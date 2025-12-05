Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime la Londra.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit. Actrița din „Sex and the City” în vârstă de 69 de ani și inginerul de sunet de 55 de ani și-au unit destinele pe 4 decembrie, la Londra, într-o ceremonie elegantă organizată la Chelsea Old Town Hall, în prezența a doar 12 invitați.

Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas

Nunta discretă, o celebrare rafinată concentrată pe familie, prieteni apropiați și pe legătura profundă construită în timp, reflectă preferința celor doi pentru intimitate și autenticitate. Pentru acest moment special, Cattrall a purtat un costum Dior elegant, stilizat de colaboratoarea ei de lungă durată, Patricia Field, accesorizat cu mănuși Cornelia James și o pălărie realizată la comandă de renumitul creator Philip Treacy. Thomas a optat pentru un costum personalizat Richard James, un detaliu care subliniază aprecierea comună a cuplului pentru măiestria vestimentară și rafinament discret.

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au cunoscut în 2016, la BBC, când actrița a fost invitată în emisiunea „Woman’s Hour”. Conexiunea dintre ei s-a conturat rapid, iar după aceea au început să se urmărească pe X (fostul Twitter), a povestit actrița într-un interviu pentru Glamour în 2018.

„Mi-a trimis un mesaj direct”, a spus ea. „A fost foarte, foarte modern și a fost pur și simplu foarte ușor.”

Kim Cattrall și Russell Thomas au continuat să țină legătura, iar într-un final, el a vizitat-o pe actriță în Vancouver.

„A fost foarte curajos din partea lui, pentru că nu ne cunoșteam cu adevărat, în afară de câteva mese luate împreună. Dar a venit și ne-am înțeles grozav”, a povestit ea pentru PEOPLE în 2020. „Și de atunci suntem împreună!” Actrița a mai adăugat: „Sunt foarte confortabilă în preajma lui. E o fire explozivă și are un simț al umorului grozav. Și arată bine!”

Cum a evoluat relația lor

De-a lungul timpului, Kim Cattrall și Russell Thomas au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, protejându-și intimitatea și construind o relație bazată pe respect, interese comune și discreție. Legătura lor de durată a fost marcată de sprijin reciproc constant și de o evoluție armonioasă atât pe plan personal, cât și creativ.

În iunie 2025, actrița a vorbit într-un profil publicat de The Times despre relația lor și despre dinamica pe care au construit-o împreună, mărturisind că, de-a lungul legăturii lor, „ne-am distrat de minune”.

„A fost inițial actor”, a povestit Kim Cattrall într-un interviu acordat publicației. „A avut o viață incredibil de interesantă și a făcut totul în termenii lui”. Actrița a dezvăluit atunci un detaliu care o atrage și astăzi la partenerul ei: „Este un pic rebel, ceea ce îmi place”.

Vorbind pentru aceeași publicație, Kim Cattrall a explicat că relațiile ei anterioare au fost „bazate pe instinct”, în timp ce cu Thomas lucrurile au evoluat diferit:

„A fost foarte treptat cu Russ. Viețile noastre erau atât de separate și atât de diferite. Este o viață frumoasă și sunt foarte recunoscătoare pentru asta”.

Citește și:
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: "Nu e bine nici așa, să te zboare vântul..."
People
Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: "Nu e bine nici așa, să te zboare vântul..."
Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: "Relația tată-fiică trebuie să..."
People
Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: "Relația tată-fiică trebuie să..."
Adrian Nartea, mesaj emoționant pentru fiica lui, Mara, care a împlinit 10 ani: "Ești definiția mea de iubire"
People
Adrian Nartea, mesaj emoționant pentru fiica lui, Mara, care a împlinit 10 ani: "Ești definiția mea de iubire"
Jennifer Lopez, gest radical la un an de la divorțul de Ben Affleck
People
Jennifer Lopez, gest radical la un an de la divorțul de Ben Affleck
Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini inedite: "Am trăit ultimii 25 de ani în direct"
People
Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei. Prezentatoarea TV a dezvăluit imagini inedite: "Am trăit ultimii 25 de ani în direct"
Miley Cyrus, primele declarații despre logodna cu Maxx Morando: "Am fost atât de surprinsă"
People
Miley Cyrus, primele declarații despre logodna cu Maxx Morando: "Am fost atât de surprinsă"
Libertatea
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online
De ce a împodobit Mirela Vaida patru brazi în casă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Ce ar trebui să știi despre decembrie 2025, în funcție de data ta de naștere
Ce ar trebui să știi despre decembrie 2025, în funcție de data ta de naștere
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
Cum poți să protejezi hortensiile de temperaturile scăzute. Recomandările specialiștilor în grădinărit
Cum poți să protejezi hortensiile de temperaturile scăzute. Recomandările specialiștilor în grădinărit
Mai multe din people
Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: "De când m-am mutat de acasă..."
Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: "De când m-am mutat de acasă..."
People

Ada Condeescu a dezvăluit motivul pentru care nu se uită la serialele și filmele de la TV.

+ Mai multe
Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix
Prințul Harry, remarcă ironică la adresa lui Meghan Markle în serialul ei de pe Netflix
People

Prințul Harry a avut o intervenție devenită virală în noul episod With Love, Meghan – Holiday Celebration.

+ Mai multe
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
People

Adrian Mutu a lansat documentarul autobiografic Il Fenomeno – Povestea unui superstar, despre cariera sa.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC