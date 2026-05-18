Adelina Pestrițu s-a întors în banca liceului, după 20 de ani. Ce a dezvăluit despre acea perioadă

Adelina Pestrițu a avut parte de un weekend încărcat de emoții, după ce s-a întors în orașul natal pentru reuniunea de 20 de ani de la terminarea liceului. Vedeta s-a reîntâlnit cu foștii colegi și a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din școală și din locurile copilăriei sale.

Adelina Pestrițu, momente emoționante la școală

Adelina a fost vizibil emoționată de moment și a transmis un mesaj amplu despre trecerea timpului, amintirile din adolescență și revederea cu oamenii alături de care a crescut.

„Weekend-ul acesta am fost în orașul meu natal, cu o ocazie foarte specială. A fost o mare bucurie atunci când a sunat ultima dată clopoțelul, în urmă cu 20 de ani. Era sunetul libertății, al începutului de drum. Dar, poate, și mai mare a fost bucuria când a sunat ieri din nou. Pentru că de data aceasta a fost sunetul regăsirii, al recunoștinței și al faptului că, indiferent unde ne-a dus viața, nu ne-am pierdut unii de alții. Ne-am reîntâlnit după 20 de ani, în locul unde totul a început. Aceleasi holuri, aceleași amintiri, dar noi, schimbați de drumurile pe care le-am parcurs. La 18 ani aveam visuri mari și simple în același timp. Credeam că lumea ni se deschide fără limite, că putem deveni orice ne dorim și că drumul va fi drept și clar. Unii visam să schimbăm lumea, alții doar să ne găsim locul în ea. Poate că cel mai important lucru pe care îl învățăm după tot acest timp este să nu ne pierdem încrederea în noi. Să ne amintim mereu cine am fost și ce ne-a făcut să visăm. Să avem curajul să o luăm de la capăt atunci când este nevoie și să nu uităm că fiecare dintre noi are o poveste care merită trăită până la capăt.”, a scris ea pe Instagram.

După ce s-au fotografiat, Adelina a postat și o imagine cu o insignă făcută de colegii ei, cu porecla sa din liceu, „Pestrița”. Vedeta s-a amuzat de moment și l-a împărtășit cu fanii online.

Într-un final, Adelina le-a transmis și un mesaj emoționant colegilor, bucurându-se de reuniune.

„Dragi colegi, mă bucur că v-am revăzut!”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu, despre relația cu părinții ei

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

„După ani de zile, au înțeles cum funcționează viața publică și de ce nu trebuie să îi afecteze chiar tot ce se scrie și se spune. Evident că mereu am încercat să-i protejez și să le explic că nu toate știrile sunt bazate pe fapte reale și că uneori se fabulează de dragul cifrelor, însă a fost suferință la mijloc de-a lungul timpului. Acum, după atâția ani de expunere publică și experiențe de tot felul, pot spune că ai mei tratează cu detașare activitatea mea și nu se mai lasă așa de ușor afectați, ceea ce îmi aduce și mie liniște”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

Foto: Instagram

