10 filme bune, care au pierdut mulți bani la box office

Filmele acestea au fost considerate eșecuri din punct de vedere financiar, cu toate că abordează subiecte interesante și sunt încântătoare vizual.

1. Children of Men

Alfonso Cuarón a regizat Children of Men, o dramă psihologică SF, despre o lume distopică în Londra anului 2027, în care femeile sunt infertile. Un fost activist conduce o femeie, care rămâne însărcinată în mod surprinzător, la un sactuar pe mare. Filmul a încasat doar 70 de milioane de dolari și a avut un buget de 76 de milioane de dolari.

2. A Cure for Wellness

A Cure for Wellness a pornit de la o premisă bizară, în care un tânăr director executiv pornește să îl recupereze pe directorul general al companiei sale dintr-un centru de wellness sumbru din Alpii Elvețieni. Această poveste tulburătoare cu Jason Isaacs, Dane DeHaan și Mia Goth nu a fost apreciată, din motive că este mult prea lungă și dezordonată. Filmul a avut un buget de producție de 40 de milioane de dolari și a încasat 26 de milioane de dolari.

3. Underwater

Underwater prezintă povestea unui echipaj de cercetători subacvatici de la o companie care încearcă să ajungă în siguranță, asta după ce un cutremur le-a distrus tot ceea ce au construit. Povestea a fost conturată de regizorul William Eubank. Din distribuție au făcut parte Kristen Stewart, Vincent Cassel și Mamoudou Athie. Din păcate, la box office a obținut 40 de milioane de dolari.

4. The Cable Guy

The Cable Guy este o comedie cu accente de groază regizată de Ben Stiller. În film joacă, printre alții, și Matthew Broderick, Jack Black și Jim Carrey. În acest film din 1996, un tip ajunge să urmărească un arhitect după ce acesta nu acceptă să fie prieten cu el. Bugetul filmului a ajuns de 47 de milioane de dolari și a avut încasări globale de 102,8 milioane de dolari.

5. The Man from U.N.C.L.E.

Henry Cavill, Alicia Vikander, Hugh Grant și Elizabeth Debicki sunt câteva dintre numele consacrate din filmul The Man from U.N.C.L.E. regizat de Guy Ritchie. Acțiunea se petrece la începutul anilor 1960, când un agent CIA și un agent KGB fac echipă în timpul Războiului Rece. The Man from U.N.C.L.E. a avut un buget de 75 de milioane de dolari și a încasat 45 de milioane de dolari.

6. Sea Fever

Neasa Hardiman a regizat Sea Fever, primul său lungmetraj, care are în centrul său un echipaj de traulere din largul coastei irlandeze. Membrii echipajului, alături de doctoranda Siobhan, se luptă să trăiască după ce descoperă că un parazit crește în rezerva lor de apă. Ce nu a convins suficient de mult este schițarea mult prea superficială a personajelor. La box office, filmul a încasat peste 250.000 de dolari.

7. The Nice Guys

The Nice Guys a fost considerat unul dintre cele mai bune filme din 2016, fapt ce ar trebui să te facă să îi acorzi o șansă. Holland March și Jackson Heale trebuie să își unească forțele pentru a rezolva cazul unei fete dispărute. Deși acesta este scopul lor, ajung să fie implicați într-o situație complet neașteptată, care se dovedește a fi crima secolului. Filmul The Nice Guys a avut încasări estimate la 62 de milioane de dolari și un buget de 50 de milioane de dolari.

8. The Northman

În filmul The Northman, povestea are în centrul ei un tânăr prinț viking care caută răzbunarea după moartea tatălui său. Această peliculă regizată de Robert Eggers reunește mai multe nume consacrate deja în cinematografia internațională, cum ar fi Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård și Ethan Hawke. Filmul a încasat mai puțin de 70 de milioane de dolari și a avut un buget de 90 de milioane de dolari.

9. Three Thousand Years of Longing

Tilda Swinton a fost protagonista filmului Three Thousand Years of Longing. Actrița a jucat-o pe savanta Alithea, care întâlnește un Djinn, interpretat de Idris Elba, în timpul unei călătorii la Istanbul, și care îi poate oferi trei dorințe în schimbul eliberării lui. Chit că povestea nu te convinge, merită să îl urmărești pentru cele două staruri din film. Bugetul proiectului s-a ridicat la 60 de milioane de dolari și a încasat 20 de milioane de dolari.

10. Valerian and the City of a Thousand Planets

Valerian and the City of a Thousand Planets este considerat cel mai scump film independent care a fost realizat vreodată. Luc Besson a regizat această epopee science fiction cu Dane DeHaan și Cara Delevingne în rolurile principale. Cei doi i-au jucat pe agenții speciali Valerian și Laureline, care pleacă într-o misiune de a-și salva casa amenințată de o forță misterioasă. Filmul a prezentat o mulțime de cadre spectaculoase, creaturi inedite și efecte vizuale de ultimă generație. A avut un buget de 200 de milioane de dolari și a obținut 232 de milioane de dolari la nivel global.

Foto: PR

