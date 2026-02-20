Sofia Vergara, surprinsă în ipostaze romantice alături de un actor cunoscut în Los Angeles

Sofia Vergara a fost surprinsă alături de un actor cunoscut în filmele spaniole.

Sofia Vergara a fost surprinsă într-un moment tandru alături de un actor spaniol, la doi ani după divorțul de Joe Manganiello.

Sofia Vergara, alături de Manuel Vega

Actrița în vârstă de 53 de ani a fost fotografiată ieșind din celebrul Chateau Marmont împreună cu Manuel Vega, un nume cunoscut în producțiile de limbă spaniolă.

Cei doi păreau să fi petrecut o seară plăcută: s-au îmbrățișat cald, iar actorul i-a sărutat actriței obrazul înainte ca fiecare să plece în direcții diferite, vineri seară. Nu este clar dacă între ei există o relație romantică, însă gesturile și atitudinea relaxată au sugerat o apropiere evidentă.

Vergara a optat pentru o apariție casual, dar elegantă: un top negru din mătase fără mâneci, purtat cu blugi albaștri, jachetă din piele maro și pantofi cu toc. Părul brunet, lăsat liber cu cărare pe mijloc, i-a completat lookul natural. Manuel Vega a ales un stil relaxat, tricou alb cu imprimeu, pantaloni negri largi, sneakers și șapcă, purtând pe braț o jachetă din denim cu monogramă Louis Vuitton.

Actorul spaniol este cunoscut pentru rolurile din „Fragmentos” (2025), „Lobo feroz” (2023) și „With the Years That I Have Left” (2022).

Viața sentimentală a Sofiei Vergara a atras atenția publicului după divorțul de Joe Manganiello, anunțat în iulie 2023, după șapte ani de căsnicie. La doar două zile de la anunț, actorul a depus actele de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile”.

Într-un interviu acordat publicației El País, în ianuarie 2024, Vergara a declarat că separarea ar fi fost determinată de dorința fostului soț de a avea copii, în timp ce ea nu își mai dorea acest lucru.

„Nu vreau să fiu o mamă în vârstă. Nu mi se pare corect față de copil. Am avut un fiu la 19 ani, iar acum sunt pregătită să fiu bunică, nu mamă”, a spus actrița. Manganiello a contestat ulterior această versiune într-un interviu pentru Men’s Journal, afirmând că încercaseră împreună să întemeieze o familie.

Actrița ar fi avut o relație cu Douglas Chabbott

În ultima perioadă, actrița a fost asociată romantic și cu omul de afaceri Douglas Chabbott. Cei doi au fost văzuți împreună în Las Vegas, la un concert al trupei Oasis din Pasadena și în timpul unei vacanțe în Sardinia, unde actrița și-a sărbătorit ziua de naștere la restaurantul Nammos Sardinia.

Douglas Chabbott are 39 de ani, în timp ce Sofia Vergara a împlinit 53 de ani în luna iulie. Conform Marca, diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol pentru actriță, care a declarat în trecut că își dorește un partener independent, de succes și compatibil cu stilul său de viață.

Douglas Chabbott este descris drept o prezență influentă în industria modei și a divertismentului, frecventând gale caritabile și evenimente mondene de anvergură. De asemenea, el se află în cercuri apropiate de mai multe nume cunoscute din industria muzicală și fashion, printre care Naomi Campbell, J Balvin și Ricky Martin.

Înainte de această relație, Vergara a avut o legătură de scurtă durată cu chirurgul ortoped Justin Saliman, în 2023.

Actrița își împarte în prezent timpul între proiecte profesionale și viața personală din Los Angeles, păstrând, ca de obicei, discreția asupra relațiilor sale.

foto: Arhiva ELLE

