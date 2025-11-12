Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: „Viața noastră este…”

Hailey Bieber vorbește sincer despre mariajul cu Justin și despre cum gestionează relația după o perioadă dificilă.

Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce el a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă: "Viața noastră este..."

Hailey Bieber a vorbit deschis despre mariajul cu Justin Bieber și despre felul în care cei doi gestionează relația după o perioadă marcată de provocări. Într-un interviu acordat publicației GQ, fondatoarea Rhode a explicat că preferă să se concentreze pe prezent, fără presiuni asupra viitorului.

„Luăm lucrurile zi după zi”, a declarat Hailey pentru GQ, adăugând că se simte „liniștită” în etapa în care se află acum. „Amândoi ne simțim foarte protectori față de fiul nostru și nu cred că acest lucru se va schimba vreodată, dar viața noastră este viața noastră și este foarte publică, așa că vom trece fiecare punte atunci când vom ajunge la ea. Însă, în momentul de față, mă simt foarte confortabil cu felul în care alegem să împărtășim lucrurile și cu ceea ce păstrăm doar pentru noi”, a spus ea, potrivit GQ.

Hailey și Justin Bieber au devenit părinți pentru prima oară în august 2024, odată cu venirea pe lume a fiului lor, Jack Blues. Modelul a vorbit și despre experiența maternității, mărturisind că începutul a fost copleșitor, dar plin de lecții personale.

„Nu cred că există ceva ce ți-ar putea spune cineva despre asta care să te pregătească cu adevărat, până nu trăiești tu însăți experiența”, a declarat Hailey. „Dar mă simt mult mai pregătită să o fac din nou, în comparație cu cât de nepregătită m-am simțit prima dată”.

Ea a adăugat: „Pentru mine, există atât de multe lucruri necunoscute, dar se întâmplă atât de multe schimbări, te transformi într-un mod complet diferit, într-un fel pentru care nu ai cum să te pregătești până nu treci prin asta”.

De asemenea, într-un interviu acordat în această vară revistei Vogue Italia, Hailey a descris perioada de după naștere ca fiind una extrem de fragilă din punct de vedere emoțional

„A fost cea mai delicată perioadă prin care am trecut vreodată în viața mea. Să învăț să trăiesc cu o nouă versiune a mea a fost foarte dificil”.

Conform Page Six, aceste declarații vin la câteva luni după ce Justin Bieber a vorbit public despre dificultățile din relația lor. În luna iulie, artistul a lansat albumul Swag, în care mai multe versuri fac trimitere la tensiunile din cuplu. În piesa „Walking Away”, Justin cântă:

„Fată, mai bine ne oprim înainte să spunem lucruri pe care le vom regreta / Ne-am pus răbdarea la încercare / Cred că ne-ar prinde bine o pauză / Ca să ne amintim ce înseamnă îngăduința”.

Deși piesa părea să confirme problemele din căsnicie, potrivit Page Six, cei doi și-au regăsit echilibrul în ultimele luni. Recent, câștigătorul premiului Grammy a publicat pe Instagram o fotografie în care el și Hailey se sărută la petrecerea aniversară a prietenei lor, Kendall Jenner, care a împlinit 30 de ani.

Hailey Bieber, declarații rare despre zvonurile privind un posibil divorț

Tot pentru Vogue Italia, Hailey a vorbit despre cât de dificil a fost să treacă prin perioada postpartum, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost umbrită de zvonurile persistente din spațiul public, în special cele legate de un posibil divorț.

„Să faci toate astea în timp ce citești constant minciuni pe internet, de genul ‘Se despart’ sau ‘Nu mai sunt fericiți împreună’, e ceva care chiar te poate scoate din minți. Nici nu sunt sigură că pot explica. Este o viață nebună”, a mărturisit ea.

În ciuda expunerii constante și a comentariilor negative, Hailey Bieber subliniază că realitatea din spatele imaginii publice este una profund diferită.

„Majoritatea lucrurilor scrise despre mine online nu sunt adevărate. Eu am o viață reală. Este cea pe care o trăiesc alături de familia mea minunată, de prietenii mei, de oamenii care mă cunosc și mă iubesc”.

Într-un alt interviu acordat revistei Vogue în luna mai, Hailey a vorbit despre reacțiile din mediul online și despre cât de puțin s-au schimbat acestea, în ciuda maturizării relației sale.

„Ei bine, m-am gândit că după șapte ani ar fi încetat deja, dar nu s-a întâmplat', a spus ea. „Ai crede că după ce ai un copil, oamenii s-ar mai liniști, dar nu”.

Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi

Foto: Instagram

