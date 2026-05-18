Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, și Francesco Carrozzini divorțează. Anunțul oficial făcut de cuplu

Bee Shaffer și soțul ei, Francesco Carrozzini, s-au despărțit după aproape opt ani de căsnicie, potrivit Page Six. Fiica celebrei Anna Wintour, figura emblematică a revistei Vogue, s-a căsătorit în iulie 2018 cu fiul regretatei Franca Sozzani, fost redactor-șef Vogue Italia, iar relația lor a fost considerată o adevărată uniune a lumii modei.

Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de patru ani și au declarat pentru Page Six că au rămas „cei mai buni prieteni”.

„După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis să ne despărțim”, au transmis aceștia într-un comunicat. „Deși carierele noastre ne-au dus pe drumuri diferite, am rămas cei mai buni prieteni și părinți devotați și implicați pentru fiul nostru. Acesta este singurul comentariu pe care îl vom face și vă rugăm respectuos să ne fie respectată intimitatea.”

În ultimele luni existau deja zvonuri despre probleme în căsnicia lor, deoarece Bee Shaffer și Francesco Carrozzini au fost văzuți tot mai rar împreună. Cu toate acestea, cei doi au apărut împreună la Met Gala săptămâna trecută, iar Bee purta încă verigheta.

foto: Profimedia

Cu câteva săptămâni înainte, Bee Shaffer participase alături de mama sa și de cumnata ei, Elizabeth Cordry Shaffer, la premiera din New York a musicalului „The Devil Wears Prada”, organizată la Lincoln Center.

Bee Shaffer, în vârstă de 38 de ani, este producător pentru ATG Entertainment din New York și este cunoscută pentru implicarea sa în producții de Broadway precum relansarea „Plaza Suite” din 2022, producția „Appropriate” din 2023-2024 și musicalul de succes „Parade”.

Ea și Francesco Carrozzini, în vârstă de 43 de ani, își împărțeau timpul între New York și Italia, unde acesta lucrează ca regizor și cineast.

Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în mod romantic în 2016 și s-au căsătorit la proprietatea Annei Wintour din Mastic, Long Island, în fața a 150 de invitați, cărora, desigur, li s-a interzis să posteze fotografii pe rețelele sociale.

Actorul Colin Firth a oficiat ceremonia și a dat citate atât din Anna Wintour, cât și din Franca Sozzani, care a murit de cancer pulmonar în decembrie 2016, la vârsta de 66 de ani.

Ulterior, cei doi au organizat și o a doua petrecere în Portofino, Italia. În iulie 2021, Page Six anunța că Bee Shaffer este însărcinată cu primul lor copil, iar în octombrie același an a născut un băiat.

Bee este unul dintre cei doi copii ai Annei Wintour din căsnicia cu fostul ei soț, renumitul psihiatru David Shaffer, care a murit în octombrie 2023, la vârsta de 87 de ani. Fiul lor, Charles, este și el medic în New York, specializat în psihiatrie.

În 2014, Bee Shaffer a vorbit pentru revista Grazia despre cum este, în realitate, să o ai pe Anna Wintour ca mamă. Ea a dezvăluit că mama ei „a devenit mai faimoasă' după lansarea filmului „The Devil Wears Prada”. În peliculă, Meryl Streep interpretează rolul unui redactor-șef de revistă de modă inspirat de Anna Wintour.

Anna Wintour a considerat „interesant” faptul că oamenii o percepeau drept „foarte rece” după apariția filmului.

„Dar eu știu că este cea mai generoasă persoană pe care o vei întâlni vreodată”, a spus Bee. „Este incredibil, dar îi pune mereu pe ceilalți înaintea ei. Așa este ea cu adevărat. Este și foarte eficientă; se plictisește repede și vrea ca lucrurile să fie făcute rapid. Dar este o adevărată șefă!”

foto: Profimedia

