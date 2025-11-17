Isla Fisher, declarații rare despre divorțul dificil de Sacha Baron Cohen: „Am plâns puțin”

Isla Fisher a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Sacha Baron Cohen.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Isla Fisher, declarații rare despre divorțul dificil de Sacha Baron Cohen: "Am plâns puțin"

După despărțirea de Sacha Baron Cohen, Isla Fisher a început un nou capitol, pe care îl descrie drept „provocator, dar plin de satisfacții”. Actrița australiană, cunoscută pentru rolurile din Confessions of a Shopaholic și Wedding Crashers, a vorbit pentru prima dată despre cum și-a regăsit echilibrul după o perioadă dificilă, în noua sa locuință din Londra.

Potrivit ELLE Decoration, Isla Fisher a mărturisit că momentul în care mobilierul a sosit în noua sa casă a fost unul copleșitor.

„Când au ajuns toate, am plâns puțin, pentru că era prima oară când, ca femeie singură, aveam o casă doar a mea.”

Isla Fisher s-a mutat acolo după moartea tatălui său, în 2023, și după încheierea mariajului cu Sacha Baron Cohen.

„Să încerci să creezi o nouă viață de la zero, cel puțin din punct de vedere emoțional, a fost o provocare, dar și o experiență cu multe satisfacții”, a adăugat Fisher. „Mă bucur de această nouă versiune a vieții mele”.

În interviul publicat de ELLE Decoration, Isla Fisher a vorbit și despre schimbările din rutina sa zilnică, mărturisind că acum preferă liniștea în locul agitației.

„Nu mai simt nevoia să dau petreceri acasă. Îmi place să fac o baie, să aprind câteva lumânări, să aduc laptopul și să pun ceva pe Netflix. Cam atât de palpitant devine totul. Iubesc să stau în pat. Uneori este singurul loc unde poți găsi liniște.”

Iar noua ei locuință din Londra reflectă această dorință de calm și siguranță.

„Am vrut ca dormitoarele copiilor să fie pe același etaj cu al meu, ca să pot monitoriza folosirea telefoanelor”, a explicat actrița, care are trei copii cu Sacha Baron Cohen. Ea a menționat și că a dorit „spațiu pentru familia mea, care locuiește în Grecia și mă vizitează des”, precum și „spațiu exterior”.

„Am crescut în Australia, unde am avut norocul să fiu mereu desculță în grădină sau pe plajă, așa că asta e cea mai apropiată senzație de ‘acasă pentru mine”, a adăugat Fisher.

Detalii despre separarea de Sacha Baron Cohen

Isla Fisher și Sacha Baron Cohen  și-au anunțat despărțirea în 2024, printr-o declarație comună publicată pe rețelele de socializare.

„În 2023 am depus împreună actele pentru a încheia căsnicia”, scriau cei doi. „Am pus mereu pe primul loc intimitatea noastră și am lucrat în liniște pentru a gestiona această schimbare. Vom rămâne mereu uniți prin dragostea și devotamentul nostru față de copii. Vă mulțumim sincer că respectați dorința familiei noastre de a ne păstra viața privată”.

Într-un alt interviu acordat în iulie pentru Harper’s Bazaar Australia, Isla Fisher a vorbit despre modul în care privește viitorul după divorț.

„Am avut câțiva ani grei, dar trec peste ei”, a spus ea. „Sunt foarte entuziasmată pentru următorul capitol”.

Actrița a explicat că își redirecționează atenția către carieră:

„Îmi redirecționez atenția către carieră, pentru că înainte eram complet concentrată pe copii; sunt și acum, desigur, pentru că ei sunt adevărata mea iubire. Dar acum mă bucur din nou să mă implic în muncă.”

Isla Fisher a adăugat că această perioadă de tranziție i-a permis să se redescopere.

„Încerc să-mi amintesc de noua mea identitate, ca persoană din afara unui parteneriat, și să rămân cât mai optimistă. De fiecare dată când are loc o schimbare, este greu să te adaptezi. Dar sper că mă descurc destul de bine.”

Citește și:
Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: „Viața noastră este…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Adela Popescu, dezvăluiri despre momentele dificile și situațiile care o copleșesc: "Mă mai supără soțul și copiii"
People
Adela Popescu, dezvăluiri despre momentele dificile și situațiile care o copleșesc: "Mă mai supără soțul și copiii"
Vlad Gherman, despre schimbările făcute în stilul lui de viață. Cum a reacționat Oana Moșneagu: "Transformarea este uluitoare"
People
Vlad Gherman, despre schimbările făcute în stilul lui de viață. Cum a reacționat Oana Moșneagu: "Transformarea este uluitoare"
Bella Hadid vorbește deschis despre suferința sa cauzată de "anxietatea medicală" în contextul luptei sale cronice cu boala Lyme
People
Bella Hadid vorbește deschis despre suferința sa cauzată de "anxietatea medicală" în contextul luptei sale cronice cu boala Lyme
Ada Condeescu nu vrea să participe la emisiuni precum Asia Express sau Power Couple. Care este motivul: "Prefer personajele și măștile"
People
Ada Condeescu nu vrea să participe la emisiuni precum Asia Express sau Power Couple. Care este motivul: "Prefer personajele și măștile"
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton copiilor lor: "Un subiect destul de tensionat"
People
Regula strictă impusă de Prințul William și Kate Middleton copiilor lor: "Un subiect destul de tensionat"
Ce schimbări aduce sezonul 3 al emisiunii Power Couple. Dezvăluirile făcute de prezentatorul Dani Oțil: "Am făcut lucruri wow"
People
Ce schimbări aduce sezonul 3 al emisiunii Power Couple. Dezvăluirile făcute de prezentatorul Dani Oțil: "Am făcut lucruri wow"
Libertatea
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Florin Prunea a divorțat în secret înainte de „Desafio: Aventura”? Imagini cu amanta care a făcut totul public: Cum l-a dat de gol pe fostul portar
Cu ce se ocupă noua cucerire a lui Dan Bittman. Andreea nu e străină de lumina reflectoarelor
Cu ce se ocupă noua cucerire a lui Dan Bittman. Andreea nu e străină de lumina reflectoarelor
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artista a fost însoțită de fiica ei, Elena
Cum a apărut Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artista a fost însoțită de fiica ei, Elena
Denise Rifai și Dan Alexa, surprinși din nou împreună, după zvonurile poveștii de iubire. Ce diferență de vârstă este între cei doi
Denise Rifai și Dan Alexa, surprinși din nou împreună, după zvonurile poveștii de iubire. Ce diferență de vârstă este între cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Detalii neștiute până acum despre soția lui Radu Mazăre au ieșit la iveală! Cine este, de fapt, Roxana Mihalache și ce s-a aflat despre ea
Detalii neștiute până acum despre soția lui Radu Mazăre au ieșit la iveală! Cine este, de fapt, Roxana Mihalache și ce s-a aflat despre ea
Timpul nu iartă pe nimeni! În ciuda operațiilor estetice, marea vedetă a ajuns azi de nerecunoscut! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? / FOTO
Timpul nu iartă pe nimeni! În ciuda operațiilor estetice, marea vedetă a ajuns azi de nerecunoscut! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? / FOTO
catine.ro
Dolly Parton a primit premiul Oscar onorific la Governors Awards 2025. Ce a declarat artista
Dolly Parton a primit premiul Oscar onorific la Governors Awards 2025. Ce a declarat artista
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Care este următoarea destinație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce călătorie vor face Ducii de Sussex
Care este următoarea destinație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce călătorie vor face Ducii de Sussex
Britney Spears și surorile Kardashian au planificat o petrecere în pijamale. Ce imagini au publicat vedetele în mediul online
Britney Spears și surorile Kardashian au planificat o petrecere în pijamale. Ce imagini au publicat vedetele în mediul online
Mai multe din people
Sophie Grégoire, dezvăluiri despre relația fostului ei soț, Justin Trudeau, cu Katy Perry: "Sunt foarte conștientă că..."
Sophie Grégoire, dezvăluiri despre relația fostului ei soț, Justin Trudeau, cu Katy Perry: "Sunt foarte conștientă că..."
People

Sophie Grégoire rupe tăcerea în privința relației dintre Justin Trudeau, fostul ei soț, și Katy Perry.

+ Mai multe
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul pe internet alături de mama lui
Imagine emoționantă cu băiețelul lui Ianis & Elena Hagi. Cum a apărut micuțul pe internet alături de mama lui
People

Elena Hagi a dezvăluit o imagine emoționantă cu fiul ei, Giorgios.

+ Mai multe
Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV: "Am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare..."
Iulia Vântur a cântat colinde românești la Vatican, în fața Papei Leon XIV: "Am simțit o pace adâncă, o mare bucurie și o binecuvântare..."
People

Iulia Vântur a avut onoarea de a cânta colinde românești la Vatican, în fața lui Papa Leon XIV.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC