Violeta, fiica Andreei Marin, declarații emoționante despre plecarea în SUA. Tânăra va studia la o facultate prestigioasă: „Îmi este frică”

La finalul anului 2024, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a fost admisă la o facultate prestigioasă din Statele Unite ale Americii, fiind vorba despre College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde va studia Dreptul.

Fiica Andreei Marin se pregătește de plecarea în SUA. Violeta Bănică este extrem de emoționată de acest pas important pe care îl face în parcursul ei educațional. Recent, tânăra a dezvăluit că are anumite lucruri cu o valoare sentimentală de care nu se poate despărți și care vor veni cu ea în America.

„Am o pernă, o cheamă Perny. Am fost originală când am numit-o. E mică, verde, are un iepuraș pe ea și nicăieri nu plec fără ea. Mai am și alte jucării, nici alea nu vor intra în bagaj, va trebui să le comprim în punguțe speciale. Toate lucrurile mărunte… eu sunt genul de persoană care strânge tot ce găsește. Nu-mi place să fiu nepregătită, adică o să-mi iau chestii pe care clar nu o să le folosesc, dar să fie acolo în caz că îmi trebuie. Sunt horror”, a spus Violeta, fiica Andreei Marin, pentru spynews.ro .

Andreea Marin își va însoți fiica în America și o va ajuta să se organizeze așa cum trebuie.

„O să vină și mama cu mine, să mă ajute să despachetez, să curățăm puțin. Fără ea nu m-aș fi descurcat. Teama aia de necunoscut 100% nu o am, să zic că am 75%, pentru că am fost, știu cum e, am fost să vizitez. Știu deja drumul, știu pe unde să o iau, nu mă pierd. Am câțiva prieteni acolo, e o comunitate destul de măricică de români comparativ cu alte școli din State, dar da, îmi este frică. Îmi ador familia, îi iubesc, îmi plac străduțele mele, îmi place să știu că sunt la o oră distanță de mama și de tata, deci o să-mi fie greu.”