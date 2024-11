Hailey Bieber a dezvăluit o nouă imagine cu Jack Blues, fiul ei și al lui Justin Bieber. Ce mesaj a transmis tânăra mamă

Hailey Bieber a publicat o nouă fotografie cu fiul său, Jack Blues. Fondatoarea Rhode, în vârstă de 27 de ani, a postat pe contul său de Instagram o imagine adorabilă cu piciorușele copilului, care poartă un body roz și are lipit un sticker cu mesajul „Am votat”.

Hailey și Justin Bieber au devenit părinți pentru prima oară în luna august. O sursă apropiată celebrului cuplu a declarat pentru PEOPLE că artistul, în vârstă de 30 de ani, este „deja un tată grozav.”

„Sarcina a fost ceva ce și-au dorit și pentru care s-au rugat foarte mult. Ziua în care au aflat că Hailey este însărcinată a fost cea mai fericită pentru Justin. Era extrem de entuziasmat. A fost o mare sărbătoare pentru ei”, a mărturisit sursa.

Hailey și Justin Bieber s-au căsătorit în septembrie 2018, la un tribunal din New York, la doar două luni după logodnă. Ulterior, au sărbătorit cu o ceremonie mai mare în fața familiei și prietenilor în Bluffton, Carolina de Sud.

A doua ceremonie a avut loc în fața a 154 de invitați, printre care Kendall Jenner, Camila Morrone, Joan Smalls, Kylie Jenner și fiica ei, Stormi, Jaden Smith, Justine Skye, Dan Smyers și Shay Mooney din duo-ul country Dan + Shay, împreună cu soțiile lor, Abby și Hannah, Kris Jenner și Corey Gamble, după cum a confirmat la vremea respectivă o sursă pentru PEOPLE.

Justin Bieber a cerut-o în căsătorie pe Hailey pe 7 iulie 2018, în timpul unei vacanțe în Bahamas, confirmând vestea emoționantă pe rețelele de socializare.

Într-un interviu pentru Vogue Australia, Hailey a făcut câteva declarații sincere despre relația cu Justin: „Nimeni din exterior nu știe cu adevărat ce anume se întâmplă în relația noastră. Mă trezesc în fiecare dimineață lângă această persoană. Sunt singura care vorbește direct cu el. Este relația mea. Este periculos pentru sănătatea mintală, deoarece poate fi extrem de ușor ca oamenii să te convingă de ceva ce nu este real.”

Justin și Hailey Bieber au întâmpinat de-a lungul timpului numeroase critici la adresa relației lor.

„Când am milioane de comentarii care spun: ‘El nu o să facă asta,’ ‘Tu nu ești potrivită pentru asta,’ ‘O să divorțați,’ ajungi să te întrebi: Oare cineva știe ceva ce eu nu știu? Începe să te afecteze. Dar cele două persoane dintr-o relație sunt cele care contează. Am lucrat destul de mult să-mi păstrez calmul și să înțeleg acest lucru.”, a mai spus Hailey.

Hailey a explicat că mariajul vine și cu o serie de provocări pe care nu le poți anticipa.

„Uite, mariajul întotdeauna va fi greu și cred că relațiile sănătoase sunt acelea în care depui efort. Nu am trăit niciodată cu cineva. Nu am stat cu cineva în felul acesta, așa că am învățat cum să împart spațiul cu cineva pentru prima dată. Am încercat să ne acomodăm unul cu celălalt și să învățăm cum să fim confortabili. În Canada, avem locul nostru, iar Justin este de acolo, așa că el se simte mult mai confortabil.”