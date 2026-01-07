Filme premiate care au ajuns să fie aspru criticate

Obținerea unor premii importante nu a reprezentat o garanție că aceste filme sunt neapărat bune.

  de  Braslasu Iulia
1. Life Itself
Poveștile, personajele și interpretările neinspirate ale starurilor nu au fost suficient de convingătoare încât să producă emoții în rândul criticilor. 

1. Life Itself

Dan Fogelman a scris și regizat filmul Life Itself, despre schimbările prin care trece un cuplu din New York, de la căsătorie și până la nașterea primului copil. Pelicula a fost criticată pentru felul în care monoloagele nu au curs într-un ritm firesc, pentru construcția slab dezvoltată a personajelor și pentru povestea pe alocuri siropoasă. Filmul a obținut, până la urmă, doar două premii. 

2. The Goldfinch

Filmul The Goldfinch din 2019 este o ecranizare a romanului scris de Donna Tartt, care a câștigat premiul Pulitzer și medalia de excelență Andrew Carnegie pentru ficțiune. După ce mama lui moare în urma unui atentat cu bombă din Muzeul de Artă Metropolitan, viața lui Theodore „Theo” Decker trece prin schimbări radicale. Filmul a stârnit dezamăgiri din cauza dialogurilor care nu au adus niciun fel de emoție în sufletul privitorilor. 

3. Rules Don’t Apply

Warren Beatty a regizat filmul Rules Don’t Apply despre o poveste de dragoste încărcată de prejudecăți dintre o actriță aspirantă și un tânăr cu un plan de viitor foarte bine pus la punct. Pelicula a fost considerată plictisitoare și că nu aduce o altă perspetivă asupra unei teme care a tot fost abordată. Filmul a obținut doar premii internaționale, unul dintre ele a mers către actrița principală, Lily Collins, care a primit și o nominalizare la Globurile de Aur. 

4. Live By Night

Ben Affleck a regizat drama Live by Night, în care și interpretează rolul principal. Filmul său despre un grup de gangsteri a fost catalogat de critici drept fără sclipire și fără vreo intenție regizorală anume. Actorul a contribuit cu Dennis Lehane la scenariu, care nici acesta nu a adus un plus de valoare întregului proiect. 

5. Lions for Lambs

Lions for Lambs este o dramă politică regizată de Robert Redford despre mai mulți soldați aflați în Afghanistan, un profesor universitar, un candidat la președinție și o jurnalistă, rol interpretat de Meryl Streep. Deși publicul a răspuns destul de bine în urma vizionării lui, criticii au considerat că scenariul nu a fost suficient de bine gândit, că există mult prea mult dialog inutil și a urmat prea multe fire ale acțiunii, ceea ce a creat confuzie.

6. Welcome to Marwen

Filmul Welcome to Marwen este inspirat după documentarul Marwencol despre Mark Hogancamp, un bărbat care rămâne cu leziuni cerebrale după ce e victima unui atac violent. În procesul său de recuperare, recompune scene care pornesc de la al Doilea Război Mondial prin fotografierea unor păpuși. Filmul regizat de Robert Zemeckis l-a avut pe Steve Carell în rol principal, iar criticii nu au lăudat deloc faptul că el a fost ales pentru acest personaj, considerând că nu se potrivește. În plus, filmul a fost marcat de o mulțime de clișee care nu își aveau locul. A câștigat doar două premii. 

7. The Bonfire of the Vanities

Filmul The Bonfire of the Vanities e realizat după romanul scris de Tom Wolfe din 1987, iar rolurile principale sunt interpretate de Melanie Griffith, Tom Hanks, Bruce Willis și Kim Cattrall. Pelicula surprinde un om de afaceri influent care e implicat într-o situație dramatică după ce el și iubita lui omoară un tânăr într-un accident. Pe lângă interpretările care au stârnit mai degrabă emoții negative, criticii nu au văzut cu ochi prea blânzi discrepanța dintre roman și adaptarea sa cinematografică.

8. 1492: Conquest of Paradise

Drama 1492: Conquest of Paradise despre Christopher Columbus, regizată de Ridley Scott, nu a convins deloc vocile criticilor, nici la nivel de scenariu, vizual sau interpretare. Nemulțumirea principală a fost faptul că povestea despre descoperirea Americii nu a fost dezvoltată suficient, dar și că a lipsit cu desăvârșire coerența. 

9. Nine

Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Sophia Loren, Judi Dench și Kate Hudson sunt câteva dintre starurile care fac parte din distribuția musicalului Nine. În film, aflăm povestea lui Guido Contini, un regizor de film care duce extrem de multe lupte interioare, atât în viața lui personală, cât și profesională. Interpretarea dezamăgitoare a unor staruri, precum și momentele artistice eșuate au distrus complet imaginea unui musical care se dorea a fi de succes. Nine a obținut opt premii internaționale și patru nominalizări la Oscar. 

10. J. Edgar

Viața șefului FBI J. Edgar Hoover a fost punctul de pornire al dramei J. Edgar regizată de Clint Eastwood. Cu o distribuție compusă din Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Geoff Pierson și Kaitlyn Dever, dar și o poveste marcată de controverse, filmul părea să se înscrie în lista celor mai bune. Ei bine, nu a fost așa, deoarece criticii nu au apreciat ritmul extrem de lent al filmului, dialogurile neinspirate, dar și lipsa unui machiaj potrivit care să evidențieze înaintarea în vârstă. J. Edgar a obținut cinci premii internaționale. 

