Îngrijirea sprâncenelor, de la A la Z

Fie că îți dorești sprâncene mai dese, o formă nouă sau corectarea unor goluri, astăzi ai la dispoziție mai multe soluții estetice ca niciodată. De la laminare la micropigmentare și până la transplant, fiecare tehnică promite rezultate vizibile, adaptate nevoilor tale.

  de  Calitoiu Gabriela
Dintre toate trăsăturile feței noastre, sprâncenele au trecut, probabil, prin cele mai multe schimbări. În anii ’90 le pensam excesiv, până ajungeau să arate ca o linie arcuită. În urmă cu un deceniu le voiam perfecte, simetrice și conturate exagerat. Iar la scurt timp după, a venit moda sprâncenelor groase și naturale. Ca și cum toate aceste schimbări nu și-ar fi lăsat suficient amprenta asupra sprâncenelor noastre, mai apare și subțierea firească ce se instalează odată cu trecerea timpului sau ca efect al unor tratamente agresive. Așa că nu e de mirare că multe sprâncene și-au pierdut forma, s-au rărit sau au goluri vizibile.

Din fericire, există soluții care pot corecta sau chiar inversa aceste schimbări. Cu ajutorul procedurilor potrivite, poți recăpăta forma dorită, un aspect mai plin și un contur care nu se estompează până la prânz. Cum o alegi însă pe cea potrivită pentru tine? Ce diferențiază micropigmentarea de microblading? În ce constă laminarea și cât de invaziv este, de fapt, un transplant de sprâncene? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care ar fi bine să ți le pui înainte de a face o programare la un centru de înfrumusețare sau la o clinică estetică.

Pentru a înțelege mai bine ce presupune fiecare procedură și la ce te poți aștepta în realitate, am stat de vorbă cu trei specialiste care, deși propun abordări diferite, promit același rezultat: sprâncene care arată natural, se potrivesc cu fizionomia ta și nu au nevoie de retușuri zilnice.

Stilizare și laminare

Să începem cu situația cea mai puțin dramatică: cea în care nu te confrunți cu o pierdere semnificativă a firelor de păr, ci ai nevoie doar de o stilizare corectă a sprâncenelor și de o rutină simplă, ușor de urmat acasă.

Primul sfat al Vladei Spînu, specialistă în pensarea, rărirea, vopsirea și laminarea sprâncenelor, este să ai răbdare și să reziști tentației, oricât de mare ar fi, de a smulge zilnic firele „în plus”.

„Pensatul prea des, din două în două zile sau fir cu fir, poate afecta linia sprâncenei și duce în timp la subțierea definitivă a unor zone. Eu recomand să corectăm doar ce iese vizibil din formă, restul îl lăsăm să respire. Ideal ar fi să ne pensăm o dată la trei–patru săptămâni, pentru a permite firelor să crească suficient și pentru a păstra forma naturală”, explică Vlada.

De asemenea, e esențial să te abții de la tunderea sprâncenelor. Deși pare inofensivă, poate schimba textura firelor, care devin mai rigide și mai greu de controlat. „În loc să tund, prefer să folosesc tehnica de rărire selectivă, care oferă un rezultat mult mai natural”, spune Vlada.

Când vorbim despre sprâncene pensate excesiv, primul pas e să le lași să se refacă: fără pensat acasă, fără tuns, fără retușuri.

„Perioada de haos e necesară. E frustrantă, dar e singura cale spre sprâncene naturale și frumoase. Tocmai de aceea le recomand clientelor mele să evite complet pensatul acasă. Cele mai multe greșeli apar tocmai din dorința de «a corecta puțin», iar o smulgere greșită poate încetini procesul sau distruge simetria. Dacă chiar e nevoie, se pot îndepărta doar câteva fire din zona dintre sprâncene, folosind o pensetă de calitate, cu vârf oblic”.

În ceea ce privește rutina de îngrijire acasă, Vlada spune că primul pas constă „într-o demachiere delicată, fără să frecăm zona sprâncenelor. Multe fire se pierd așa, fără să ne dăm seama”. Apoi, în kit-ul tău de îngrijire ar trebui să existe o perie specială pentru sprâncene și un gel pentru fixare. „Gelul nu doar că menține forma, dar acționează ca un strat protector împotriva prafului, machiajului și altor factori externi”.

„Serumurile pentru regenerare, precum Revitabrow sau Nanobrow, pot ajuta la refacerea firelor de păr, dar doar dacă sunt aplicate zilnic”, mai adaugă Vlada. „Și uleiurile naturale pot fi eficiente, dar nu sunt soluții magice. Ricinul, jojoba, arganul – aplicate corect și constant – pot hrăni firul, îl pot întări și pot stimula o creștere mai sănătoasă”.

Totuși, rezultatele diferă de la o persoană la alta și nu apar peste noapte. „Le recomand mereu ca parte a unei rutine, nu ca un tratament unic. Iar dacă pielea din zona sprâncenelor e sensibilă sau predispusă la iritații, e important să testăm uleiul înainte sau să alegem produse profesionale formulate special pentru sprâncene”.

Pentru sprâncenele cu fir mai gros, rebel sau care nu-și păstrează forma, soluția poate fi laminarea. „E o procedură care ajută firele să stea exact cum le așezi, oferind un aspect ordonat, ridicat și mai plin, fără machiaj. Ce îmi place cel mai mult la laminare e că poți stiliza sprâncenele diferit în funcție de look-ul dorit, iar ele rămân fixate perfect”, explică Vlada.

Totuși, laminarea nu se potrivește tuturor. „Ține mult de tipul firului și de trăsăturile feței. Nu o recomand persoanelor cu fire foarte subțiri, rare sau fragile, dar nici în cazurile în care firele cresc natural în jos. În astfel de situații, există un risc crescut de rupere după laminare. De asemenea, e contraindicată persoanelor cu piele sensibilă sau dermatită”.

În plus, sprâncenele „exagerat de laminate” pot arăta bine în poze, dar rareori se potrivesc în viața de zi cu zi. „Pentru mine”, spune Vlada, „o sprânceană frumoasă e una care se potrivește perfect cu chipul și personalitatea celei care o poartă. Nu trebuie să fie perfect simetrică sau groasă. Trebuie doar să creeze armonie, să evidențieze privirea și să lase loc expresivității.

De fapt, una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le aud e că sprâncenele trebuie să fie identice. În realitate, ele sunt surori, nu gemene și e absolut normal să aibă mici diferențe. Forțarea simetriei ‘pe riglă’ duce nu doar la pensat excesiv, ci și la conturarea asimetriilor naturale ale feței. Eu cred în sprâncene care completează, nu care concurează cu fața și mereu le încurajez pe femei să-și îmbrățișeze unicitatea. Susțin echilibrul, nu perfecțiunea”.

Micropigmentare

Pentru sprâncenele rare, cu goluri vizibile sau cu o formă care nu mai poate fi corectată, indiferent câte serumuri ai aplica sau cât timp le-ai lăsa nepensate, una dintre cele mai eficiente opțiuni este micropigmentarea. Această procedură semi-permanentă presupune introducerea unui pigment cosmetic în stratul superficial al pielii, cu ajutorul unui aparat electric dotat cu un ac foarte fin. Prin tehnica fir cu fir, se trasează linii extrem de subțiri care imită direcția și textura firelor naturale, completând golurile și redefinind conturul sprâncenelor.

Spre deosebire de microblading, „această tehnică este potrivită pentru toate tipurile de ten”, spune Smaranda Dumitrescu, specialistă în micropigmentare fir cu fir. „În principiu, tenul gras este puțin mai problematic. Necesită o abordare mai atentă – firele trebuie desenate la o distanță ușor mai mare între ele, pentru că pigmentul tinde să se dilate în timp. Dar nu e nimic grav, dacă știi cum să lucrezi„.

Micropigmentarea este contraindicată în sarcină, dar se poate realiza în siguranță în perioada de alăptare. În plus, nu este o soluție potrivită doar pentru cei care au sprâncene foarte subțiri.

„Poți avea o bază bună de fire, dar cu goluri, iar în acest caz intervenim doar acolo, păstrând restul intact”, explică specialista. „Atât femeile, cât și bărbații care se confruntă cu sprâncene rare, asimetrice sau cu goluri pot apela la această procedură, indiferent dacă problemele sunt genetice, dobândite în timp sau legate de un tratament oncologic”.

O ședință începe întotdeauna cu o discuție detaliată, în care Smaranda analizează forma naturală a sprâncenelor și află ce își dorește fiecare client – ce îl nemulțumește, ce ar vrea să schimbe și, mai ales, ce nu își dorește deloc.

„Dacă mi se cere ceva exagerat, cum ar fi sprâncene foarte groase, trebuie să explic că nu putem depăși cu mai mult de doi milimetri sprânceana naturală. Deși pe moment efectul e spectaculos, lucrurile se schimbă în timp, iar după vindecare rezultatul nu va mai arăta la fel de bine”.

Apoi urmează desenul preliminar – o schiță atent realizată, care servește drept ghid pentru trasarea firelor. Se aleg pigmenții potriviți, cât mai apropiați de nuanța naturală a sprâncenelor, și începe micropigmentarea propriu-zisă, fir cu fir, cu ajutorul aparatului electric.

Pentru un rezultat cât mai apropiat de aspectul natural al sprâncenelor, alegerea pigmentului este esențială. Există trei tipuri: organici, minerali și hibrizi.

„Pigmenții organici se fixează rapid și rezistă timp îndelungat în piele, chiar și până la doi-trei ani, dar, în timp, pot căpăta reflexe albăstrui sau gri. Cei minerali sunt mai greu de asimilat de piele, însă se estompează frumos și pot fi eliminați complet cu laser, fără a lăsa urme portocalii sau roșiatice. Iar cei hibrizi combină avantajele ambelor variante: se fixează ușor, ca cei organici, dar oferă o vindecare frumoasă, datorită componentei minerale. Eu folosesc pigmenți hibrizi Hanami, care nu se vindecă niciodată în roșu sau oranj. Cel mult, după doi-trei ani, pot rămâne cu un ton ușor de maro-gri”, explică Smaranda.

Imediat după ședință, care durează în jur de două ore și jumătate, sprâncenele vor părea mai intense, cu o culoare mai închisă decât rezultatul final. În următoarele zile, pe suprafața pielii se formează cojițe fine care cad de la sine, în general între șapte și zece zile.

„În perioada asta, trebuie lăsate complet în pace. Fără apă, fără cremă, fără machiaj, fără atins. E foarte important ca pielea să-și urmeze singură procesul de vindecare”, spune Smaranda.

După ce cojițele cad, urmează un moment frecvent de panică: culoarea pare că a dispărut complet. „În realitate, pigmentul începe să reapară în zilele următoare, într-o variantă mai estompată și mai naturală. Abia după o lună se programează retușul, care fixează rezultatul și corectează eventualele mici goluri. Rezultatul final se stabilizează complet la patru – șase săptămâni după retuș, iar efectele durează până la doi ani, în funcție de tipul de ten, îngrijire și stil de viață”.

Vindecarea și retenția pigmentului depind în mare măsură de respectarea recomandărilor post-procedură. Orice abatere – de la expunerea la soare fără protecție, la aplicarea machiajului prea devreme sau smulgerea cojițelor – poate afecta rezultatul final. „Este o lucrare în echipă”, subliniază Smaranda. „Ce fac eu e doar o parte. De la un punct încolo, clienta este responsabilă pentru cum va arăta sprânceana ei în timp. Expunerea la soare, de exemplu, poate altera nuanța pigmentului. „Le spun clientelor să aplice SPF 50 pe sprâncene în fiecare zi, mai ales vara. Soarele nu e deloc prietenos cu pigmentul din piele”.

În ceea ce privește miturile legate de această procedură, Smaranda spune că cel mai frecvent este acela că sprâncenele arată nenatural la final, ca un tatuaj vechi, albăstrui, cu margini groase și rigide. „De fapt, nu e un mit, ci o realitate din trecut. Se foloseau ace de tatuaj corporal și pigmenți nepotriviți pentru față, fără nici o adaptare la fizionomie. Azi, tehnica e complet diferită, pigmenții sunt special creați pentru piele, iar rezultatul este mult mai fin și natural.

O altă preconcepție des întâlnită este legată de durere. Procedura nu este dureroasă, ci se simte ca o ușoară furnicătură. Pentru persoanele mai sensibile, se poate aplica o anestezie locală, dar chiar și fără aceasta, majoritatea clientelor o tolerează fără probleme”.

Microblading

La prima vedere, microblading-ul poate părea similar cu micropigmentarea, fiindcă, în esență, ambele tehnici își propun să redeseneze sprâncenele fir cu fir. Diferența majoră constă însă în instrumentele folosite. Microblading-ul presupune utilizarea unei lame fine, manevrată manual de specialist, care „zgârie” delicat stratul superficial al epidermei. În aceste tăieturi se introduce apoi pigmentul, pentru a crea efectul unor fire subțiri care imită sprânceana naturală.

Chiar dacă rezultatele pot fi foarte naturale, ele nu durează la fel de mult ca în cazul micropigmentării. În plus, microblading-ul nu este recomandat persoanelor cu un ten gras, deoarece există riscul ca liniile trasate să se îngroașe sau să se estompeze neuniform în timp.

Întreținerea post-procedură este, în mare parte, similară cu cea recomandată după micropigmentare: o sesiune de retuș programată la câteva săptămâni după prima intervenție, evitarea produselor exfoliante, a expunerii la soare și multă grijă în primele zile de vindecare.

Transplantul de sprâncene cu fir lung

Deși pot oferi rezultate naturale, atât laminarea, cât și micropigmentarea sau microblading-ul sunt soluții temporare, care necesită întreținere periodică și retușuri. În schimb, transplantul de sprâncene cu fir lung este o opțiune permanentă, care poate îmbunătăți densitatea și forma sprâncenelor într-un mod vizibil și de durată.

„Intervenția chirurgicală este una minim-invazivă și presupune recoltarea firelor de păr din zona occipitală (partea din spate a capului, unde părul este dens și rezistent), urmată de implantarea lor în zona sprâncenelor” explică dr. Maria Barsevschi, medic dermatolog specializat în tratamente pentru căderea părului și transplant de păr la Elos Hair Clinic.

Spre deosebire de metodele clasice, această abordare implică prelevarea și implantarea firelor de păr lungi, păstrate la lungimea naturală, ceea ce permite medicului și pacientei să vizualizeze forma și volumul în timp real, chiar în timpul intervenției.

Procedura începe cu o consultație detaliată, în care medicul evaluează atât zona din care vor fi luate firele, cât și forma dorită a sprâncenelor. Odată ce planul este stabilit, se trece la intervenția propriu-zisă. Firele sunt extrase individual prin tehnica FUE (Follicular Unit Extraction), folosind foliculi subțiri, similari celor din sprâncene, apoi implantați cu precizie prin metoda DHI (Direct Hair Implantation), respectând direcția naturală de creștere a firelor.

Intervenția durează, în medie, între patru și șase ore, nu necesită spitalizare și se efectuează sub anestezie locală. „Imediat după procedură, pot apărea o ușoară umflătură și roșeață în zona sprâncenelor – reacții normale, care se ameliorează de la sine în câteva zile. În jurul firelor transplantate se formează mici cruste, care se desprind natural în decurs de aproximativ o săptămână. Pentru ca totul să decurgă bine, e esențial ca pacienta să urmeze câteva recomandări simple: să spele delicat zona, să evite atingerea, frecarea sau scărpinarea sprâncenelor, să le protejeze de soare și lovituri și să evite efortul intens ori transpirația excesivă în primele zile”, subliniază dr. Barsevschi.

În primele săptămâni după intervenție, firele transplantate pot cădea – un proces normal, numit shedding – urmând ca noile fire să înceapă să crească treptat în trei–patru luni.

„Rezultatele transplantului pot fi evaluate realist la 6–12 luni de la procedură, precizează medicul dermatolog, care adaugă că „în cele mai multe cazuri, o singură intervenție este suficientă. Totuși, în funcție de particularitățile fiecărei paciente, poate fi necesară o ședință suplimentară de retuș, după aproximativ 9–12 luni”.

Rezultatele sunt, de regulă, permanente. „Acest lucru este posibil deoarece foliculii folosiți provin din zona occipitală, unde firele de păr sunt genetic rezistente la cădere și au o creștere stabilă pe tot parcursul vieții.

Transplantul de sprâncene cu fir lung este o opțiune eficientă pentru persoanele care se confruntă cu pierderea parțială sau totală a sprâncenelor, subțiere accentuată, cicatrici post-traumatice ori rezultate nefericite în urma pensării excesive sau a altor intervenții estetice. Printre cauzele frecvente care pot duce la aceste modificări se numără factorii genetici, dezechilibrele hormonale, afecțiuni medicale precum alopecia areata sau hipotiroidismul, dar și obiceiul compulsiv de a smulge firele de păr.

Totuși, nu oricine este un candidat potrivit. Intervenția nu este recomandată persoanelor cu afecțiuni inflamatorii active, boli autoimune, diabet necontrolat sau cu o zonă donatoare insuficientă”, concluzionează dr. Maria Barsevschi.

Așa că, înainte de a lua o decizie în privința unei proceduri, fie ea temporară sau definitivă, informează-te corect, discută cu specialistul sau medicul despre ce ți se potrivește cu adevărat, ținând cont de particularitățile tale; nu doar estetice, ci și de sănătate. Și nu uita că sprâncenele nu trebuie să fie perfecte, ci doar potrivite pentru tine.

Foto: Arhiva ELLE

