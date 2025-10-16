Nicole Kidman, decizie neașteptată după despărțirea de Keith Urban. Ce planuri de viitor are actrița

Nicole Kidman și Keith Urban au ținut, în ultima perioadă, prima pagină a ziarelor, după ce s-a aflat că au decis să pună capăt unei căsnicii care a durat 19 ani. O sursă apropiată cuplului declara în septembrie că „uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, adăugând că actrița „nu și-a dorit separarea și a încercat să repare lucrurile”.

La momentul respectiv, TMZ scria că Urban se mutase din casa familiei, în timp ce Kidman avea grijă de cele două fiice ale lor, Sunday Rose, de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița mai are doi copii adulți din prima sa căsnicie, cu Tom Cruise.

„[Kidman] ține familia unită în această perioadă dificilă, de când Keith este plecat”, a declarat o sursă pentru publicație.

Keith Urban și Nicole Kidman s-au cunoscut în 2005, s-au logodit în mai 2006 și s-au căsătorit o lună mai târziu, la Capela Memorială Cardinal Cerretti din Sydney, Australia.

Recent, un specialist PR din industria muzicală din Nashville a afirmat că Urban „și-ar fi refăcut deja viața” alături de o femeie mai tânără din branșă.

„Zvonul este că se vede cu o femeie mai tânără din industrie. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să știe cine este, dar deocamdată e un mister”, a declarat sursa.

Cântăreața de country Maggie Baugh, în vârstă de 25 de ani, a fost menționată în aceste speculații. Urban și Baugh s-au cunoscut în 2024, când el a invitat-o să cânte alături de el la gala CMT Music Awards. Ulterior, i-a propus să se alăture trupei sale, lucru confirmat chiar de artistă într-un interviu acordat revistei Pittsburgh Music Magazine, în aprilie.

„A lucra cu Keith Urban a fost ca și cum ai merge la o școală pentru vedete rock. E o adevărată enciclopedie muzicală”, a spus Baugh.

Într-un interviu recent pentru Harper’s Bazaar, Nicole Kidman a vorbit deschis despre finalul căsniciei cu Keith Urban, descriind acea perioadă ca „o formă de supraviețuire”. Actrița a mărturisit că timpul și experiențele trăite au învățat-o să transforme durerea în lecție.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, vreau să pot împărtăși lucrurile pe care le-am învățat. Am trăit multe și am supraviețuit multor lucruri… Vreau să transmit mai departe această înțelepciune, tot ce am învățat înainte de a trece peste durere și devastare”.

Deși lucrurile nu sunt ușoare, Nicole Kidman dovedește încă o dată că știe cum să meargă mai departe.

„Oh, am trecut prin asta deja. De fapt, chiar știu cum să gestionez o situație de genul acesta”, a spus ea, făcând referire la divorțul anterior, cel de Tom Cruise. „Există ceva special în a ști că, indiferent cât de dureros sau devastator este ceva, există mereu o cale de ieșire. Trebuie doar să simți totul până la capăt”.

Iar pentru Nicole Kidman, noul început nu are legătură cu o altă relație, ci cu o etapă diferită a vieții. Presa internațională scrie că actrița ar plănui să se mute în luxosul complex supranumit „Hamptons of Portugal” – regiunea Comporta, aflată pe coasta Alentejo. Zona, preferată de vedete precum Paris Hilton, Prințul Harry și Meghan Markle sau George Clooney, pare să fi devenit locul ideal pentru un nou început. Dacă zvonurile se confirmă, Nicole ar urma să se stabilească acolo împreună cu cele două fiice ale sale, Sunday și Faith.

Mutarea în Portugalia nu pare o decizie impulsivă. În luna iulie, actrița a fost văzută la o agenție de imigrație, unde ar fi depus actele pentru obținerea rezidenței, fără a fi însoțită de Keith. Potrivit apropiaților, absența acestuia ar fi fost justificată de turneul său muzical din SUA.

În plus, alegerea Comportei se leagă și de pasiunea comună a celor doi pentru investițiile imobiliare. Din 2007, Kidman și Urban au construit un portofoliu impresionant, pornind de la o proprietate de 36 de hectare în Franklin, Tennessee, cumpărată cu peste 3 milioane de dolari.

Conform documentelor de divorț obținute de Daily Mail, Nicole Kidman va deveni tutorele principal al celor două fiice. Cuplul a ajuns la un acord neobișnuit privind custodia: actrița va petrece 306 zile pe an cu fete­le, iar Keith doar 59. Documentul mai prevede că cei doi vor lua împreună deciziile importante legate de educația și activitățile copiilor. Niciunul dintre ei nu va plăti pensie alimentară, întrucât Keith „a achitat deja toate obligațiile financiare privind creșterea copiilor”.

