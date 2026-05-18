Zoli Toth susține că România a fost adevărata câștigătoare a Eurovision 2026. Ce spune despre diferența dintre televot și jurii: „Este foarte, foarte interesant că…”

Zoli Toth, artistul care a obținut locul al treilea la Eurovision 2005 alături de Luminița Anghel și trupa Sistem, cu piesa „Let Me Try”, consideră că România poate fi văzută drept adevărata câștigătoare a ediției Eurovision 2026. Muzicianul și-a argumentat opinia atât prin diferența uriașă dintre votul publicului și cel al juriilor în cazul României, cât și prin faptul că piesa câștigătoare a Bulgariei a fost realizată de un compozitor român.

Zoli Toth, mesaj pentru Alexandra Căpitănescu

Artistul a apreciat prestația Alexandrei Căpitănescu și a felicitat-o pentru alegerea unei melodii atipice pentru competiția europeană, dar și pentru curajul de a merge pe un stil diferit față de rețetele clasice Eurovision.

„Vreau să o felicit pe Alexandra că a avut curajul să-și asume un asemenea repertoriu și un asemenea moment. Nu este foarte ușor să vrei să cânți împotriva valului. Cu siguranță nu a avut o piesă care este în tiparele Eurovision și cu atât mai lăudabil este momentul și performanța pe care a obținut-o”, a declarat artistul pentru Euronews.

România, diferență uriașă între votul publicului și cel al juriilor

Zoli Toth a atras atenția asupra faptului că România a înregistrat cea mai mare diferență dintre punctele acordate de public și cele oferite de juriile naționale dintre toate țările ajunse în finală.

Reprezentanta României a primit 64 de puncte din partea juriilor și nu mai puțin de 232 de puncte prin televot, ceea ce, potrivit artistului, reprezintă un raport impresionant.

„Cu siguranță nu a avut-o o piesă care este în tiparele Eurovision și cu atât mai lăudabil momentul și performanța pe care le-au obținut-o țările vecine României și aici mă refer la Moldova, Bulgaria, Serbia, Ucraina. În total ne-au oferit 11 puncte, astăzi puncte din partea Juriului. Ce este foarte, foarte interesant că în cazul României există o discrepanță destul de mare, chiar cea mai mare dintre toți concurenții din finală, și anume este un raport de unu la patru între voturile jurului și voturile publicului. Ceea ce este foarte interesant. Am avut 64 de puncte obținute de la jurile naționale și 232 de puncte de la public. Al 2-lea cel mai mare număr de puncte în cazul Bulgariei, ponderea este aproape de egală”, explicat artistul.

Piesa câștigătoare a Bulgariei, realizată de un român

Zoli Toth a vorbit și despre un detaliu mai puțin cunoscut legat de succesul Bulgariei la Eurovision 2026. Artistul a dezvăluit că melodia care a câștigat competiția a fost compusă de un român.

„Aș vrea să menționez neapărat faptul că compozitorul din spatele piesei Bulgariei este un român. Foarte puțină lume știe asta. Eu cred că România este, de fapt, marele câștigător al acestui concurs Eurovision 2026”, a declarat Zoli Toth.

Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după participarea la Eurovision 2026 și a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre întreaga experiență.

„Noi abia acum începem să avem treabă în adevăratul sens al cuvântului și apar concerte. Vă așteptăm la concertele noastre din vară să ne urmăriți. Sper ca România să-și susțină și mai mult artiștii și să înțeleagă că fiecare om este diferit și nu funcționăm la fel. Cred că prin asta am câștigat foarte mult și la publicul internațional, eram strigați Romanian kids pur și simplu pentru că eram relaxați. Au fost momente în care ni s-a spus să fim mai serioși, mai nu știu cum, dar who cares (n.red.: cui îi pasă)? Cred că asta va rămâne după această victorie, încrederea în artiștii români și că pe teritoriul românesc se pot face investiții în artiștii români”, a mărturisit ea, în timpul conferinței de presă.

