Skincare trends – care sunt cele mai interesante și eficiente tendințe în îngrijirea tenului

De la substanțe create în laborator, la ADN din pește și până la creme cu arome calmante, pregătește-te pentru un an plin de surprize și, inevitabil, un buget pe măsură.

SPF mineral

Dacă aș fi primit un leu pentru fiecare dată când am spus că protecția solară este cel mai important produs din rutina de skincare, cred că aș putea să mă pensionez confortabil chiar acum. Așa că, doar pentru că SPF-ul mineral se află pe lista tendințelor de skincare din acest an, asta nu înseamnă că ai un motiv suficient de bun pentru a renunța la protecția solară chimică. Totuși, dacă trebuie să faci o investiție în sensul ăsta, atunci îți recomand să iei în considerare varianta minerală. Hai să înțelegi de ce: SPF-ul mineral folosește ingrediente care formează un strat protector la suprafața pielii, blocând razele UV să pătrundă. În plus, de obicei conține zinc, cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii și calmante. În schimb, cremele solare chimice sunt absorbite de piele și acționează prin preluarea și descompunerea razelor UV.

În același timp, SPF-urile minerale conțin ingrediente mai prietenoase atât cu corpul nostru, cât și cu mediul înconjurător. Probabil ai auzit deja de oxibenzonă, un compus organic derivat al benzofenonei care funcționează ca un filtru solar, ce absoarbe razele UVA și UVB. The Environmental Working Group a atras atenția asupra acestei substanțe încă din 2008, când au apărut tot mai multe dovezi conform cărora ar putea afecta sistemul endocrin, care este responsabil cu reglarea proceselor biologice precum creșterea și dezvoltarea, metabolismul sau funcția de reproducere. De asemenea, este considerată alergenică, provocând diverse reacții cutanate, mai ales în rândul copiiilor. Pe lângă efectele asupra sănătății umane, oxibenzona distruge și recifele de corali. Accentuează fenomenul de albire a acestora și le reduce capacitatea de regenerare. Din această cauză, Hawaii și Florida au interzis folosirea produselor pentru protecție solară care au în compoziție acest ingredient chimic.

Însă, nu crede că SPF-ul mineral este perfect. Dacă l-ai folosit vreodată, probabil ai observat că e destul de gras, se întinde greu pe piele și lasă o peliculă albă. Din fericire, lucrurile s-au îmbunătățit în ultima perioadă, iar brand-urile dezvoltă produse mai prietenoase cu pielea. De exemplu, Clean Screen Mineral SPF de la Ren Clean Skincare nu conține oxibenzonă și are doar ingrediente vegane. Cea mai bună parte este că, spre deosebire de alte produse similare, nu îți încarcă tenul și nu accentuează porii dilatați. În plus, matifiază pielea și reglează producția de sebum, fiind perfect pentru tenul gras.

Și pentru că știu că cea mai mare provocare este să respecți sfatul dermatologilor de a reaplica protecția solară la fiecare două ore, am o soluție excelentă: Colorescience Sunforgettable Total Protection Brush-On Shield. Este o pudră disponibilă în patru nuanțe pe care o poți aplica cu ușurință peste machiaj, dar și pe pielea curată, nu doar pentru protecție solară, ci și pentru un aspect uniform al tenului. O altă variantă cu textură ușoară și care nu te face să arăți ca o fantomă în mijlocul verii este Isdin Eryfotona Actinica Mineral SPF 50+ Sunscreen. Se așază foarte bine sub machiaj și nu îți lasă tenul gras.

Biotehnologie

În 2025, dezbaterea aprinsă între natural vs. artificial devine tot mai nuanțată. Iar asta se datorează biotehnologiei, care demonstrează că ingredientele de skincare dezvoltate în laborator sunt la fel de eficiente ca cele naturale, însă cu un impact mai redus asupra mediului. Pe scurt, această nouă ramură cultivă celulele din organisme vii, precum algele, drojdia sau bacteriile, pentru a crea un ingredient anume. Oricât de science fiction ar părea, este o abordare ce nu doar îmbunătățește produsele de îngrijire, făcându-le mai stabile și mai eficiente, dar contribuie și la conservarea biodiversității și evitarea epuizării resurselor naturale.

De exemplu, brand-ul Biossance folosește un proces inovator de fermentare, în care drojdia transformă siropul de trestie de zahăr într-o moleculă sintetică de squalan. Astfel, evită utilizarea squalanului natural, care este extras din ficatul rechinilor.

Și peptidele naturale au fost înlocuite recent de cele biomimetice, pentru a stimula producția de colagen, a reface bariera pielii și a ameliora petele hiperpigmentare. Fiind creați în laborator, acești compuși sintetici au o capacitate mai mare de a ținti precis diversele probleme ale pielii și acționează ca mesageri pentru a îmbunătăți calitatea tenului.

Un astfel de exemplu este glutationul, creat după peptida antioxidantă care se află în mod normal în organism, și care ajută la îmbunătățirea fermității pielii și la neutralizarea radicalilor liberi. Îl găsești în Phyto-Nature Firming Serum de la Dermalogica și îl poți folosi dacă vrei să tratezi semnele îmbătrânirii.

De asemenea, un alt brand care folosește biotehnologia este Deinde, care utilizează o formulă patentată de naringenin, un polifenol ce se găsește în coaja citricelor și care ajută la diminuarea inflamației – una dintre cauzele principale ale îmbătrânirii pielii. La fel de util în tratarea inflamației este și serumul Reome Active Recovery Broth, care folosește ingrediente obținute din materiale naturale, ce trec apoi printr-un proces de fermentare și acționează ca un probiotic, echilibrând bariera pielii.

Minimalism

Trebuie să recunosc că minimalismul este una dintre tendințele care mă irită mai mult decât scârțâitul cretei pe tablă. Dar, deși m-am săturat până peste cap să văd ținute monocrome sau machiaje clean, în ceea ce privește skincare-ul, sunt complet de acord cu această abordare. Din propria experiență, te pot asigura că, dacă încerci zece produse diferite în rutina de dimineață, tenul tău nu va arăta neapărat mai bine. De fapt, ar putea arăta chiar mai rău, deoarece poți dezvolta foarte ușor sensibilitate, reacții, erupții sau iritații.

În plus, dacă nu ești tocmai o expertă și doar urmezi ce ai văzut pe TikTok, poți combina greșit produsele, iar acest lucru duce, de cele mai multe ori, la inactivarea ingredientelor din compoziția lor. Adică le aplici complet degeaba.

E mult mai ușor să urmezi cu sfințenie o rutină de îngrijire formată maximum din patru pași: gel de curățare, serum (pentru problemele specifice ale pielii), cremă hidratantă și protecție solară, decât un întreg ritual care nu doar că durează foarte mult, dar îți și dă peste cap bugetul. Iar șansele de a dezechilibra microbiomul pielii sunt minime.

Body Care

În mod ironic, în timp ce rutina de îngrijire a tenului se simplifică, cea a corpului devine din ce în ce mai complexă. Pe scurt, specialiștii (sau echipele de PR ale brand-urilor) susțin că o simplă cremă de hidratare nu mai este suficientă. Ai nevoie de un ritual complex, care să includă ingredientele active deja prezente în produsele de îngrijire a feței. Acum, întrebarea logică ar fi: dacă sunt suficient de bune pentru față, ar trebui să fie și pentru corp, nu? Răspunsul este, în principiu, da, însă, de exemplu, dacă vrei să exfoliezi pielea de pe corp, cel mai probabil ai nevoie de un acid salicilic cu o concentrație mai mare decât cel pe care îl folosești pentru față.

Fiind un trend în adevăratul sens al cuvântului, vei găsi produse pentru corp pentru orice problemă a pielii ai avea. De exemplu, dacă te confrunți cu erupții cutanate pe spate, pe mâini, pe picioare sau chiar pe fese, ai la dispoziție Clear Strat Clarifying Body Spray de la Dermalogica, un produs bogat în acid salicilic, care ajută la curățarea porilor înfundați și la reducerea viitoarelor pustule. Pe lângă AHA, spray-ul conține și ulei de arbore de ceai și ulei de argan marocan, care reduc producția de sebum și roșeața. Rămânând la aceeași categorie, dacă ești o fană a dischetelor exfoliante Dr. Dennis Gross, poți încerca și varianta pentru corp, care conține acid salicilic, glicolic și lactic.

The Ordinary a intrat recent în această industrie, lansând un serum pentru corp cu acid salicilic, o cremă prebiotică pentru corp și o emulsie pentru față și corp cu niacinamide.

Pentru tratarea semnelor îmbătrânirii, retinolul este, de departe, cel mai eficient ingredient. Astfel, Paulas Choice a adăugat retinol în formula tratamentului pentru corp Skin-Smoothing Retinol Body Treatment. Pe lângă retinol, produsul conține antioxidanți puternici și ingrediente de reparare a pielii, asigurând o hidratare intensivă și o piele fermă.

Lumina LED

Deși lumea esteticii este destul de scindată atunci când vine vorba de tratamentele faciale, toți medicii dermatologi cu care am discutat în ultima perioadă au fost de acord că terapia LED este vedeta anului 2025. Dezvoltată de NASA în anii ’60 și utilizată inițial pentru vindecarea rănilor și repararea țesuturilor și celulelor umane, terapia cu lumină LED este o metodă non-invazivă și nedureroasă, care poate trata o gamă largă de probleme ale pielii, de la acnee și până la semnele îmbătrânirii. Deși nu este un concept nou în industria frumuseții, terapia LED se regăsește în tendințele acestui an datorită faptului că este mult mai ușor de integrat în rutina de îngrijire zilnică, fiind încorporată în majoritatea gadget-urilor de beauty.

De exemplu, masca Dr. Dennis Gross Skincare SpectraLite Faceware Pro este un tratament util inclusiv pentru tenul cu tendință acneică, fiind prevăzută cu două tipuri de lumini: una roșie – care are rolul de a stimula producția de colagen și de a accelera procesul de reînnoire celulară – și una albastră – ce elimină impuritățile și ameliorează aspectul inflamat al pielii.

Iar dacă ești în căutarea unui dispozitiv care să te ajute să estompezi semnele îmbătrânirii, masca de la Omnilux folosește lumina roșie pentru a reduce inflamația, hiperpigmentarea, roșeața și pentru a îmbunătăți procesul de reparare celulară. În același timp, lumina infraroșie pătrunde în straturile mai profunde ale pielii, unde stimulează producția de colagen și elastină. Recent, și brand-ul CurrentBody a lansat o versiune nouă și îmbunătățită a măștii LED Skin Light Therapy, cunoscută pentru efectele sale anti-aging.

Indiferent pe care îl alegi, nu uita că aceste device-uri nu înlocuiesc tratamentele faciale profesionale, ci mai degrabă vin în completarea lor, maximizând rezultatele obținute în clinică. De asemenea, nu îți vor oferi rezultate miraculoase dacă le folosești doar o dată pe lună.

Ascensiunea medicinii regenerative

Dacă 2024 a fost anul în care am început să vorbim despre medicina regenerativă, în 2025 asistăm la o expansiune remarcabilă a tratamentelor cu exozomi, polinucleotide, celule stem, factori de creștere sau proteine. Ideea de bază a acestui domeniu este că organismul nostru are capacitatea de a se regenera singur, iar aceste substanțe sunt ca niște mesageri care transmit celulelor să își reia funcționarea normală pentru a stimula procesele naturale de regenerare și reparare. Tocmai de aceea, beneficiile pe care le au asupra pielii sunt majore: ameliorează semnele îmbătrânirii, îmbunătățesc fermitatea și textura tenului, corectează petele pigmentare și au efecte antiinflamatorii. În egală măsură, ajută și la regenerarea scalpului și la stimularea creșterii părului.

Momentan, însă, exozomii, polinucleotidele sau celulele stem nu sunt tocmai comune în îngrijirea pentru acasă, ci sunt utilizate de medicii dermatologi în diverse terapii care vizează regenerarea părului și a pielii sau sunt folosiți după tratamentele cu laser ori microneedling pentru a reduce roșeața, iritația și perioada de recuperare.

PDRN

Îți era dor de trendurile de frumusețe coreene? Dacă da, fă cunoștință cu PDRN, un compus natural extras din fragmente de ADN, recunoscut pentru capacitatea sa de a repara & hidrata pielea și de a stimula producția de colagen. De fapt, poate că deja ai auzit de acest ingredient, însă sub formă de „tratament facial cu spermă de somon”. Kim Kardashian și Jennifer Aniston s-au declarat mari fane după ce l-au încercat, așa că inevitabil, popularitatea sa a crescut vertiginos.

Cel puțin în Statele Unite, fiindcă în Coreea, PDRN e un concept standard, fiind adesea utilizat în tratamente precum mezoterapia și microneedling-ul. De asemenea, este folosit și sub formă de tratament injectabil pentru a îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii, precum și pentru a netezi ridurile și liniile fine.

Totuși, există și câteva brand-uri coreene care au introdus deja PDRN în produsele lor de îngrijire. Anua a lansat un serum pe bază de acid hialuronic și PDRN, ce ajută la hidratarea tenului, la îmbunătățirea texturii pielii și la reducerea liniilor și ridurilor fine, în timp ce brand-ul Medicube a combinat în serumul său (Pink PDRN Peptide) ADN-ul din pește cu peptide pentru a spori elasticitatea pielii și a combate semnele îmbătrânirii. Brand-ul Genabelle a lansat o întreagă gamă pe bază de PDRN (conține o loțiune tonică, o mască, o cremă și fiole) dedicată întăririi barierei pielii compromise și calmării iritațiilor.

Wellness Beauty

Ca și când industria de wellness nu făcea suficienți bani, se pare că în noul an se infiltrează subtil și ramura frumuseții. Această fuziune își are sursa de inspirație în psihodermatologie, un domeniu care analizează relația dintre starea mintală și cea a pielii și se bazează în mare parte pe un tratament holistic al afecțiunilor pielii. Astfel, în 2025, frumusețea nu va mai însemna doar produse care promit să rezolve problemele tenului, ci o combinație de soluții care să te ajute să te simți bine și emoțional. Pregătește-te să găsești pe piață tot mai multe produse care sunt gândite să îmbunătățească calitatea pielii, în timp ce reduc stresul, calmează mintea și promovează o stare generală de bine.

De la creme cu arome calmante și uleiuri esențiale, până la instrumente de masaj care ajută la reducerea stresului și stimularea circulației, wellness-ul se va face simțit din plin în rutina de beauty.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro