Anunțul făcut de Vlad Gherman și Oana Moșneagu la doi ani de la cununia civilă: „Uneori ne mișcăm în ritmuri diferite”

Vlad Gherman și soția lui, Oana Moșneagu, au împlinit doi ani de când s-au căsătorit civil.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au sărbătorit doi ani de când s-au căsătorit civil și au transmis un mesaj emoționant cu această ocazie.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Cu ocazia celor doi ani de la cununia cilă, Oana Moșneagu și Vlad Gherman, care nu au ascuns până acum faptul că au apelat la terapia de cuplu, au făcut o postare prin care își exprimă iubirea pe care și-o poartă reciproc. 

„Pare ireal că au trecut 2 ani…
Să ne trăim iubirea cu zâmbetul pe buze, cu răbdare şi dorința constantă de a ne alege în fiecare zi, aşa ne doresc! În 2 ani ne-am mai „învățat” unul pe altul, încă 2 şi încă 2, şi 20 cu 20… sunt atât de curioasă unde o să ne ducă drumul ăsta pe care ne ținem de mână… oriunde ne-ar duce, important e să nu uităm să pășim împreună, chiar dacă uneori ne mișcăm în ritmuri diferite. Să ne așteptăm, ridicăm, împingem de la spate.
La mulți ani iubirii noastreee!”

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, Vlad Gherman a explicat că el și soția sa, Oana Moșneagu, preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma.' Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Vlad Gherman a mărturisit că, personal, preferă să își asume rolul de a contribui mai mult financiar, însă subliniază că acest lucru nu este o regulă și nici o competiție între el și partenera sa de viață.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi, înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea.”

Vlad Gherman a precizat că veniturile lor au variat de-a lungul timpului, existând perioade în care Oana Moșneagu a câștigat mai mult, dar și momente în care situația s-a inversat. Cu toate acestea, diferențele nu au generat tensiuni în cuplu, deoarece ambii privesc banii ca pe o resursă comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează”, a adăugat Vlad Gherman.

