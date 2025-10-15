Filme de neratat, care nu te vor plictisi datorită poveștilor intense

Tensiunea atinge cote alarmante în aceste filme pe care trebuie să le revezi.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Reservoir Dogs
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

De la dinamici de putere, personaje conturate cu multă profunzime și ritmuri alerte, aceste filme dețin toate ingredientele pentru a nu te face să te plictisești în fața ecranului. 

1. Reservoir Dogs

Quentin Tarantino și-a făcut debutul în regie cu Reservoir Dogs. Furtul planificat de bijuterii al unor hoți de diamante nu decurge deloc conform planului. De aici și până la presupunerile că unul dintre ei ar colabora cu poliția mai e un singur pas.

2. The Departed

Martin Scorsese a regizat filmul The Departed, în care au jucat Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson și Mark Wahlberg. Un polițist și un criminal, ambii sub acoperire, ajung într-o bandă irlandeză din sudul Bastonului, pe măsură ce fiecare dintre ei se străduiește să descopere adevărata identitate a celuilalt.

3. Parasite

În Parasite, familia Kim nu dispune de foarte multe posibiliăți materiale și locuiește într-un apartament înghesuit la demisol. Ki Woo este cel care aspiră să își depășească condiția și merge în fiecare zi la universitate. El e ales de prietenul său, Min, să lucreze pentru o familie bogată. Ki Woo face o impresie bună acolo și plănuiește să fie angajată și sora lui.

4. Safe

În filmul Safe din 1996, Julianne Moore a jucat-o pe Carol White, o femeie casnică din California, care, din exterior, pare să aibă viața perfectă. Însă, ea se luptă cu o boală misterioasă și, din disperarea de a se vindeca, se retrage într-o comunitate new age, sperând că acolo își va găsi leacul. 

5. Uncut Gems

În thrillerul Uncut Gems, Adam Sandler, cunoscut în special pentru rolurile din comedii, l-a jucat pe Howard Ratner, un bijutier care se confruntă cu dependența de jocuri de noroc. Din cauza acestei dependențe, are parte de probleme în lanț, iar familia lui este în pericol. Are și datorii și pune la cale un plan prin care să le achite.

6. No Country for Old Men

No Country For Old Men, regizat de frații Ethan și Joel Coen, este unul dintre cele mai interesante filme western realizate vreodată, iar Anton Chigurh, personajul principal jucat de Javier Bardem, a devenit unul dintre ticăloșii emblematici din istoria cinematografiei. O dramă în care banii sunt subiectul principal, cu Tommy Lee Jones, Josh Brolin și  Woody Harrelson în rolurile principale. 

7. Inglourious Basterds

Cu o distribuție compusă din Diane Kruger, Brad Pitt, Mélanie Laurent, Michael Fassbender și Eli Roth, filmul Inglourious Basterds surprinde atmosfera din Franța celui de-al Doilea Război Mondial, ocupată de naziști. Un film cu o poveste devastatoare susținut de interpretări la fel de copleșitoare ale actorilor. 

8. Zodiac

Filmul Zodiac regizat de David Fincher nu se concentrează pe acțiunile criminalului în serie care nu a fost prins niciodată, ci mai degrabă pe ancheta poliției și pe jurnaliștii de investigație. Din distribuție au făcut parte Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo și Brian Cox.

9. Misery

Misery are ca sursă de inspirație romanul lui Stephen King. Filmul regizat de Rob Reiner spune povestea lui Paul, jucat James Caan, un scriitor celebru, care e salvat de Annie, una dintre cititoarele sale, după ce are parte de un accident de mașină. Annie îl duce la casa ei din munți, iar Paul rămâne captiv alături de ea, care se dovedește a fi posesivă și violentă.

10. The Silence of the Lambs

Regizat de Jonathan Demme, clasicul thriller The Silence Of the Lambs este adaptarea romanului lui Thomas Harris. Jodie Foster o interpretează pe Clarice Starling, o agentă de la FBI, care pentru a prinde un criminal în serie, primește ajutorul unui ucigaș la fel de periculos, Hannibal Lecter, legendarul personaj jucat de Anthony Hopkins. 

Citește și:
10 actori care au ascuns detalii importante despre ei pentru a primi un rol

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Prima Dată, noul podcast Ringier România, a debutat cu un episod care a avut-o ca invitată pe Andreea Raicu
Lifestyle
Prima Dată, noul podcast Ringier România, a debutat cu un episod care a avut-o ca invitată pe Andreea Raicu
Partenerul tău are tendința să mintă? Cum să-i pui limite și să răspunzi într-un mod sănătos
Lifestyle
Partenerul tău are tendința să mintă? Cum să-i pui limite și să răspunzi într-un mod sănătos
Premiera spectacolului "Monster" are loc pe 15 și 16 octombrie la Teatrul Metropolis
Lifestyle
Premiera spectacolului "Monster" are loc pe 15 și 16 octombrie la Teatrul Metropolis
Ești singură după multă vreme, iar vârsta ta pare să fie o problemă? Unde greșești
Lifestyle
Ești singură după multă vreme, iar vârsta ta pare să fie o problemă? Unde greșești
10 dintre cele mai lungi divorțuri ale celebrităților
Lifestyle
10 dintre cele mai lungi divorțuri ale celebrităților
Ringier România anunță un parteneriat strategic cu Phoenix Media
Lifestyle
Ringier România anunță un parteneriat strategic cu Phoenix Media
Libertatea
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
„Iubirea și adevărul nu se sting”. Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce s-a aflat acum, la 5 ani de la divorț
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din lifestyle
Beneficii pe care le ai la nivel personal atunci când te comporți mai blând cu partenerul tău de cuplu
Beneficii pe care le ai la nivel personal atunci când te comporți mai blând cu partenerul tău de cuplu
Lifestyle

În mod cert relația are de câștigat dacă te porți mai blând cu partenerul, dar impactul pozitiv este și la adresa ta.

+ Mai multe
Relațiile dintre celebrități despre care fanii consideră că au fost inventate
Relațiile dintre celebrități despre care fanii consideră că au fost inventate
Lifestyle

Fanii nu au crezut în autenticitatea acestor povești de iubire între vedete.

+ Mai multe
Momente grele în relație? Strategii să le faceți față mai eficient
Momente grele în relație? Strategii să le faceți față mai eficient
Lifestyle

Ori de câte ori aveți momente grele în cuplu parcă îți pierzi speranța. E important să le adresați corect și să nu lăsați lucrurile să se agraveze.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC