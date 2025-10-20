Keith Urban, reacție surprinzătoare când o fană îi spune că are același nume ca fosta lui soție, după despărțirea de Nicole Kidman

Keith Urban a făcut haz de necaz de pe urma divorțului de Nicole Kidman. În timpul ultimei reprezentații a turneului său mondial High and Alive, vineri, la Bridgestone Arena din Nashville, cântărețul în vârstă de 57 de ani a avut un schimb amuzant cu o fană care poartă același nume ca viitoarea lui fostă soție.

Cum a reacționat Keith Urban

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok, Urban întreabă numele unei persoane din public. Deși microfonul nu a surprins inițial răspunsul, artistul insistă: „Ce? Nu îmi place numele tău? Ce?” Fana decide apoi să spună în microfon: „Nicole.”

Keith Urban had the crowd laughing after helping a fan named Nicole announce her pregnancy at his Nashville concert. pic.twitter.com/vswHh0EGQP — USA TODAY Life (@usatodaylife) October 19, 2025

Keith a părut să se amuze teribil și, teatral, a căzut pe scenă pentru câteva secunde, în timp ce publicul izbucnea în aplauze și râsete. Cântărețul a mai ridicat apoi o mână într-un gest jucăuș de frustrare față de spectator.

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, a depus actele de divorț pe 30 septembrie, după 19 ani de căsnicie, cu o zi după ce cuplul a anunțat public separarea. Motivul invocat în documente a fost „diferențe ireconciliabile”, iar data separării oficiale este aceeași cu cea a depunerii actelor.

Actrița a cerut să fie desemnată „părintele rezident principal” pentru cei doi copii ai cuplului, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani). Potrivit unor surse citate de TMZ, Kidman și Urban locuiau separat „de la începutul verii”, ea rămânând în casa familiei din Nashville, iar Urban s-a mutat într-o locuință proprie în apropiere.

„Kidman ține familia unită în această perioadă dificilă de când Keith este plecat”, a declarat o sursă, referindu-se la turneul artistului.

Nicole Kidman, despre schimbările din viața ei

Într-un interviu recent pentru Harper’s Bazaar, Nicole Kidman a vorbit deschis despre finalul căsniciei cu Keith Urban, descriind acea perioadă ca „o formă de supraviețuire”. Actrița a mărturisit că timpul și experiențele trăite au învățat-o să transforme durerea în lecție.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, vreau să pot împărtăși lucrurile pe care le-am învățat. Am trăit multe și am supraviețuit multor lucruri… Vreau să transmit mai departe această înțelepciune, tot ce am învățat înainte de a trece peste durere și devastare”.

Deși lucrurile nu sunt ușoare, Nicole Kidman dovedește încă o dată că știe cum să meargă mai departe.

„Oh, am trecut prin asta deja. De fapt, chiar știu cum să gestionez o situație de genul acesta”, a spus ea, făcând referire la divorțul anterior, cel de Tom Cruise. „Există ceva special în a ști că, indiferent cât de dureros sau devastator este ceva, există mereu o cale de ieșire. Trebuie doar să simți totul până la capăt”.

Iar pentru Nicole Kidman, noul început nu are legătură cu o altă relație, ci cu o etapă diferită a vieții. Presa internațională scrie că actrița ar plănui să se mute în luxosul complex supranumit „Hamptons of Portugal” – regiunea Comporta, aflată pe coasta Alentejo. Zona, preferată de vedete precum Paris Hilton, Prințul Harry și Meghan Markle sau George Clooney, pare să fi devenit locul ideal pentru un nou început. Dacă zvonurile se confirmă, Nicole ar urma să se stabilească acolo împreună cu cele două fiice ale sale, Sunday și Faith.

