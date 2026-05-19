Cauți un partener care să fi avut o copilărie sau o viață la fel de grea ca a ta? De ce asta este o capcană

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Acest tip de compatibilitate pare profund la început, sentimentul clar că celălalt știe exact prin ce ai trecut. A avut și el o copilărie grea, a crescut într-o familie haotică, a fost respins, neglijat, criticat sau forțat să se descurce singur prea devreme. Și, pentru prima dată, simți că ai întâlnit pe cineva ca tine și că nu trebuie să mai explici atât de mult istoricul tău. Iar asta produce o atracție foarte intensă. Nu mai este doar chimie, ci devine recunoaștere, familiaritate, chiar validare. Capcana? Nu este compatibilitate emoțională reală, ci confirmarea propriei suferințe.

Criteriul de selecție

Atunci când ai trecut prin experiențe dificile este firesc să îți dorești să fii înțeleasă fără să te justifici constant. Problema apare când ceea ce numești general traumă comună (fără să fie neapărat traumă în adevăratul sens al cuvântului) să devină principalul criteriu de selecție. Două persoane care au suferit similar nu vor construi automat, de la sine, o relație sănătoasă. Poate vor construi exact dinamica pe care încearcă să o repare. Un partener care a trăit haos poate normaliza haosul. Un partener care a crescut în instabilitate poate avea dificultăți în a oferi siguranță emoțională. Un partener care a învățat că iubirea înseamnă sacrificiu, control sau anxietate poate reactiva exact vulnerabilitățile tale cele mai sensibile, să îți ceară să te sacrifici sau să îi accepți controlul.

Familiaritatea emoțională care te sabotează

Sunt situații când consideri intensitatea familiară același lucru cu ceea ce presupune compatibilitatea. Dacă ai crescut într-un mediu imprevizibil este posibil ca liniștea din cuplu să ți se pară plictisitoare. Dacă ai fost nevoită să lupți pentru atenție, poți percepe relațiile dificile ca fiind cu adevărat profunde. Dacă ai fost obișnuită să fii hipervigilentă ca mod de a face față, poți interpreta instabilitatea drept pasiune. Iar pe un partener stabil, calm și coerent emoțional îl poți eticheta drept banal, neimplicat sau chiar plictisitor. Nu pentru că relația nu are un parcurs bun, ci pentru că sistemul tău nervos este mai familiarizat cu tensiunea, cu stresul decât cu siguranța. Și așa ajungi să alegi persoane care îți seamănă în suferință, dar nu au neapărat maturitate emoțională și nici nu depun efort pentru a face schimbările necesare.

Falsa empatie

Vrei atât de mult să fii văzută în vulnerabilitatea ta și ți se pare minunat să spui că ai alături, în sfârșit, pe cineva care știe cum a fost. Dar o relație nu poate crește doar din identificarea reciprocă a durerilor din trecut. Este nevoie și de capacitate de reglare emoțională, de asumare, limite sănătoase, de disponibilitate pentru intimitate reală, de stabilitate. Da, două persoane rănite pot deveni foarte empatice una cu cealaltă, dar cel mai probabil vor deveni și foarte reactive, evitante, defensive sau dependente emoțional.

Partea fiecăruia de responsabilitate

Uneori, tocmai un om care nu a trăit haosul tău poate să îți ofere o experiență relațională diferită și mai sănătoasă. Nu pentru că intră în rol de salvator, ci pentru că nu reproduce dinamica pe care sistemul tău nervos a învățat-o ca fiind normală. În loc să te întrebi cât de mult a suferit ca tine, mai degrabă uită-te la cum gestionează conflictul, dacă poate rămâne prezent emoțional fără să controleze, să fugă sau să te manipuleze. Își asumă ceea ce face sau dă vina pe tine ori se ascunde în spatele unui trecut greu devenit scuză? Este capabil să ofere stabilitate și reciprocitate? Creează siguranță sau doar intensitate? O relație profundă se construiește pe felul în care doi oameni aleg să se poarte unul cu celălalt după ce rănile sunt activate.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro