Violeta Bănică a impresionat la facultatea din SUA cu un manifest artistic despre libertate și deziluzie. Cum a reacționat Andreei Marin

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a încheiat primul an de facultate în Statele Unite printr-un proiect artistic care a atras imediat atenția în mediul online. Tânăra, studentă la prestigioasa Universitate Cornell, a publicat imagini cu instalația sa intitulată „Republica, Destrămată” („The Republic, Undone”), o lucrare încărcată de simboluri și mesaje despre identitate, libertate și dezamăgire socială.

Violeta Bănică, manifest artistic impresionant

Aflată la studii în cadrul College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, Violeta Bănică a ales să combine pasiunea pentru fashion law cu exprimarea artistică într-un proiect vizual intens și personal.

Instalația realizată de ea este construită din pânză de in și vopsea și ocupă un spațiu amplu de galerie. Materialul coboară din tavan și se întinde pe podea, iar pe el este imprimat textul original al Constituției Statelor Unite, inclusiv celebra formulare „We the People” („Noi, Poporul”).

Peste textul constituțional, tânăra a adăugat urme de palme, pete de culoare roșie și neagră, dar și mesaje puternice precum „MISINFORMATION” („Dezinformare”) și întrebarea „WHO IS WE?” („Cine suntem noi?”).

În instalație apar și pagini de ziar suspendate, pe care este scris mesajul: „IS THIS THE AMERICAN DREAM?” („Acesta este Visul American?”).

Manifest despre înstrăinare și libertatea de exprimare

Pe lângă componenta vizuală, expoziția include și un text-manifest semnat de Ana Violeta Bănică, în care tânăra vorbește despre experiența mutării din România în Statele Unite și despre sentimentul de alienare pe care l-a resimțit.

„Am ajuns la această instituție știind că acesta nu este pământul meu. Nimeni nu traversează un ocean sub iluzia proprietății. Se ajunge ca străin, poate ca oaspete (…) Greșeala mea nu a fost că am ajuns, ci că am confundat sosirea cu primirea deschisă. Povara îmi aparține, pentru că alegerea a fost a mea; iar pe acest tărâm, trebuie să acceptăm noțiunea, aparent nouă, că democrația a devenit condiționată de statut, rasă și capital.”

În continuarea textului, Violeta Bănică vorbește despre temerile și deziluziile legate de societatea modernă și despre presiunea pe care o poate aduce libertatea de exprimare.

„Mi-e teamă că tu, cititorule, îmi vei înțelege îngrijorările. Mai mult decât consecințele faptului de a fi auzită și înțeleasă, pur și simplu mi-e teamă de tine. Mi-e teamă că voi fi, asemenea multora înaintea mea, trădată de promisiunea înșelătoare a libertății de exprimare. ‘Republica, Destrămată’ reprezintă astfel de temeri și durerile lente ale deziluziei și trădării. Cu astfel de aspirații, mi-am părăsit țara, familia, cultura și tot ceea ce am cunoscut vreodată (…) Singurul ei scop este să provoace reflecție, iar din reflecție, poate, o emoție.”

Andreea Marin, mesaj emoționant pentru fiica ei

Postarea Violetei Bănică a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, iar printre primele reacții s-a numărat și cea a Andreei Marin. Vedeta TV și-a exprimat public emoția și mândria față de proiectul artistic realizat de fiica sa, lăsând un mesaj simplu, dar plin de afecțiune:

„Mândră de tine, fata mea!”, a transmis Andreea Marin.

Relația apropiată dintre Andreea Marin și Violeta Bănică este bine cunoscută publicului, iar fosta prezentatoare TV a susținut-o constant în parcursul său academic și artistic.

Citește și:

Irina Fodor, mărturisiri despre relația cu soțul ei. Ce s-a schimbat în căsnicia lor: „Am descoperit o nouă regulă'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro