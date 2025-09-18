Kim Cattrall, apariție rară alături de partenerul ei, Russell Thomas. Unde au fost surprinși cei doi

Kim Cattrall, celebra actriță din „Sex and the City„, continuă să își trăiască povestea de dragoste cu Russell Thomas, partenerul său de aproape un deceniu. Cei doi au fost fotografiați recent la Londra, unde au participat la o cină exclusivistă organizată de brand-ul Jimmy Choo.

Pentru eveniment, Kim Cattrall, în vârstă de 69 de ani, a ales o rochie mulată cu mâneci lungi, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cizme din piele întoarsă. Russell Thomas, în vârstă de 54 de ani, a optat pentru un costum din catifea verde, purtat cu o cămașă bleu, și a fost surprins cu brațul în jurul taliei ei.

Relația lor, începută în 2016, are o poveste neașteptată. Cei doi s-au cunoscut atunci când Thomas lucra ca inginer de sunet la BBC, iar Kim Cattrall înregistra un eseu despre insomnie pentru emisiunea Woman’s Hour de la BBC Radio 4. Ulterior, au păstrat legătura, iar la scurt timp Thomas a zburat în Canada, acolo unde locuiește actrița, pentru a o vizita. De atunci, relația lor s-a consolidat treptat.

„A fost inițial actor”, a povestit Kim Cattrall într-un interviu acordat publicației. „A avut o viață incredibil de interesantă și a făcut totul în termenii lui”. Actrița a dezvăluit atunci un detaliu care o atrage și astăzi la partenerul ei: „Este un pic rebel, ceea ce îmi place”.

Vorbind pentru aceeași publicație, Kim Cattrall a explicat că relațiile ei anterioare au fost „bazate pe instinct”, în timp ce cu Thomas lucrurile au evoluat diferit:

„A fost foarte treptat cu Russ. Viețile noastre erau atât de separate și atât de diferite. Este o viață frumoasă și sunt foarte recunoscătoare pentru asta”.

După aproape un deceniu, actrița spune că relația lor este la fel de solidă ca la început: „Suntem împreună de aproape zece ani acum. Și ne-am distrat de minune. Pur și simplu ne-am bucurat de fiecare clipă”.

Într-un interviu acordat revistei People în 2020, Kim Cattrall și-a descris partenerul drept un „foc de artificii”.

„Mă simt foarte confortabil în preajma lui. Este un foc de artificii și are un simț al umorului incredibil. Și, pe deasupra, e și plăcut privirii!”.

Actrița a povestit și cum pandemia de Covid-19 a pus la încercare legătura lor: „Ne-a închis apoi într-un adevărat test al relației noastre”, a spus ea, mărturisind că de atunci au fost de nedespărțit, făcând naveta între New York, Canada și Londra.

Kim Cattrall a mărturisit că Russell Thomas, mai tânăr cu 14 ani, este partenerul pe care l-a căutat mereu. „Îl iubesc. Și a meritat să aștept”.

Nominalizată la Emmy pentru rolul său iconic din „Sex and the City”, Kim Cattrall a trecut prin trei căsătorii. Primul mariaj, cu Larry Davis, a fost anulat în 1979. Ulterior, s-a căsătorit cu Andre J. Lyson, relație care s-a încheiat oficial în 1989. Cea de-a treia căsătorie a fost cu Mark Levinson, alături de care a fost între 1998 și 2004.

Ultima apariție publică a lui Kim Cattrall cu Russell Thomas a avut loc în 2024, la Londra, când au fost fotografiați la ieșirea din magazinul Balmain din Mayfair.

Foto: PR, Profimedia

