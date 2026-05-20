Kylie Minogue a suferit încă o dată de cancer. Cântăreața a așteptat 5 ani să facă dezvăluirea: „Devenisem o umbră a ceea ce eram”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kylie Minogue a fost una dintre puținele persoane publice care au vorbit deschis despre diagnosticul cu cancer, cu care s-a confruntat la vârsta de 36 de ani. La acea vreme, celebritățile evitau subiecte de acest tip, care le puteau atrage mila fanilor, însă cântăreața australiană a decis cu 21 de ani în urmă că este important să nu ascundă boala de care suferea.

Cu 5 ani în urmă, însă, când cancerul s-a întors, a ales să își țină suferința secretă. De-abia acum Kylie Minogue dezvăluie că a fost diagnosticată încă o dată cu cancer, în 2021, într-un documentar Netflix dedicat parcursului său personal și profesional. Intitulat KYLIE, documentarul include și mărturii dureroase despre cel de-al doilea diagnostic, care a apărut în viața ei într-o perioadă în care avea parte de o revenire profesională. Cântăreața povestește că vestea a devastat-o în asemenea măsură încât „nu mai voiam să ies din casă” și detaliază circumstanțele în care a decis să facă public totul. Aceasta mărturisește că a așteptat „momentul potrivit” pentru a vorbi despre diagnosticul apărut în cadrul unui screening de rutină.

„Cel de-al doilea diagnostic a venit în 2021”, spunea ea, explicând și că a fost capabilă „să țin asta pentru mine”, spre deosebire de prima dată. „Am încercat să găsesc momentul corect în care să vorbesc. (…) Nu mă simt obligată să mărturisesc lumii și, în fapt, nici nu aș fi putut să o fac atunci pentru că devenisem o umbră a ceea ce eram. Nici nu mai voiam să ies din casă la un moment dat.”

Doi ani după diagnostic, în 2023, Kylie Minogue încă se lupta cu cancerul în vreme ce piesa ei, Padam Padam, devenise un hit care a ajuns inclusiv să câștige un trofeu Grammy pentru Best Pop Dance Recording.

„Padam Padam mi-a deschis atât de multe uși, dar știam că cancerul nu era doar o clipă în viața mea (…) Și chiar doream să spun ce s-a întâmplat ca să pot lăsa totul în urmă. Dădeam interviuri și la fiecare ocazie mă gândeam: ‘acum e momentul’, dar continuam să o țin pentru mine.”

Kylie Minogue a găsit însă o variantă în care să vorbească despre asta, prin intermediul piesei sale, Story, care apare pe cel de-al șaisprezecelea album al său de studio, Tension. Într-un mod criptic, cântăreața spune în versuri că ‘aveam un secret pe care l-am ținut pentru mine, un bilet doar dus pe un drum care nu ducea nicăieri’ și că ‘dădeam o luptă mare, mă confruntam cu o lumină întunecată’.

Dezvăluind acum diagnosticul de cancer, Kylie Minogue spune în documentar și că „era important, dar în mod esențial, nu mă simțeam obligată să vorbesc (…) Am fost recunoscătoare că a fost decizia mea să împărtășesc. Făcând acest documentar, am privit înapoi către atâtea momente importante din viața mea, iar acesta a fost încă unul dintre ele.”

De asemenea, Kylie Minogue a declarat și că speră ca decizia sa de a vorbi să ajute pe oricine ar „beneficia să i se amintească să își facă un control. Diagnosticarea timpurie a fost de mare ajutor pentru mine și sunt atât de recunoscătoare că pot spune că astăzi sunt bine.”

Kylie Minogue a vorbit în cadrul documentarului și despre primul său diagnostic de cancer de sân, care a apărut în 2005, într-un moment în care cariera sa era în plin avânt. La momentul respectiv, ea urma să cânte la prestigiosul festival Glastonbury și a fost nevoită să anuleze concertul, precum și o serie de altele, pentru a face chimioterapie și radioterapie la Paris. I-au fost alături, la momentul respectiv, familia, dar și partenerul său de la acea vreme, Olivier Martinez. Însă Kylie a mărturisit că a decis atunci să amâne tratamentul, pentru a trece printr-o serie de proceduri de fertilizare in vitro, în speranța că va putea să aibă un copil.

„Aveam 36 de ani când am fost diagnosticată deci a fost ceva de genul: trebuie să te gândești la copii. Așa că am încercat, mi-am și amânat chimioterapia ca să încerc, ceea ce a fost foarte înspăimântător, pentru că ce îți dorești e ca boala să dispară.” Ea a mărturisit și că a avut foarte multe speranță și că a crezut că „nu pot să nu încerc (…) Dacă s-ar fi întâmplat, ar fi fost un miracol. Dar nu s-a întâmplat.”

Pe parcursul documentarului, Kylie Minogue citește inclusiv o scrisoare pe care i-a scris-o viitorului său copil, pe când încerca să îl conceapă.

„Copil îndepărtat, floarea mea, plutești în vânt? Poți să mă simți când încerc să pun viață în tine? (…) Înfășurată în speranță, dormind într-un pat de visuri, pasul meu către eternitate nu este ceea ce ar fi putut să fie, sau cine știe unde bate vântul?”

Sora cântăreței, Danii Minogue, a vorbit și ea despre momentele emoționante prin care a trecut Kylie încercând să conceapă un copil, fiind diagnosticată cu cancer.

„Eu nu m-am văzut niciodată ca fiind părinte, dar ea s-a văzut întotdeauna ca mamă și asta mi-a rupt inima.”.

Foto: Netflix

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro