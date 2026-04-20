Adelina Pestrițu, declarații despre relația cu părinții ei. Ce părere au aceștia despre activitatea ei din online: „Au înțeles cum funcționează viața publică”

Când vine vorba despre părinții ei, Adelina Pestrițu obișnuiește să păstreze discreția, însă recent a vorbit cu sinceritate despre relația cu ei și părerea acestora despre activitatea pe care o desfășoară în mediul online.

Adelina Pestrițu, despre relația cu părinții ei

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

Cu toate că nu locuiesc în același oraș, Adelina Pestrițu și părinții au o relație apropiată, discută des și se vizitează de fiecare dată când au ocazia. Creatoarea de conținut obișnuiește să le facă acestora diverse surprize. Vedeta este deja în ochii publicului de foarte multă vreme, însă recunoaște că această atenție asupra ei i-a afectat negativ pe părinții ei.

„După ani de zile, au înțeles cum funcționează viața publică și de ce nu trebuie să îi afecteze chiar tot ce se scrie și se spune. Evident că mereu am încercat să-i protejez și să le explic că nu toate știrile sunt bazate pe fapte reale și că uneori se fabulează de dragul cifrelor, însă a fost suferință la mijloc de-a lungul timpului. Acum, după atâția ani de expunere publică și experiențe de tot felul, pot spune că ai mei tratează cu detașare activitatea mea și nu se mai lasă așa de ușor afectați, ceea ce îmi aduce și mie liniște”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

În continuare, Adelina Pestrițu a enumerat o parte dintre sfaturile primite de la părinții ei.

„Să rămân om bun indiferent de situațiile pe care le traversez, pentru că asta îmi va aduce mereu bine și echilibru în interior. Să mă raportez la valorile și la principiile mele, nu la cele ale celor din jur, pentru că doar așa nu voi uita cine sunt cu adevărat și ce îmi aduce liniște și fericire.”

Adelina Pestrițu, despre renunțarea la televiziune în favoarea unei cariere în online

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a vorbit despre trecerea de la televiziune la mediul online și împlinirea pe care i-a adus-o această decizie.

„Cei 11 ani petrecuți în televiziune au însemnat foarte mult pentru mine, pentru sufletul și formarea mea. Am cunoscut oameni minunați și valoroși cu care sunt prietenă și în prezent, am învățat ce înseamnă munca dincolo de ecrane și efortul pe care trebuie să-l depui ca să rămâi mereu relevant și să ții piept concurenței. Au fost 11 ani în care m-am autoeducat, am luat notițe importante și am evoluat alături de persoane publice pe care le admiram și în trecut și pentru care simt și astăzi aceeași apreciere. Dar a venit un moment când am simțit firesc că îmi doresc să schimb domeniul de activitate, și asta s-a întâmplat fix când online-ul era în creștere”, a declarat ea pentru Viva.

Adelina Pestrițu, despre veniturile obținute din mediul online

Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul succesului său și modul în care a reușit să atragă un număr atât de mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV activează de mulți ani în mediul online, având aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și se bucură de atenția internauților.

Adelina Pestrițu a evitat însă să dea sume exacte sau măcar aproximative, punând accent pe cheltuielile care vin la pachet cu job-ul de content creator.

​„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și în general nu-mi place să vorbesc despre asta, dar ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură. Și totuși până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina pe internet.

Citește și:

Cum a reușit Gina Pistol să scape de cele 30 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: „În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului…'

