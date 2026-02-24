Alexandra Daddario și soțul ei, Andrew Form, s-au despărțit după trei ani de căsnicie. Care ar fi motivul divorțului

Alexandra Daddario și Andrew Form au decis să pună capăt mariajului lor, la mai bine de trei ani de la nuntă. Informația a fost confirmată pentru People de către un reprezentant al actriței.

„Alexandra Daddario și Andrew Form au luat decizia de a pune capăt căsniciei lor”, se arată în declarația transmisă publicației. „Decizia a fost luată cu dragoste și respect. Vor continua să își crească împreună copilul și apreciază intimitatea în timp ce gestionează această tranziție”.

Daddario, în vârstă de 39 de ani, și producătorul de film Andrew Form, 57 de ani, s-au căsătorit în iunie 2022, în New Orleans. Cuplul are împreună un fiu în vârstă de 15 luni. Actrița este, totodată, mamă vitregă pentru cei doi copii ai lui Form din mariajul anterior cu Jordana Brewster, Rowan, 9 ani, și Julian, 12 ani.

Andrew Form este cunoscut pentru activitatea sa ca producător al francizelor A Quiet Place și The Purge, precum și al mai multor producții horror de succes. Relația dintre el și Alexandra Daddario a devenit publică în mai 2021, când actrița din The White Lotus a postat pe Instagram o fotografie alb-negru în care apăreau îmbrățișați. Mai târziu în acel an, o sursă a confirmat pentru People că cei doi erau logodiți.

La aproximativ șase luni după logodnă, Alexandra Daddario și Andrew Form și-au spus „Da” în New Orleans. Potrivit Vogue, ceremonia a avut loc la Preservation Hall, iar cei doi copii ai lui Form au fost cavaleri de onoare.

Cei doi s-au întâlnit întâmplător în timpul pandemiei de COVID-19, când s-au ciocnit pe o stradă din New York. Actrița și-a împărtășit ulterior fericirea pe Instagram, scriind: „Cel mai minunat bărbat, tu faci față prostiilor, pierderilor, vieții, dificultăților, oamenilor, cu grație și compasiune” Ea a adăugat că Form a luat „cele mai rele momente” din viața ei și le-a transformat în ceva mai bun.

Mai târziu, ea a mărturisit pentru People: „Mă simt foarte împăcată cu el și foarte fericită, și mă simt foarte norocoasă”.

În iulie 2024, cei doi au anunțat prin intermediul Vogue că așteaptă primul lor copil împreună. Potrivit revistei, Daddario își ținuse sarcina secretă timp de șase luni. În același interviu, actrița a vorbit deschis despre o pierdere de sarcină anterioară.

„Ei bine, am fost însărcinată”, a spus ea, adăugând: „Am pierdut sarcina”.

„Este ceva lung și complicat, așa că nu vreau să intru în prea multe detalii”, a continuat pentru Vogue.

„Astfel de pierderi și traume sunt foarte greu de explicat dacă nu ai trecut prin ele. Mă regăsesc în toate femeile care au trecut prin astfel de lucruri într-un mod pe care înainte nu îl înțelegeam pe deplin. Este foarte, foarte dureros”.

Alexandra Daddario a anunțat că a devenit mamă de Halloween, în 2024. În februarie 2025, într-un interviu acordat revistei People, Daddario a descris maternitatea drept „minunată”.

„Sunt foarte norocoasă”, a declarat ea. „Este un bebeluș minunat. A adus atât de multă bucurie și liniște în viața mea, așa că recomand asta oricui își dorește un copil”.

Actrița a dezvăluit pentru Vogue și cum a aflat că este însărcinată. Colegii de pe platou și-au dat seama rapid, deoarece avea grețuri matinale severe.

„Eram pe platou și vomitam și aveam scene de sărut cu colegii mei imediat după. Până în a cincea săptămână, am zis: ‘Nu am cum să mai ascund asta”, a spus Alexandra Daddario.

Ea a recunoscut că nu a reușit să ascundă prea bine sarcina. Când cineva a întrebat dacă vrea un sandwich cu curcan, Daddario le-a spus colegilor că nu poate mânca mezeluri. Colegul ei, Ben Feldman, a întrebat dacă este însărcinată. Când ea a încercat să minimalizeze situația, el a răspuns: „Păi, de ce anunți că nu mănânci mezeluri?”.

