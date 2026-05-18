Mesajul transmis de Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision 2026, după votul acordat României de juriul din țara sa: „Nu alimentați ura. Țările noastre…”

Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision 2026, a ținut mai întâi să mulțumească publicului și juriului din România.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
satoshi
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Alexandra Căpitănescu a reprezentant România pe scena din Viena pe data de 16 mai, în marea finală Eurovision 2026.

Mesajul transmis de Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a reușit să impresioneze votanții din alte țări. Artista și piesa „Choke me” s-au clasat pe locul 3 în marea finală, obținând 296 de puncte.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision 2026, a ținut mai întâi să mulțumească publicului și juriului din România pentru punctajul pe care l-a primit. Mai exact, artistul a primit 12 din partea publicului și 10 din partea juriului.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine”, a scris artistul pe contul său de Instagram.

Cântărețul a adus în discuție și scandalul notei primite de România din partea Moldovei. Alexandra Căpitănescu a primit 12 puncte din parte publicului, însă numai 3 puncte din partea juriului.

„Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a transmis el.

Satoshi a făcut și un apel câtre românii revoltați de punctajul primit de Alexandra Căpitănescu din partea juriului.

„Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”.

Punctajul primit de România din partea juriului din Republica Moldova a stârnit un val de revoltă atât peste Prut, cât și în țara noastră.

Ce părere are Alexandra Căpitănescu despre punctajul primit la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după participarea la Eurovision 2026 și a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre întreaga experiență.

„Noi abia acum începem să avem treabă în adevăratul sens al cuvântului și apar concerte. Vă așteptăm la concertele noastre din vară să ne urmăriți. Sper ca România să-și susțină și mai mult artiștii și să înțeleagă că fiecare om este diferit și nu funcționăm la fel. Cred că prin asta am câștigat foarte mult și la publicul internațional, eram strigați Romanian kids pur și simplu pentru că eram relaxați. Au fost momente în care ni s-a spus să fim mai serioși, mai nu știu cum, dar who cares (n.red.: cui îi pasă)? Cred că asta va rămâne după această victorie, încrederea în artiștii români și că pe teritoriul românesc se pot face investiții în artiștii români”, a mărturisit ea, în timpul conferinței de presă.

Artista s-a declarat impresionată de numărul mare de steaguri românești din public și a transmis că apreciază diversitatea gusturilor muzicale.

„Am fost foarte fericită când am văzut cât de multe steaguri românești erau în sală. Legat de punctaj, cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar trebui să fie, eu am venit doar să cânt. Nu mi-am dorit să câștig Eurovisionul, mi-am dorit doar să am un moment muzical bun care să rămână în istorie”, a explicat artista.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Citește și:
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: „Este un moment greu pentru amândoi'

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Josh Duhamel și Audra Mari au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Ce nume special au ales pentru bebeluș
People
Josh Duhamel și Audra Mari au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Ce nume special au ales pentru bebeluș
Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu și nici nu se consideră vinovat de despărțire. Ce a dezvăluit dansatorul: "Nu s-a terminat din cauza mea, eu am luptat..."
People
Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu și nici nu se consideră vinovat de despărțire. Ce a dezvăluit dansatorul: "Nu s-a terminat din cauza mea, eu am luptat..."
Cristian Tarcea, producătorul român din spatele piesei "Bangaranga", dezvăluiri inedite despre succesul Bulgariei la Eurovision 2026: "Nu ne-am plănuit nicio clipă..."
People
Cristian Tarcea, producătorul român din spatele piesei "Bangaranga", dezvăluiri inedite despre succesul Bulgariei la Eurovision 2026: "Nu ne-am plănuit nicio clipă..."
Weekend la Cannes 2026: prezențe memorabile și regal de ținute spectaculoase
People
Weekend la Cannes 2026: prezențe memorabile și regal de ținute spectaculoase
Ce părere are, de fapt, Alexandra Căpitănescu despre punctajul pe care l-a primit la Eurovision 2026: "Nu mi-am dorit să câștig, mi-am dorit doar să..."
People
Ce părere are, de fapt, Alexandra Căpitănescu despre punctajul pe care l-a primit la Eurovision 2026: "Nu mi-am dorit să câștig, mi-am dorit doar să..."
Alexandra Căpitănescu, prima reacție după marea finală Eurovision 2026. România a primit un număr impresionant de voturi: "Noi toți am făcut asta! Recunoscătoare și emoționată"
People
Alexandra Căpitănescu, prima reacție după marea finală Eurovision 2026. România a primit un număr impresionant de voturi: "Noi toți am făcut asta! Recunoscătoare și emoționată"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Publicitate
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
De dragul copiilor! Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat: „Suntem asumați”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Recunoști celebrul cuplu din imagine? Sunt împreună de peste trei decenii și formează o pereche atât pe scenă, cât și în viață
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Vera Wang, despre rețeta tinereții veșnice. Ce vârstă are, de fapt, femeia care arată ca o puștoaică
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alexandra Căpitănescu, rezultat remarcabil la Eurovision 2026. Cine este românul care a produs piesa pentru reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat concursul
Alexandra Căpitănescu, rezultat remarcabil la Eurovision 2026. Cine este românul care a produs piesa pentru reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat concursul
People

Eurovision 2026 a fost o ediție marcată de controverse, în care votul publicului a deturnat deciziile juriilor și suspansul s-a menținut la cote ridicate până în ultima clipă.

+ Mai multe
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: "Este un moment greu pentru amândoi"
Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: "Este un moment greu pentru amândoi"
People

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat în mod oficial că divorțează.

+ Mai multe
Smiley, despre succes, celebritate și presiunea din showbiz: "Mi-aș dori să pot avea același noroc de oameni"
Smiley, despre succes, celebritate și presiunea din showbiz: "Mi-aș dori să pot avea același noroc de oameni"
People

Smiley a vorbit sincer despre celebritate și carieră.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC