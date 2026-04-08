Actrița Aubrey Plaza este însărcinată cu primul ei copil

Aubrey Plaza este însărcinată! O sursă a declarat pentru publicația PEOPLE că actrița așteaptă primul copil alături de partenerul ei, Christopher Abbott, iar nașterea este așteptată în această toamnă.

Un reprezentant al actriței a confirmat informația pentru PEOPLE.

„A fost o surpriză frumoasă după un an plin de emoții”, a spus sursa, adăugând că „se simt foarte binecuvântați”.

Aubrey Plaza, în vârstă de 41 de ani, și Abbott, 40 de ani, au mai colaborat în trecut la relansarea Off-Broadway a piesei Danny and the Deep Blue Sea și în filmul Black Bear din 2020.

În prezent, actorul joacă pe Broadway în noua montare a piesei lui Arthur Miller, Death of a Salesman, alături de Nathan Lane și Laurie Metcalf.

Luna trecută, Aubrey Plaza, al cărei soț, scenaristul și regizorul Jeff Baena, a murit anul trecut, a reușit să-și ascundă sarcina în timpul apariției sale din primul rând la Săptămâna Modei de la Paris.

La prezentarea Loewe, vedeta a purtat o jachetă oversized din piele, combinată cu un pulover roșu și botine. De asemenea, la show-ul Lacoste, a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-un tricou polo portocaliu și o fustă mini.

Aubrey Plaza este una dintre cele mai apreciate și neconvenționale prezențe de la Hollywood, cunoscută pentru stilul său de joc ironic, umorul sec și rolurile atipice. S-a născut pe 26 iunie 1984, în Wilmington, statul Delaware, și are origini mixte, tatăl său este de origine portoricană, iar mama are rădăcini irlandeze și engleze. A studiat actoria la prestigioasa Tisch School of the Arts din cadrul New York University, unde și-a dezvoltat stilul distinct care avea să o consacre.

Cariera sa a cunoscut un salt major odată cu rolul April Ludgate din serialul de succes Parks and Recreation, difuzat între 2009 și 2015. Personajul său, caracterizat de sarcasm și nonșalanță, a devenit rapid unul dintre preferatele publicului. Ulterior, Aubrey Plaza a demonstrat că poate aborda o gamă variată de roluri, de la comedie la dramă, în filme precum Safety Not Guaranteed, Ingrid Goes West sau Black Bear, pentru care a primit aprecieri din partea criticilor.

Un alt moment important din cariera ei a fost rolul din serialul The White Lotus, unde interpretarea sa a fost remarcată pentru profunzimea și subtilitatea emoțională. De-a lungul timpului, Plaza a colaborat și cu proiecte independente, fiind apreciată pentru alegerile sale curajoase și pentru faptul că evită rolurile convenționale de la Hollywood.

Pe lângă actorie, Aubrey Plaza a lucrat și ca producătoare și a fost implicată în proiecte creative diverse, inclusiv în teatru Off-Broadway. Este cunoscută pentru faptul că preferă proiectele artistice provocatoare și pentru modul autentic în care își construiește cariera.

În plan personal, viața actriței a fost relativ discretă. Ea a fost căsătorită cu regizorul și scenaristul Jeff Baena, cu care a colaborat la mai multe filme. Relația lor a fost una de lungă durată, iar cei doi au lucrat împreună la proiecte precum Life After Beth și The Little Hours. Moartea lui Jeff Baena, survenită în ianuarie 2025 la vârsta de 47 de ani, a fost un moment dificil pentru actriță, cei doi fiind despărțiți de dinainte ca acesta să se stingă din viață.

Foto: Profimedia

