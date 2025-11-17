Isla Fisher, declarații rare despre divorțul dificil de Sacha Baron Cohen: „Am plâns puțin”

După despărțirea de Sacha Baron Cohen, Isla Fisher a început un nou capitol, pe care îl descrie drept „provocator, dar plin de satisfacții”. Actrița australiană, cunoscută pentru rolurile din Confessions of a Shopaholic și Wedding Crashers, a vorbit pentru prima dată despre cum și-a regăsit echilibrul după o perioadă dificilă, în noua sa locuință din Londra.

Potrivit ELLE Decoration, Isla Fisher a mărturisit că momentul în care mobilierul a sosit în noua sa casă a fost unul copleșitor.

„Când au ajuns toate, am plâns puțin, pentru că era prima oară când, ca femeie singură, aveam o casă doar a mea.”

Isla Fisher s-a mutat acolo după moartea tatălui său, în 2023, și după încheierea mariajului cu Sacha Baron Cohen.

„Să încerci să creezi o nouă viață de la zero, cel puțin din punct de vedere emoțional, a fost o provocare, dar și o experiență cu multe satisfacții”, a adăugat Fisher. „Mă bucur de această nouă versiune a vieții mele”.

În interviul publicat de ELLE Decoration, Isla Fisher a vorbit și despre schimbările din rutina sa zilnică, mărturisind că acum preferă liniștea în locul agitației.

„Nu mai simt nevoia să dau petreceri acasă. Îmi place să fac o baie, să aprind câteva lumânări, să aduc laptopul și să pun ceva pe Netflix. Cam atât de palpitant devine totul. Iubesc să stau în pat. Uneori este singurul loc unde poți găsi liniște.”

Iar noua ei locuință din Londra reflectă această dorință de calm și siguranță.

„Am vrut ca dormitoarele copiilor să fie pe același etaj cu al meu, ca să pot monitoriza folosirea telefoanelor”, a explicat actrița, care are trei copii cu Sacha Baron Cohen. Ea a menționat și că a dorit „spațiu pentru familia mea, care locuiește în Grecia și mă vizitează des”, precum și „spațiu exterior”.

„Am crescut în Australia, unde am avut norocul să fiu mereu desculță în grădină sau pe plajă, așa că asta e cea mai apropiată senzație de ‘acasă pentru mine”, a adăugat Fisher.

Detalii despre separarea de Sacha Baron Cohen

Isla Fisher și Sacha Baron Cohen și-au anunțat despărțirea în 2024, printr-o declarație comună publicată pe rețelele de socializare.

„În 2023 am depus împreună actele pentru a încheia căsnicia”, scriau cei doi. „Am pus mereu pe primul loc intimitatea noastră și am lucrat în liniște pentru a gestiona această schimbare. Vom rămâne mereu uniți prin dragostea și devotamentul nostru față de copii. Vă mulțumim sincer că respectați dorința familiei noastre de a ne păstra viața privată”.

Într-un alt interviu acordat în iulie pentru Harper’s Bazaar Australia, Isla Fisher a vorbit despre modul în care privește viitorul după divorț.

„Am avut câțiva ani grei, dar trec peste ei”, a spus ea. „Sunt foarte entuziasmată pentru următorul capitol”.

Actrița a explicat că își redirecționează atenția către carieră:

„Îmi redirecționez atenția către carieră, pentru că înainte eram complet concentrată pe copii; sunt și acum, desigur, pentru că ei sunt adevărata mea iubire. Dar acum mă bucur din nou să mă implic în muncă.”

Isla Fisher a adăugat că această perioadă de tranziție i-a permis să se redescopere.

„Încerc să-mi amintesc de noua mea identitate, ca persoană din afara unui parteneriat, și să rămân cât mai optimistă. De fiecare dată când are loc o schimbare, este greu să te adaptezi. Dar sper că mă descurc destul de bine.”

