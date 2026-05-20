John Travolta dezvăluie motivul schimbării de look. De ce a purtat berete la Cannes 2026: "Vreau să fie un omagiu adus..."

John Travolta a fost prezent săptămâna trecută la Festivalul de Film de la Cannes 2026, însă nu doar apariția sa a atras atenția, ci și alegerea vestimentară neașteptată.

Actorul în vârstă de 72 de ani a primit un premiu onorific Palme d’Or și a participat la ședința foto dedicată filmului „Propeller One-Way Night”, producție care marchează debutul său în regie. Totodată, Travolta a fost prezent și la premiera lungmetrajului. La Cannes a fost însoțit de fiica sa, Ella Bleu Travolta, în vârstă de 26 de ani.

Un detaliu care nu a trecut neobservat a fost bereta purtată de actor pe covorul roșu și la evenimentele festivalului. Întrebat de CNN de ce a ales acest accesoriu, John Travolta a explicat că și-a dorit să aducă un omagiu regizorilor din vechea generație.

„Regizorii old school purtau berete și ochelari. Și m-am gândit: asta voi face și eu”, a declarat actorul.

Travolta a spus că, după mai bine de cinci decenii petrecute în industria cinematografică, și-a dorit ca această experiență să fie diferită și memorabilă.

„Fac filme de peste 50 de ani, dar când mă uit în urmă nu mai pot face diferența între anumite evenimente. Și mi-am spus: ‘De data aceasta ești regizor. Ești actor, joacă rolul unui regizor. Arată ca un regizor din vechea generație'”, a explicat el.

Actorul a povestit că s-a documentat înainte și a căutat imagini cu regizori celebri din trecut pentru inspirație.

„Vreau să fie un omagiu adus meseriei de regizor. Așa că voi intra în rolul de regizor și, când mă voi uita peste ani în urmă, voi ști: ‘Asta a fost pentru ‘Propeller One-Way Night’, asta a fost Cannes, asta a fost perioada în care am primit Palme d’Or’. Și îmi voi aminti totul mult mai clar”, a mai spus John Travolta.

John Travolta este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe mai bine de cinci decenii. A devenit celebru în anii ’70 datorită rolurilor din filme precum „Saturday Night Fever” (1977) și „Grease” (1978), producții care l-au transformat într-un simbol al cinematografiei americane. De-a lungul timpului, a jucat în numeroase filme de succes, printre care „Pulp Fiction” (1994), regizat de Quentin Tarantino, „Face/Off” (1997), „Get Shorty” (1995), „Hairspray” (2007) și „Primary Colors” (1998). De-a lungul carierei a fost nominalizat de două ori la premiile Oscar și a câștigat un premiu Globul de Aur.

Dincolo de actorie, Travolta este cunoscut pentru pasiunea sa pentru aviație, fiind pilot licențiat și proprietarul mai multor aeronave. În plan personal, actorul a fost căsătorit timp de aproape 30 de ani cu actrița Kelly Preston, până la moartea acesteia, în 2020, după o luptă cu cancerul de sân. Cei doi au avut trei copii: Jett, Ella Bleu și Benjamin. Familia a trecut și printr-o tragedie majoră în 2009, când fiul lor cel mare, Jett Travolta, a murit la vârsta de 16 ani, în timpul unei vacanțe în Bahamas.

foto: Profimedia

