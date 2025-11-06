Ispitele cosmetice ale lunii noiembrie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Finalul toamnei ne aduce o abundență de noutăți cosmetice: parfumuri care te vor fascina, formule intense pentru îngrijirea tenului, corpului și părului și gadget-uri care-ți vor schimba complet rutina.

Gama Chanel SUBLIMAGE LE TEINT
Sublimage

Gama SUBLIMAGE LE TEINT îmbină expertiza CHANEL în domeniul machiajului cu efectele apei de Vanilla Planifolia pentru a crea formule cu putere antioxidantă, care protejează pielea. Cea mai recentă lansare – L’Essence de Teint Cushion – conține un amestec de pigmenți și particule care reflectă lumina, pentru un ten uniform pe tot parcursul zilei.

Must-have

Rouge Dior On Stage, noul ruj de la Dior, oferă un finisaj conturat, neted și foarte strălucitor, care rezistă pe buze și le hidratează timp de 24 de ore. Textura sa fină și cremoasă oferă o senzație plăcută pe buze și asigură o aplicare ultra-precisă, datorită formei sale. Disponibil în 10 nuanțe superbe.

Relansare

Sebastian Professional, brand cu o istorie de peste 50 de ani, anunță o amplă relansare ce aduce un nou look și o reafirmare a rolului de pionier în hairstyling. Produse iconice precum Dark Oil, Re-Shaper și Potion 9 beneficiază de un nou design premium, cu ambalaje sofisticate și contemporane, dar și formule inovatoare.

Buze hidratate

Paula’s Choice lansează Pro-Collagen Peptide Gloss Balm în varianta Deep Plum, perfectă pentru sezonul rece. Formulat cu un complex unic de trei peptide, acid hialuronic și unturi vegetale, balsamul este conceput pentru a hidrata buzele în profunzime și a reduce semnele de îmbătrânire. Se întinde ușor pe buze și are un gust plăcut.

Calendar de advent

Produsele de îngrijire a tenului din Coreea au cucerit lumea, iar acum le poți descoperi zi de zi până la Crăciun. Calendarul de advent Notino Secret of K-Beauty conține 25 de produse de îngrijire de la brand-uri coreene populare, pentru o rutină care-ți răsfață pielea cu delicatețe, o hidratează și îi conferă fermitate.

Modern bodycare

Inspirată de rafinamentul ritualurilor japoneze, noua colecție bodycare de la my Geisha, cu cel puțin 94% ingrediente de origine naturală, transformă îngrijirea corporală într-o artă a trăirii intense a clipei. Gama are la bază celebrele arome Cannabis și Sakura și este compusă din geluri de duș, loțiuni de corp, scrub-uri și cremă de mâini.

Eye-care

Obagi Daily Hydro-Drops® Rejuvenating Eye Gel Cream este soluția pentru revitalizarea și iluminarea rapidă a zonei din jurul ochilor. Oferă o hidratare profundă, ce durează până la 24 de ore, lăsând pielea vizibil mai proaspătă, netedă și luminoasă, iar rezultatele studiilor clinice confirmă reducerea vizibilă a pungilor, cearcănelor și liniilor fine. Disponibilă pe obagi.ro.

Inovație

Herbalife lansează HL/Skin, o gamă completă de produse de îngrijire a pielii care combină știința coreeană de ultimă generație cu puterea inteligenței artificiale. Formulele bazate pe ingrediente demonstrat eficiente, în concentrații optime, sunt adaptate celor trei nevoi fundamentale ale pielii – strălucire și luminozitate, efect antiaging și hidratare intensă. Disponibile pe herbalife.ro.

Matifiere

Crema Vichy MINÉRAL 89 Sorbet Non-Gras 48H hidratează până la 48 de ore și este formulată cu pudre matifiante, acid salicilic și acid hialuronic, pentru un aspect mat instantaneu. Reîmprospătează pielea și oferă un finisaj plăcut. Textura răcoritoare, asemănătoare unui sorbet, se topește pe piele la aplicare și oferă o senzație plăcută la atingere.

IT Gadget

Oferind îngrijire orală completă 4-în-1 pentru dinți, limbă, obraji și gingii, periuța de dinți sonică din silicon FOREO issa™ 4 reprezintă ultimul pas din rutina de frumusețe. Perii ultra-delicați din silicon, așezați la exterior, protejează cu blândețe gingiile, în timp ce perii din polimer de înaltă performanță, situați la interior, îndepărtează eficient placa bacteriană.

Strălucește!

Pregătește-te să-ți creezi un look ieșit din comun cu colecția Lumiverse de la KIKO MILANO, inspirată de frumusețea în continuă schimbare a cosmosului. Colecția cuprinde produse pentru ten (bază de machiaj, pudră, iluminator, spray pentru fixarea machiajului), buze (ruj, gloss și creion de buze) și ochi (mascara, fard de pleoape, eyeliner și ceară pentru sprâncene).

Antirid

Crema supra-activată cu acid hialuronic și efect antirid La Roche-Posay Hyalu B5 are o formulă complexă îmbogățită cu două tipuri de acid hialuronic, vitamina B5 și ectoină, pentru a intensifica hidratarea, a repara și întări bariera pielii, pentru corectarea semnelor îmbătrânirii, în timp ce protejează tenul de efectele negative produse de radiațiile UVB și UVA.

Un păr parfumat

Kérastase Gloss Absolu Gloss Le Parfum este un parfum de păr captivant, ce oferă o experiență unică haute couture. Amestecul său neașteptat de note citrice și o semnătură florală de iris, iasomie, frezie și floare de portocal creează o aromă care îți va reîmprospăta părul oricând, oriunde, și îl lasă irezistibil de mătăsos.

Arome speciale

Fondat de parfumierul autodidact Richard Saint-Ford, brand-ul IGGYWOO este o călătorie profund personală. Fiecare parfum spune o poveste trăită: de la aventurile psihedelice pe malul Mării Caraibilor, care au inspirat Cashmere Show Pony, până la magnetismul notelor de fistic din Pistachio Voodoo Child, inspirat de pasiunea pentru arome rare. Disponibile pe nicheparfumerie.ro

Un ten curat

Gelul de curățare Acnemy Zitcalm este formulat pentru a calma pielea afectată de tratamente antiacneice intense. Conține o combinație de agenți tensioactivi blânzi, ingrediente calmante și probio-tice, care ajută la reechilibrarea microbiomului și reduc iritațiile sau senzația de uscăciune. Ideal pentru tenul sensibil sau cu tendință acneică. Disponibil pe bilenegre.ro.

Nou în România

Noua casă de parfumuri de nișă The Molecule Theory s-a lansat în România cu trilogia de debut „The Elements of Orient”, care cuprinde apele de parfum QADAR, NAHAR și OBSCURA. Formulele olfactive sunt concepute cu materii prime de înaltă calitate, sunt cruelty‑free și nu conțin ingrediente de origine animală.

Accent pe îngrijire

Advanced Anti-Ageing Rich Cream de la SUSANNE KAUFMANN este o cremă hidratantă care are efect de lifting, netezește și restabilește vitalitatea tenului în doar 28 de zile. Datorită unei fuziuni unice de plante alpine cu un complex de trei peptide de înaltă performanță, ajută la restabilirea supleței și la reducerea ridurilor. Disponibilă pe miobio.ro.

Cadoul perfect

Moroccanoil te pregătește deja de perioada sărbătorilor și lansează seturi și produse în ediție limitată pe care le poți dărui sau păstra chiar pentru tine. Fie că este vorba despre produse pentru hidratarea părului, anti-frizz, pentru volum sau spray parfumat, alege ceea ce se potrivește nevoilor părului tău. Disponibile pe topline.ro.

Manichiură de sărbătoare

OPI lansează noua ediție limitată de lacuri de unghii Good Enough to Treat! Colecția transformă dulciurile clasice – dropsuri, acadele, ciocolată în staniol – în culori de lacuri de unghii spectaculoase, reunite într-o paletă bogată, disponibile în formule Nail Lacquer și GelColor Intelli-Gel System™, 12 nuanțe suplimentare în Infinite Shine și trei seturi speciale de unghii xPRESS/ON.

De încercat și de adorat:

  • Apă de parfum All of Me Floral, Narciso Rodriguez, 90 ml, 758 lei
  • Apă de parfum Cosmic Moon, Ungaro, 90 ml, 354 lei
  • Apă de parfum Fame Feline Collector, Rabanne, 80 ml, 928 lei
  • Apă de parfum Libre Vanille Couture, YSL, 50 ml, 824 lei
  • Apă de parfum Serpentine, Roberto Cavalli, 100 ml, 612 lei
  • Balsam demachiant pentru ten Total Remove Sensitive Skin Cleansing Balm, Seventeen, 75 lei
  • Booster cu vitamina C pentru ten C15 Super Booster, Paula’s Choice, 322 lei
  • Booster pentru zona ochilor Dior Capture Pro-Collagen Shot, DIOR, 525 lei
  • Cremă cu efect de lifting pentru ten Crema Age Summum, Guinot, 775 lei, disponibilă pe topline.ro
  • Cremă hidratantă pentru tenul uscat Deep Comfort Cream, Returnu, 133 lei, disponibilă pe bilenegre.ro
  • Cremă hidratantă Moisture Balancing Cream Clean-Up, CU Skin, 194 lei, disponibilă pe bilenegre.ro
  • Cremă de noapte retexturizantă Retinol + PHA Refining Night Cream, Obagi, 550 lei, disponibilă pe obagi.ro
  • Dispozitiv pentru îngrijirea tenului Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster, 1.240 lei, disponibil pe lancome.ro
  • Esență de parfum Miss Dior Essence, DIOR, 50 ml, 774 lei
  • Extract de parfum Cannabis Lost Island, my Geisha, 100 ml, 689 lei
  • Extract de parfum Kun Amo, Jeroboam, 30 mal, 500 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro
  • Extract de parfum Vanilla Powder, MATIERE PREMIERE, 50 ml, 1.200 lei, disponibil în Madison Perfumery
  • Fond de ten Skin Tint Foundation, Armani Beauty, 269 lei, disponibil pe douglas.ro
  • Loțiune de corp Glow Bronze Shimmer Lotion, INA M Cosmetics, 56 lei
  • Loțiune pentru curățarea tenului LA MOUSSE Camellia Cleansing Cream-to-Foam, Chanel, 311 lei
  • Parfum Iconic Feminine, Clive Christian, 50 ml, preț la cerere, disponibil în Madison Perfumery
  • Ruj My Sculpt Satin, Dolce&Gabbana, 239 lei, disponibil pe douglas.ro
  • Scrub tonifiant pentru corp Cryoactive Talasso Scrub, Collistar, 275 lei
  • Serum pentru combaterea petelor pigmentare Kojic Alternative Pigment Serum, Mádara, 209 lei, disponibil pe miobio.ro
  • Set pensule de machiaj, Jublien Beauty, 250 lei

Citește și:
De ce ar trebui să îți schimbi rutina de îngrijire în funcție de fiecare anotimp

Foto: PR

