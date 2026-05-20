Kylie Minogue a suferit încă o dată de cancer. Cântăreața a așteptat 5 ani să facă dezvăluirea: „Devenisem o umbră a ceea ce eram”

După o confruntare foarte publică cu cancerul la vârsta de 36 de ani, Kylie Minogue a suferit o recidivă bolii, cu 5 ani în urmă. Cum a decis să vorbească în cele din urmă despre subiectul dureros?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kylie Minogue a suferit încă o dată de cancer. Cântăreața a așteptat 5 ani să facă dezvăluirea: "Devenisem o umbră a ceea ce eram"

Kylie Minogue a fost una dintre puținele persoane publice care au vorbit deschis despre diagnosticul cu cancer, cu care s-a confruntat la vârsta de 36 de ani. La acea vreme, celebritățile evitau subiecte de acest tip, care le puteau atrage mila fanilor, însă cântăreața australiană a decis cu 21 de ani în urmă că este important să nu ascundă boala de care suferea.

Cu 5 ani în urmă, însă, când cancerul s-a întors, a ales să își țină suferința secretă. De-abia acum Kylie Minogue dezvăluie că a fost diagnosticată încă o dată cu cancer, în 2021, într-un documentar Netflix dedicat parcursului său personal și profesional. Intitulat KYLIE, documentarul include și mărturii dureroase despre cel de-al doilea diagnostic, care a apărut în viața ei într-o perioadă în care avea parte de o revenire profesională. Cântăreața povestește că vestea a devastat-o în asemenea măsură încât „nu mai voiam să ies din casă” și detaliază circumstanțele în care a decis să facă public totul. Aceasta mărturisește că a așteptat „momentul potrivit” pentru a vorbi despre diagnosticul apărut în cadrul unui screening de rutină.

„Cel de-al doilea diagnostic a venit în 2021”, spunea ea, explicând și că a fost capabilă „să țin asta pentru mine”, spre deosebire de prima dată. „Am încercat să găsesc momentul corect în care să vorbesc. (…) Nu mă simt obligată să mărturisesc lumii și, în fapt, nici nu aș fi putut să o fac atunci pentru că devenisem o umbră a ceea ce eram. Nici nu mai voiam să ies din casă la un moment dat.”

Doi ani după diagnostic, în 2023, Kylie Minogue încă se lupta cu cancerul în vreme ce piesa ei, Padam Padam, devenise un hit care a ajuns inclusiv să câștige un trofeu Grammy pentru Best Pop Dance Recording.

„Padam Padam mi-a deschis atât de multe uși, dar știam că cancerul nu era doar o clipă în viața mea (…) Și chiar doream să spun ce s-a întâmplat ca să pot lăsa totul în urmă. Dădeam interviuri și la fiecare ocazie mă gândeam: ‘acum e momentul’, dar continuam să o țin pentru mine.”

Kylie Minogue a găsit însă o variantă în care să vorbească despre asta, prin intermediul piesei sale, Story, care apare pe cel de-al șaisprezecelea album al său de studio, Tension. Într-un mod criptic, cântăreața spune în versuri că ‘aveam un secret pe care l-am ținut pentru mine, un bilet doar dus pe un drum care nu ducea nicăieri’ și că ‘dădeam o luptă mare, mă confruntam cu o lumină întunecată’.

Dezvăluind acum diagnosticul de cancer, Kylie Minogue spune în documentar și că „era important, dar în mod esențial, nu mă simțeam obligată să vorbesc (…) Am fost recunoscătoare că a fost decizia mea să împărtășesc. Făcând acest documentar, am privit înapoi către atâtea momente importante din viața mea, iar acesta a fost încă unul dintre ele.”

De asemenea, Kylie Minogue a declarat și că speră ca decizia sa de a vorbi să ajute pe oricine ar „beneficia să i se amintească să își facă un control. Diagnosticarea timpurie a fost de mare ajutor pentru mine și sunt atât de recunoscătoare că pot spune că astăzi sunt bine.”

Kylie Minogue a vorbit în cadrul documentarului și despre primul său diagnostic de cancer de sân, care a apărut în 2005, într-un moment în care cariera sa era în plin avânt. La momentul respectiv, ea urma să cânte la prestigiosul festival Glastonbury și a fost nevoită să anuleze concertul, precum și o serie de altele, pentru a face chimioterapie și radioterapie la Paris. I-au fost alături, la momentul respectiv, familia, dar și partenerul său de la acea vreme, Olivier Martinez. Însă Kylie a mărturisit că a decis atunci să amâne tratamentul, pentru a trece printr-o serie de proceduri de fertilizare in vitro, în speranța că va putea să aibă un copil.

„Aveam 36 de ani când am fost diagnosticată deci a fost ceva de genul: trebuie să te gândești la copii. Așa că am încercat, mi-am și amânat chimioterapia ca să încerc, ceea ce a fost foarte înspăimântător, pentru că ce îți dorești e ca boala să dispară.” Ea a mărturisit și că a avut foarte multe speranță și că a crezut că „nu pot să nu încerc (…) Dacă s-ar fi întâmplat, ar fi fost un miracol. Dar nu s-a întâmplat.”

Pe parcursul documentarului, Kylie Minogue citește inclusiv o scrisoare pe care i-a scris-o viitorului său copil, pe când încerca să îl conceapă.

„Copil îndepărtat, floarea mea, plutești în vânt? Poți să mă simți când încerc să pun viață în tine? (…) Înfășurată în speranță, dormind într-un pat de visuri, pasul meu către eternitate nu este ceea ce ar fi putut să fie, sau cine știe unde bate vântul?”

Sora cântăreței, Danii Minogue, a vorbit și ea despre momentele emoționante prin care a trecut Kylie încercând să conceapă un copil, fiind diagnosticată cu cancer.

Eu nu m-am văzut niciodată ca fiind părinte, dar ea s-a văzut întotdeauna ca mamă și asta mi-a rupt inima.”.

Citește și:
Meghan Markle și Prințul Harry au sărbătorit 8 ani de căsnicie. Imagini rare de la nunta regală, dezvăluite acum pentru prima dată

Foto: Netflix

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Câți bani ar fi câștigat Vladimir Drăghia pentru participarea la "Desafio: Aventura". A fost învins de Dumbo în marea finală
People
Câți bani ar fi câștigat Vladimir Drăghia pentru participarea la "Desafio: Aventura". A fost învins de Dumbo în marea finală
Lara Flynn Boyle, apariție rară în public. Cum arată acum actrița din "Twin Peaks" și cum a fost surprinsă pe străzile din Los Angeles
People
Lara Flynn Boyle, apariție rară în public. Cum arată acum actrița din "Twin Peaks" și cum a fost surprinsă pe străzile din Los Angeles
Steve Ant, o nouă relație după despărțirea de Ramona Olaru. Cine e iubita artistului: "Mă face să zâmbesc"
People
Steve Ant, o nouă relație după despărțirea de Ramona Olaru. Cine e iubita artistului: "Mă face să zâmbesc"
David Hasselhoff, surprins în scaun cu rotile. Ce s-a întâmplat cu actorul din Baywatch
People
David Hasselhoff, surprins în scaun cu rotile. Ce s-a întâmplat cu actorul din Baywatch
Decizia luată de Cabral după ce el și Andreea Ibacka au anunțat divorțul. Ce a dezvăluit prezentatorul
People
Decizia luată de Cabral după ce el și Andreea Ibacka au anunțat divorțul. Ce a dezvăluit prezentatorul
Mesajul tranșant transmis de Maia Sandu după scandalul voturilor acordate României la Eurovision 2026 de juriul din Republica Moldova: "Nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva..."
People
Mesajul tranșant transmis de Maia Sandu după scandalul voturilor acordate României la Eurovision 2026 de juriul din Republica Moldova: "Nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva..."
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision
Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”
Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Petrișor Ruge, primul mesaj după ce colaborarea cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final, după aproape 20 de ani: "Uneori nu știi unde..."
Petrișor Ruge, primul mesaj după ce colaborarea cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final, după aproape 20 de ani: "Uneori nu știi unde..."
People

Petrișor Ruge nu mai face parte din echipa alături de care Andreea Bălan dansează la concertele din ultima vreme.

+ Mai multe
Roluri prea mature pentru actori minori, care au creat numeroase controverse
Roluri prea mature pentru actori minori, care au creat numeroase controverse
People

Copiii actori din istoria Hollywood-ului au fost implicați în roluri mature și controversate, ridicând întrebări etice. Iată câteva dintre cele mai faimoase exemple de astfel de roluri interpretate de actori minori.

+ Mai multe
Violeta Bănică a impresionat la facultatea din SUA cu un manifest artistic despre libertate și deziluzie. Cum a reacționat Andreei Marin
Violeta Bănică a impresionat la facultatea din SUA cu un manifest artistic despre libertate și deziluzie. Cum a reacționat Andreei Marin
People

Violeta Bănică a impresionat la finalul primului an de studii în SUA cu un proiect artistic puternic și personal.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC