Ispitele cosmetice ale lunii mai 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Loțiuni cu protecție solară, parfumuri fresh, produse de machiaj ce îți vor conferi delicate tușe solare – iată propunerile noastre pentru această perioadă.

Glass skin

Masca din material de hidrogel FAQ Glass Skin Collagen Face Mask oferă tenului hidratare imediată și strălucire. Peptidele, colagenul și celulele stem din Floarea-reginei pătrund adânc în ten pentru a favoriza fermitatea, elasticitatea și aspectul radiant, tineresc. Designul din două părți se adaptează fiecărui contur facial, asigurând confort și eficiență. Disponibilă pe notino.ro.

Take your Chance!

CHANCE EAU SPLENDIDE este numele noii ape de parfum CHANEL, care ne ispitește cu note de zmeură, cu fațete de fructe crocante, trandafir și violetă, o inimă florală bogată de trandafir geranium, dar și tonuri de iris pudrat și acorduri de cedru și mosc alb. Imaginea campaniei este apreciata cântăreață și compozitoare Angèle.

Manichiura perfectă

Noua colecție de lacuri de unghii OPI Make ‘Em Jelly include nuanțe de jeleu translucide, lăptoase și strălucitoare, alături de tonuri opulente opace. OPI Make ‘Em Jelly include 12 nuanțe de culoare asortate în variantele Nail Lacquer și GelColor, 12 nuanțe suplimentare în varianta Infinite Shine și 4 seturi irezistibile xPRESS/ON.

Hidratare intensă

SUZANOBAGIMD Moisture Restore este o cremă hidratantă, reparatoare, care contribuie la refacerea și menținerea funcției sănătoase a barierei cutanate, fiind ideală pentru toate tipurile de piele. Formula combină acid hialuronic cu greutate moleculara mică (LMW) și acid hialuronic cu greutate moleculară mare (HMW), asigurând astfel hidratarea diferitelor straturi ale pielii. Disponibilă pe obagi.ro.

Un păr sănătos

Gamă de îngrijire a părului Gliss Full Hair Wonder este dedicată persoanelor cu păr fragil, subțire sau lipsit de strălucire. Având ingrediente active puternice – cafeină și peptide – promite un păr mai dens în doar 6 săptămâni. Gama conține șampon, balsam, balsam express repair, ser pentru scalp și activarea rădăcinilor și ser pentru lungimi.

Summer dreams

Apa de toaletă Maison Margiela Replica Never Ending Summer te transportă într-o vară eternă pe Coasta Amalfi. Parfumul este modelat în jurul acordului unic de spritz italian, un cocktail semnătură recunoscut instantaneu pentru notele sale de citrice proaspete. Acestea se împletesc cu portocala amăruie și vibrația vetiverului, pentru un plus de senzualitate.

Un ten sănătos

Noile seruri Artistry conțin un amestec unic de peptide obținute din plante și alți fitonutrienți puternici, care protejează și reînnoiesc proteinele pielii, precum colagenul și elastina, pentru un ten cu aspect tânăr și sănătos. Spune da frumuseții viitorului, cu serurile Artistry dovedite clinic că pot combate semnele îmbătrânirii. Disponibile pe amway.ro.

Ingrediente active

Gama de produse hidratante de îngrijire a pielii KIKO MILANO Hydra Pro are acum o nouă formulă, dar și două produse noi: Hydra Pro Mist și Hydra Pro Serum. Fiecare produs conține extract sustenabil de trandafir italian, dar și acid hialuronic și complex Actiglow pentru a ajuta la producerea de colagen.

Mini Miss Dior

Parfumul solid Miss Dior Parfum Mini Miss este disponibil sub forma unui baton aromat care se aplică direct pe piele. Formulat fără alcool și infuzat cu ceară de trandafiri, acest parfum solid învăluie pielea în note florale, fructate și lemnoase, lăsând-o hidratată. Este disponibil într-o carcasă decorată cu legendarul motiv Dior.

Finisaj natural

Seventeen Lumi Multi-Flex Concealer este un anticearcăn lichid multifuncțional, cu textură semi-densă ușor de aplicat pe piele, care oferă o acoperire medie spre mare și un finisaj natural luminos. Ascunde imperfecțiunile, acoperă petele și roșeața, luminează zona de sub ochi și poate fi folosit și pe anumite zone pentru evidențiere și conturare.

Formulă puternică

Shiseido Ultimune Power Infusing Serum are o formulă îmbunătățită cu peptide care susțin colagenul, precum și cu antioxidanți hrănitori și netezitori pentru a întări bariera de protecție a pielii, lăsând-o mai netedă și mai suplă. Poți folosi acest serum împreună cu alte produse de îngrijire a pielii pentru un plus de eficacitate.

Buze cu volum

Datorită uleiului de buze L’Oréal Paris Plump Ambition, buzele par mai pline și mai netede după o singură aplicare. Uleiul este îmbogățit cu acid hialuronic și tripeptide, care hidratează buzele timp de până la 24 de ore. Textura transparentă și strălucitoare este ușor de aplicat datorită aplicatorului maxi, cu bile de masaj.

Travel ready

Paleta de machiaj Girl Boss de la Jublien Beauty a fost concepută special pentru călătorii și conține toate elementele esențiale de care ai nevoie pentru un machiaj impecabil în fiecare zi. Cu fard de pleoape, blush delicat, pudră de contur și iluminator strălucitor, vei putea crea un look impecabil în doar câteva mișcări.

Luminozitate

Clean-Up Vitamin C+ Serum are o formulă complexă, pe bază de vitamina C, și oferă tenului o luminozitate naturală, uniformizează nuanța pielii și redă elasticitatea pierdută. Textura sa lejeră pătrunde în profunzime, hidratând epiderma și prevenind deshidratarea. În plus, reduce roșeața, liniștește pielea iritată și susține microcirculația. Disponibil pe bilenegre.ro.

Tonuri bronzante

Givenchy lansează noua Prisme Libre 4-Color Bronzer Powder, o pudră compactă cu patru nuanțe cu efect de bronzing și sculpting, disponibilă în trei armonii cromatice, pentru a oferi un efect natural de ten „sărutat de soare”. Formula inovatoare menține pielea hidratată, are o textură ultra-lejeră, care estompează imperfecțiunile și matifiază tenul.

Boost de colagen

Herbalife SKIN Collagen Skin Booster conține peptide de colagen VERISOL® P (dovedit științific că reduc ridurile din jurul ochilor și îmbunătățesc elasticitatea pielii), dar și vitamine și minerale esențiale precum biotină, iod, vitamina A, niacină, zinc și seleniu, care contribuie la sănătatea pielii, părului și unghiilor. Suplimentul are aromă răcoritoare de căpșune și lămâie.

Accent pe retinol

Lancôme Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol are o formulă concentrată cu ingrediente active care acționează asupra petelor pigmentare și a pierderii fermității pielii. În trei compartimente separate ale ambalajului, puterea corectoare a retinolului pur este combinată cu vitamina C pură, împreună cu x-peptida calmantă și ceramide pentru un efect vizibil de întinerire.

Gene perfecte

Produsele Dee Luxury Lashes sunt create cu mare atenție la detalii, pentru a oferi cele mai bune rezultate atunci când vine vorba despre extensiile de gene false și pentru a evidenția frumusețea naturală a fiecarei femei. Fiecare produs este proiectat cu precizie pentru a satisface cele mai exigente cerințe legate de frumusețea genelor.

Pentru părul blond

Kevin.Murphy BLONDE AND THE BEACH KIT conține trei produse profesionale destinate părului blond. Acestea sunt îmbogățite cu nuanțe pentru îngrijirea culorii, care elimină tonurile arămii, luminează și echilibrează culoarea, restabilind în același timp sănătatea părului și redând elasticitatea șuvițelor blonde. Setul este disponibil pe topline.ro.

The Ritual of Sakura

În această primăvară, Rituals celebrează frumusețea din fiecare moment prin colecția bestseller The Ritual of Sakura. Colecția se îmbogățește cu un nou produs, spray-ul strălucitor pentru corp, care hidratează, oferă un parfum delicat, dar și conferă un plus de strălucire pielii.

Protecție ridicată

Expunerea la căldură excesivă poate degrada colagenul și accelera semnele de îmbătrânire. Noua formulă Dermatologica Biolumin-C Heat Aging Protect conține vitamina C ultra-stabilă, care neutralizează radicalii liberi generați de căldură și menține fermitatea pielii. Textura sa lejeră este perfectă pentru toate tipurile de piele, fiind ideală pentru utilizare zilnică, indiferent de sezon.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum La Playa, Carner, 50 ml, 575 lei (disponibilă în Madison Perfumery)

Apă de parfum Paradiso Assoluto, Roberto Cavalli, 75 ml, 289 lei

Apă de parfum Scandal Intense, Jean Paul Gaultier, 50 ml, 663 lei

Apă de parfum Sì Passione Red Musk, Giorgio Armani, 100 ml, 910 lei

Apă de parfum Tonka Latte, Parfums Dusita, 50 ml, 750 lei (disponibilă pe nicheparfumerie.ro)

Balsam pentru păr Gloss Absolu Insta Glaze, Kérastase, 214 lei

Cremă hidratantă de zi 5% Vitamin C Sheer Moisturizer SPF 50, Paula’s Choice, 270 lei

Cremă pentru refacerea pielii pe timp de noapte Minéral 89, Vichy, 137,67 lei

Extract de parfum MADA, Anfas, 75 ml, 1.630 lei (disponibil pe nicheparfumerie.ro)

Fond de ten Skinonym Semi-Matte Peptide Foundation, MÁDARA, 134 lei (disponibil pe miobio.ro)

Lac de unghii semipermanent SHELLAC™ VIVID, CND™, 155 lei (disponibil pe topline.ro)

Loțiune cu protecție solară Sun Shiel-D, Toskani, 229 lei (disponibilă pe topline.ro)

Mascara Lash Idôle Flutter Extension, Lancôme, 200 lei

Parfum Q by Dolce&Gabbana, Dolce&Gabbana, 50 ml, 696 lei

Pudră iluminatoare All Hours Hyper Luminize, Yves Saint Laurent, 350 lei

Pudră iluminatoare LES BEIGES Highlighter Duo Éclat Du Soir, Chanel, 339 lei

Ruj Rouge Coco Flash, Chanel, 273 lei

Serum antiaging pentru zona ochilor LIFTOX Eye Lifting Serum, Christian Breton, 229 lei

Serum hidratant pentru corp Night Body Serum, Moroccanoil, 249 lei (disponibil pe topline.ro)

Spumă demachiantă Melting Cleanser, Dr. Melaxin, 80 lei (disponibilă pe bilenegre.ro)

Șampon împotriva căderii părului Serie Expert Serioxyl Advanced, L’Oréal Professionnel, 117 lei

Tratament antiaging 10% Azelaic Acid Booster, Paula’s Choice, 230 lei

Tratament pentru păr Body.Mass, Kevin.Murphy, 205 lei (disponibil pe topline.ro)

Ulei facial hidratant Ceramide Drops Face oil, Dr. Barbara Sturm, 700 lei (disponibil în Madison Perfumery)

Ulei invizibil cu SPF30 CAPITAL SOLEIL Cell Protect, Vichy, 109,5 lei

