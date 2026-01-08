Ispitele cosmetice ale lunii ianuarie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Ne-am îndrăgostit de noile parfumuri cu note florale și lemnoase, de seturile cadou în ediție limitată și de produsele de machiaj cu tonuri strălucitoare. Produsele de machiaj în cele mai seducătoare nuanțe de roșu și roz îți vor schimba look-ul, dar și dispoziția.

Chanel makeup

Cele cinci talismane dragi lui Coco Chanel, simboluri iconice ale galaxiei CHANEL – leul, cometa, camelia, spicele de grâu și perlele – apar în această colecție de machiaj în ediție limitată. Tenul, ochii și buzele sunt împodobite cu reflexe magnetice și nuanțe irizante, pentru a celebra frumusețea iernii și a-ți conferi un look de invidiat.

Aromă unisex

Oceano Viola by Filippo Sorcinelli este un extract de parfum floral-acvatic unisex cu note de vârf seducătoare de violetă, elemi și Amethyst Flower. Tonurile de mijloc sunt reprezentate de stânjenel, alge și frunză de violetă, iar la baza compoziției regăsim note marine, lemn și licheni. Este disponibil pe

nicheparfumerie.ro.

Best haircare

Noua gamă Keune Instant Revive se adresează celor care caută soluții eficiente și rapide pentru repararea părului degradat, stresat sau afectat de colorări și decolorări repetate. Oferă rezultate vizibile încă de la prima utilizare, având la bază tehnologia peptidelor biomimetice și un mix de ingrediente inovatoare: Rose Guard Extract, BondVive Technology, ReSist Complex și Panthenol încapsulat.

Îngrijire de top

COSRX a lansat o nouă gamă de skincare, ce are la bază ingredientul PDRN, care este utilizat în principal în dermatologia estetică pentru regenerarea, repararea și revitalizarea pielii. Acționează prin stimularea proceselor naturale de vindecare, sporirea producției de colagen și elastină, îmbunătățirea elasticității, hidratării și fermității pielii. Produsele sunt disponibile pe bilenegre.ro.

Look impecabil

Noua colecție KIKO Milano Snow-Kissed Holiday conține produse de înfrumusețare inspirate de eleganța alpină italiană. Cu texturi desprinse dintr-un tărâm de iarnă, finisaje opalescente și accente cu luciu intens, fiecare produs este creat să reziste condițiilor iernii, pentru ca tu să te poți bucura din plin de fiecare clipă, fără ca look-ul tău să aibă de suferit.

Elixir

Rabanne Fame in love Parfum Elixir este o versiune mai intensă a parfumului original Fame, care te va învălui cu note florale și lemnoase puternice. Sticla are un design distinct, în formă de robot, iar de această dată rochia este roșie cu paiete și detalii aurii. Cu siguranță te va cuceri!

Machiaj hibrid

Tenul tău arată impecabil întreaga zi cu my Second Skin Translucent Powder de la my Geisha: aspect mat și natural timp de opt ore, datorită pudrei de bambus, care controlează excesul de sebum. Pudra conține acid hialuronic, care menține pielea hidratată și catifelată, iar tehnologia Skin Revitalizing Complex (L-Arginină, maca și ghimbir) o regenerează vizibil.

Blending

Setul de șase pensule pentru blending de la Jublien Beauty este special realizat pentru cei mai exigenți profesioniști. Datorită părului vegetal (din fibră de porumb), aceste pensule se pot folosi chiar și pentru texturile cremoase. Astfel, poți realiza cu ușurință machiajul ochilor pornind de la aplicarea bazei până la estomparea culorilor.

Pentru părul vopsit

Wella Professionals a lansat gama Ultimate Color, un regim transformator conceput în patru pași, nu doar pentru a păstra intensitatea culorii, ci și pentru a îmbunătăți toate celelalte aspecte ale îngrijirii părului vopsit. În centrul gamei se află Miracle Leave-In Mask, un produs infuzat cu glicină și un purificator de metale.

Couture J’Adore

Apa de parfum J’adore este reinventată în varianta unui parfum solid fără alcool, ultra couture, îndrăzneț și feminin. Batonul parfumat conferă pielii note florale bogate, cu flori de ylang-ylang, trandafir de Damasc și iasomie. Infuzat cu ceară de iasomie, se topește delicat la contactul cu pielea și lasă în urmă un aspect iridescent subtil.

Cyber Glow

Într-o lume în care lumina devine noul elixir al tinereții, FAQ™ Dual LED Panel schimbă regulile jocului. Aparatul folosește 512 LED-uri ultra-pure, calibrate pe cinci lungimi de undă esențiale, fiecare studiată clinic pentru rezultate vizibile: de la rejuvenare și reducerea ridurilor până la calmarea roșeții, uniformizarea texturii și diminuarea imperfecțiunilor. Disponibil pe notino.ro.

Scandal!

Începutul anului ne aduce un parfum care va scrie istorie! Vorbim despre noul Scandal Elixir de la Jean Paul Gaultier, o aromă puternică, potrivită pentru a fi purtată atât ziua, cât și noaptea, o compoziție intensă pentru momentele în care îți dorești ca toate privirile să fie ațintite asupra ta.

De colecție

Sărbătorește 90 de ani de magie Lancôme cu setul în ediție limitată The Great Minaudière Palette, o bijuterie luxoasă inspirată de călătoria fermecătoare a trenului Lancôme Express. Această paletă elegantă include cinci farduri de pleoape și două rujuri seducătoare. Este accesoriul perfect pentru a crea o multitudine de look-uri uluitoare și este disponibilă pe lancome.ro.

Hidratare intensă

Setul Mary Cohr New Youth este compus din trei produse concepute pentru hidratare intensă, fermitate, luminozitate și reducerea semnelor vizibile de îmbătrânire. Ingredientele-cheie precum aquasmoses, peptide, vitamina E, cafeină și extracte marine lucrează pentru a reda elasticitatea, tonusul și prospețimea pielii, iar rezultatul este un ten hidratat, ferm, radiant. Disponibil pe topline.ro.

Gene spectaculoase

Cu Lash Latex, YSL Beauty continuă să redefinească puterea de transformare a machiajului. După succesul uriaș al Lash Clash – mascara pentru volum supradimensionat – Lash Latex extinde viziunea. Așa cum Lash Clash amplifică, Lash Latex alungește. Așa cum Lash Clash crește volumul, Lash Latex aduce elasticitate. O gamă de mascara couture, concepută pentru impact, precizie și puterea privirii.

Luminozitate

Diminețile de iarnă reprezintă momentul ideal pentru o rutină care redă claritatea, luminozitatea și prospețimea pielii obosite de sezonul rece. Începe cu Ole Henriksen Truth Peach Glaze Glow Niacinamide Serum, cu niacinamidă și vitamina C, care uniformizează tonul pielii, amplifică luminozitatea și oferă acel „prim glow” odihnit încă de la primele ore. Disponibil pe notino.ro.

Pentru zona ochilor

Crema regeneratoare pentru ochi AGE REPAIR de la THE REMEDY LABORATORIES conține ingrediente naturale precum extractul de alge roșii de zăpadă și squalan, alese pentru proprietățile lor protectoare și anti-îmbătrânire. Formula sa hrănitoare reduce aspectul liniilor fine și al ridurilor, oferind o strălucire ușoară și întărind pielea delicată din jurul ochilor. Disponibilă pe miobio.ro.

Note irezistibile

Givenchy Irresistible Eau de Parfum Nectar este cea mai recentă lansare parfumată a brand-ului, care completează colecția Irresistible. Se deschide cu căldura bogată a trandafirului de Damasc, iar un contrast revigorant e realizat de notele de neroli alb, aducând o prospețime răcoritoare, ușor amăruie. O armonie între esențele florale bogate și o senzualitate radiantă.

Coafura perfectă

Frizz-Glaze Cream de la Kérastase este o cremă leave-in de styling anti-electrizare. Are o formulă cu glicerină, acid hialuronic, acid glicolic și ulei de trandafir sălbatic, pentru a oferi o coafură fără electrizare timp de patru zile, chiar și în condiții de umiditate ridicată și căldură. În plus, intensifică strălucirea, hidratează și catifelează părul.

Adio, piele uscată!

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+ Max, care are la bază ingredientul activ neurobioma, calmează pielea uscată, controlează senzațiile de mâncărime provocate de uscăciune și previne scărpinatul. Formula sa, delicată, dar eficientă, este potrivită pentru toate fototipurile, chiar și pentru pielea nou-născuților și a pacienților care urmează tratament oncologic.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum All of Me Floral, Narciso Rodriguez, 90 ml, 758 lei

Apă de parfum Ensang Noir, L’Entropiste, 50 ml, 1.070 lei (disponibilă pe nicheparfumerie.ro)

Apă de parfum Good Girl Jasmine Absolute, Carolina Herrera, 50 ml, preț în magazine

Apă de parfum Nasaj, OmanLuxury, 100 ml, 1.300 lei (disponibilă pe nicheparfumerie.ro)

Concentrat cu vitamina C pentru ten C15 Super Booster, Paula’s Choice, 322 lei

Cremă de ochi anti-rid și anti-cearcăne, Eyephalt, Dr. Melaxin, 232 lei (disponibilă pe bilenegre.ro)

Cremă de noapte antiaging Retinol + PHA Refining Night Cream, Obagi, 550 lei (disponibilă pe obagi.ro)

Cremă de noapte Mega-Mushroom Overnight Recovery Cream, Origins, 310 lei (disponibilă pe notino.ro)

Cremă hidratantă Hydra+Moisturizer, THE REMEDY LABORATORIES, 69 lei (disponibilă pe miobio.ro)

Dispozitiv cu microcurenți pentru tonifierea tenului, BEAR 2, FOREO, 1.179 lei (disponibil pe notino.ro)

Esență uleioasă pentru luminozitatea tenului Académie, 365 lei (disponibilă pe topline.ro)

Fard de obraz DIOR Backstage Rosy Glow, DIOR, 253 lei

Fard de obraz Jublien Beauty, 77 lei

Gel cu acțiune anti-acnee Breakout Biotic Moisturizer, DERMALOGICA, 412 lei

Gel exfoliant pentru ten Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA Exfoliant Peel, Paula’s Choice, 254 lei

Iluminator Lumiverse sparkle catcher highlighter, KIKO Milano, 106,89 lei

Lac de unghii Le Vernis, Chanel, 187 lei

Parfum Paradoxe Radical Essence, Prada, 90 ml, 996 lei

Serum anti pete pigmentare Anti Dark Spot Concentrate, Guinot, 543 lei (disponibil pe topline.ro)

Serum pentru fermitate cu bakuchiol, Returnu, preț la cerere (disponibil pe bilenegre.ro)

Set cadou Majestic Gala Kit Fragrance, Sabon, 399 lei

Tratament pentru păr Treatment Mist Ultra Light, Moroccanoil, 255 lei (disponibil pe topline.ro)

