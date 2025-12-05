Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit. Actrița din „Sex and the City” în vârstă de 69 de ani și inginerul de sunet de 55 de ani și-au unit destinele pe 4 decembrie, la Londra, într-o ceremonie elegantă organizată la Chelsea Old Town Hall, în prezența a doar 12 invitați.

Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas

Nunta discretă, o celebrare rafinată concentrată pe familie, prieteni apropiați și pe legătura profundă construită în timp, reflectă preferința celor doi pentru intimitate și autenticitate. Pentru acest moment special, Cattrall a purtat un costum Dior elegant, stilizat de colaboratoarea ei de lungă durată, Patricia Field, accesorizat cu mănuși Cornelia James și o pălărie realizată la comandă de renumitul creator Philip Treacy. Thomas a optat pentru un costum personalizat Richard James, un detaliu care subliniază aprecierea comună a cuplului pentru măiestria vestimentară și rafinament discret.

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au cunoscut în 2016, la BBC, când actrița a fost invitată în emisiunea „Woman’s Hour”. Conexiunea dintre ei s-a conturat rapid, iar după aceea au început să se urmărească pe X (fostul Twitter), a povestit actrița într-un interviu pentru Glamour în 2018.

„Mi-a trimis un mesaj direct”, a spus ea. „A fost foarte, foarte modern și a fost pur și simplu foarte ușor.”

Kim Cattrall și Russell Thomas au continuat să țină legătura, iar într-un final, el a vizitat-o pe actriță în Vancouver.

„A fost foarte curajos din partea lui, pentru că nu ne cunoșteam cu adevărat, în afară de câteva mese luate împreună. Dar a venit și ne-am înțeles grozav”, a povestit ea pentru PEOPLE în 2020. „Și de atunci suntem împreună!” Actrița a mai adăugat: „Sunt foarte confortabilă în preajma lui. E o fire explozivă și are un simț al umorului grozav. Și arată bine!”

Cum a evoluat relația lor

De-a lungul timpului, Kim Cattrall și Russell Thomas au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, protejându-și intimitatea și construind o relație bazată pe respect, interese comune și discreție. Legătura lor de durată a fost marcată de sprijin reciproc constant și de o evoluție armonioasă atât pe plan personal, cât și creativ.

Kim Cattrall Marries Russell Thomas in Intimate, Elegant London Wedding Ceremony (Exclusive) https://t.co/Vo0yohcNNQ — People (@people) December 4, 2025

În iunie 2025, actrița a vorbit într-un profil publicat de The Times despre relația lor și despre dinamica pe care au construit-o împreună, mărturisind că, de-a lungul legăturii lor, „ne-am distrat de minune”.

„A fost inițial actor”, a povestit Kim Cattrall într-un interviu acordat publicației. „A avut o viață incredibil de interesantă și a făcut totul în termenii lui”. Actrița a dezvăluit atunci un detaliu care o atrage și astăzi la partenerul ei: „Este un pic rebel, ceea ce îmi place”.

Vorbind pentru aceeași publicație, Kim Cattrall a explicat că relațiile ei anterioare au fost „bazate pe instinct”, în timp ce cu Thomas lucrurile au evoluat diferit:

„A fost foarte treptat cu Russ. Viețile noastre erau atât de separate și atât de diferite. Este o viață frumoasă și sunt foarte recunoscătoare pentru asta”.

