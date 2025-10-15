Filme de neratat, care nu te vor plictisi datorită poveștilor intense

De la dinamici de putere, personaje conturate cu multă profunzime și ritmuri alerte, aceste filme dețin toate ingredientele pentru a nu te face să te plictisești în fața ecranului.

1. Reservoir Dogs

Quentin Tarantino și-a făcut debutul în regie cu Reservoir Dogs. Furtul planificat de bijuterii al unor hoți de diamante nu decurge deloc conform planului. De aici și până la presupunerile că unul dintre ei ar colabora cu poliția mai e un singur pas.

2. The Departed

Martin Scorsese a regizat filmul The Departed, în care au jucat Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson și Mark Wahlberg. Un polițist și un criminal, ambii sub acoperire, ajung într-o bandă irlandeză din sudul Bastonului, pe măsură ce fiecare dintre ei se străduiește să descopere adevărata identitate a celuilalt.

3. Parasite

În Parasite, familia Kim nu dispune de foarte multe posibiliăți materiale și locuiește într-un apartament înghesuit la demisol. Ki Woo este cel care aspiră să își depășească condiția și merge în fiecare zi la universitate. El e ales de prietenul său, Min, să lucreze pentru o familie bogată. Ki Woo face o impresie bună acolo și plănuiește să fie angajată și sora lui.

4. Safe

În filmul Safe din 1996, Julianne Moore a jucat-o pe Carol White, o femeie casnică din California, care, din exterior, pare să aibă viața perfectă. Însă, ea se luptă cu o boală misterioasă și, din disperarea de a se vindeca, se retrage într-o comunitate new age, sperând că acolo își va găsi leacul.

5. Uncut Gems

În thrillerul Uncut Gems, Adam Sandler, cunoscut în special pentru rolurile din comedii, l-a jucat pe Howard Ratner, un bijutier care se confruntă cu dependența de jocuri de noroc. Din cauza acestei dependențe, are parte de probleme în lanț, iar familia lui este în pericol. Are și datorii și pune la cale un plan prin care să le achite.

6. No Country for Old Men

No Country For Old Men, regizat de frații Ethan și Joel Coen, este unul dintre cele mai interesante filme western realizate vreodată, iar Anton Chigurh, personajul principal jucat de Javier Bardem, a devenit unul dintre ticăloșii emblematici din istoria cinematografiei. O dramă în care banii sunt subiectul principal, cu Tommy Lee Jones, Josh Brolin și Woody Harrelson în rolurile principale.

7. Inglourious Basterds

Cu o distribuție compusă din Diane Kruger, Brad Pitt, Mélanie Laurent, Michael Fassbender și Eli Roth, filmul Inglourious Basterds surprinde atmosfera din Franța celui de-al Doilea Război Mondial, ocupată de naziști. Un film cu o poveste devastatoare susținut de interpretări la fel de copleșitoare ale actorilor.

8. Zodiac

Filmul Zodiac regizat de David Fincher nu se concentrează pe acțiunile criminalului în serie care nu a fost prins niciodată, ci mai degrabă pe ancheta poliției și pe jurnaliștii de investigație. Din distribuție au făcut parte Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo și Brian Cox.

9. Misery

Misery are ca sursă de inspirație romanul lui Stephen King. Filmul regizat de Rob Reiner spune povestea lui Paul, jucat James Caan, un scriitor celebru, care e salvat de Annie, una dintre cititoarele sale, după ce are parte de un accident de mașină. Annie îl duce la casa ei din munți, iar Paul rămâne captiv alături de ea, care se dovedește a fi posesivă și violentă.

10. The Silence of the Lambs

Regizat de Jonathan Demme, clasicul thriller The Silence Of the Lambs este adaptarea romanului lui Thomas Harris. Jodie Foster o interpretează pe Clarice Starling, o agentă de la FBI, care pentru a prinde un criminal în serie, primește ajutorul unui ucigaș la fel de periculos, Hannibal Lecter, legendarul personaj jucat de Anthony Hopkins.

Citește și:

10 actori care au ascuns detalii importante despre ei pentru a primi un rol

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro