și prospețimea pielii, iar rezultatul este un ten hidratat, ferm, radiant. Disponibil pe topline.ro.

Gene spectaculoase

Cu Lash Latex, YSL Beauty continuă să redefinească puterea de transformare a machiajului. După succesul uriaș al Lash Clash – mascara pentru volum supradimensionat – Lash Latex extinde viziunea. Așa cum Lash Clash amplifică, Lash Latex alungește. Așa cum Lash Clash crește volumul, Lash Latex aduce elasticitate. O gamă de mascara couture, concepută pentru impact, precizie și puterea privirii.

Luminozitate

Diminețile de iarnă reprezintă momentul ideal pentru o rutină care redă claritatea, luminozitatea și prospețimea pielii obosite de sezonul rece. Începe cu Ole Henriksen Truth Peach Glaze Glow Niacinamide Serum, cu niacinamidă și vitamina C, care uniformizează tonul pielii, amplifică luminozitatea și oferă acel „prim glow” odihnit încă de la primele ore. Disponibil pe notino.ro.

Pentru zona ochilor

Crema regeneratoare pentru ochi AGE REPAIR de la THE REMEDY LABORATORIES conține ingrediente naturale precum extractul de alge roșii de zăpadă și squalan, alese pentru proprietățile lor protectoare și anti-îmbătrânire. Formula sa hrănitoare reduce aspectul liniilor fine și al ridurilor, oferind o strălucire ușoară și întărind pielea delicată din jurul ochilor. Disponibilă pe miobio.ro.

Note irezistibile

Givenchy Irresistible Eau de Parfum Nectar este cea mai recentă lansare parfumată a brand-ului, care completează colecția Irresistible. Se deschide cu căldura bogată a trandafirului de Damasc, iar un contrast revigorant e realizat de notele de neroli alb, aducând o prospețime răcoritoare, ușor amăruie. O armonie între esențele florale bogate și o senzualitate radiantă.

Coafura perfectă

Frizz-Glaze Cream de la Kérastase este o cremă leave-in de styling anti-electrizare. Are o formulă cu glicerină, acid hialuronic, acid glicolic și ulei de trandafir sălbatic, pentru a oferi o coafură fără electrizare timp de patru zile, chiar și în condiții de umiditate ridicată și căldură. În plus, intensifică strălucirea, hidratează și catifelează părul.

Adio, piele uscată!

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+ Max, care are la bază ingredientul activ neurobioma, calmează pielea uscată, controlează senzațiile de mâncărime provocate de uscăciune și previne scărpinatul. Formula sa, delicată, dar eficientă, este potrivită pentru toate fototipurile, chiar și pentru pielea nou-născuților și a pacienților care urmează tratament oncologic.

De încercat și de adorat:

  • Apă de parfum All of Me Floral, Narciso Rodriguez, 90 ml, 758 lei
  • Apă de parfum Ensang Noir, L’Entropiste, 50 ml, 1.070 lei (disponibilă pe nicheparfumerie.ro)
  • Apă de parfum Good Girl Jasmine Absolute, Carolina Herrera, 50 ml, preț în magazine
  • Apă de parfum Nasaj, OmanLuxury, 100 ml, 1.300 lei (disponibilă pe nicheparfumerie.ro)
  • Concentrat cu vitamina C pentru ten C15 Super Booster, Paula’s Choice, 322 lei
  • Cremă de ochi anti-rid și anti-cearcăne, Eyephalt, Dr. Melaxin, 232 lei (disponibilă pe bilenegre.ro)
  • Cremă de noapte antiaging Retinol + PHA Refining Night Cream, Obagi, 550 lei (disponibilă pe obagi.ro)
  • Cremă de noapte Mega-Mushroom Overnight Recovery Cream, Origins, 310 lei (disponibilă pe notino.ro)
  • Cremă hidratantă Hydra+Moisturizer, THE REMEDY LABORATORIES, 69 lei (disponibilă pe miobio.ro)
  • Dispozitiv cu microcurenți pentru tonifierea tenului, BEAR 2, FOREO, 1.179 lei (disponibil pe notino.ro)
  • Esență uleioasă pentru luminozitatea tenului Académie, 365 lei (disponibilă pe topline.ro)
  • Fard de obraz DIOR Backstage Rosy Glow, DIOR, 253 lei
  • Fard de obraz Jublien Beauty, 77 lei
  • Gel cu acțiune anti-acnee Breakout Biotic Moisturizer, DERMALOGICA, 412 lei
  • Gel exfoliant pentru ten Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA Exfoliant Peel, Paula’s Choice, 254 lei
  • Iluminator Lumiverse sparkle catcher highlighter, KIKO Milano, 106,89 lei
  • Lac de unghii Le Vernis, Chanel, 187 lei
  • Parfum Paradoxe Radical Essence, Prada, 90 ml, 996 lei
  • Serum anti pete pigmentare Anti Dark Spot Concentrate, Guinot, 543 lei (disponibil pe topline.ro)
  • Serum pentru fermitate cu bakuchiol, Returnu, preț la cerere (disponibil pe bilenegre.ro)
  • Set cadou Majestic Gala Kit Fragrance, Sabon, 399 lei
  • Tratament pentru păr Treatment Mist Ultra Light, Moroccanoil, 255 lei (disponibil pe topline.ro)

Citește și:
Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
10 greseli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț
Beauty
10 greseli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț
Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști
Beauty
Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști
Minoxidil: Tot ce trebuie să știi despre ingredientul care stimulează creșterea părului
Beauty
Minoxidil: Tot ce trebuie să știi despre ingredientul care stimulează creșterea părului
Frumusețe furată - De ce suntem fascinate de trendurile de beauty ale altor culturi și ce aspecte ignorăm, deși nu ar trebui
Beauty
Frumusețe furată - De ce suntem fascinate de trendurile de beauty ale altor culturi și ce aspecte ignorăm, deși nu ar trebui
Îngrijirea sprâncenelor, de la A la Z
Beauty
Îngrijirea sprâncenelor, de la A la Z
Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată
Beauty
Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată
Libertatea
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
O vedetă din România e însărcinată în același timp cu fata ei și o să fie bunică la 35 de ani! „Doamne, îți mulțumesc!”
O vedetă din România e însărcinată în același timp cu fata ei și o să fie bunică la 35 de ani! „Doamne, îți mulțumesc!”
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
catine.ro
Mesaje de Sfântul Ion 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Mesaje de Sfântul Ion 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026. Peștii sunt nehotărâți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026. Peștii sunt nehotărâți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 obiceiuri simple cu care să-ți schimbi stilul de viață în 2026. Ce poți încerca
6 obiceiuri simple cu care să-ți schimbi stilul de viață în 2026. Ce poți încerca
Mai multe din beauty
Pro sau anti FILLER? Cele mai solicitate și populare tratamente estetice, între efecte adverse, mituri și alternative non-invazive
Pro sau anti FILLER? Cele mai solicitate și populare tratamente estetice, între efecte adverse, mituri și alternative non-invazive
Beauty

După ce rezultatele RMN au arătat că filler-ele nu se dizolvă atât de rapid cum se credea anterior și după ce rețelele sociale au fost împânzite cu imagini care prezentau rezultate dezastruoase ale acestei proceduri, percepția generală față de injectările cu acid hialuronic s-a schimbat radical. Cel puțin la nivel declarativ, deoarece în realitate, filler-ele rămân printre cele mai solicitate și populare tratamente estetice.

+ Mai multe
Colagenul, ingredient minune sau strategie de marketing?
Colagenul, ingredient minune sau strategie de marketing?
Beauty

De la suplimente alimentare la măști, colagenul este ingredientul anti-aging al momentului. Promite să netezească ridurile, să redea fermitatea și să lase pielea catifelată. Dar funcționează cu adevărat sau doar are un PR excelent?

+ Mai multe
Morning shed: Ce spun dermatologii despre trendul viral al momentului
Morning shed: Ce spun dermatologii despre trendul viral al momentului
Beauty

Dacă ai crezut că măcar în timpul somnului te poți relaxa și uita de presiunea de a arăta perfect, morning shed vine să îți demonstreze contrariul. Această tendință recentă în îngrijirea pielii duce obsesia pentru perfecțiune și consum la un cu totul alt nivel, transformând noaptea într-un ritual intens de frumusețe care promite rezultate spectaculoase. Dar oare chiar merită?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC