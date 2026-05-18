Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița în secret. Primele imagini de la eveniment

TJ Miles și Francisca și-au botezat fiica
În luna februarie 2026, Francisca și soțul ei, TJ Miles, au devenit părinți pentru prima dată, iar recent au botezat-o pe fiica lor în mare secret.

Francisca și TJ Miles au organizat în mare secret botezul fiice lor. Artista și creatorul de conținut au dorit ca eveniment planificat pentru Clara Lia să fie unul restrâns, având alături persoanele apropiate lor. De asemenea, fetița lor a avut două perechi de nași, printre care și Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana, 

„Clara Lia a fost botezată cap coadă. Our baby girl are niște nași Big Blană. Jador și Oana au botezat împreună cu Moro și Georgiana. Să trăiască familia, vă iubesc.”

Francisca, mărturisiri sincere despre naștere

Deși nașterea era estimată pentru luna martie, micuța a venit pe lume mai devreme, pe 10 februarie, transformând Ziua Îndrăgostiților într-un moment cu adevărat special pentru cuplu. Pentru Francisca, momentul nașterii a fost încărcat de emoții, nu tocmai dintre cele liniștitoare. Au apărut unele complicații, însă, în final, lucrurile s-au rezolvat favorabil.

„Am ajuns cu membranele fisurate în săptămâna 36 și nu mă așteptam să nasc. Eu nu am perceput durerea, contacții în luna noua e normal să fie. Am simțit că trebuie să merg la camera de gardă să văd dacă e totul în regulă și mi s-a spus că nu mă lasă să plec. Dădeam un test slab pozitiv, mi s-a zis să rămân sub supraveghere. A doua zi credeam că mă externează, dar am născut. Nu s-a întâmplat foarte devreme, dar a fost mai devreme cu o săptămână și ceva, două. Eu mă pregătisem psihic pentru finalul lumii februarie, chiar început de martie. Inițial mi se spusese că o să nasc în martie, dar la ultima morfologie mi-a spus medicul că nu mă prinde luna martie. Și uite că abia ce am intrat în februarie și am născut. S-a schimbat și zodia, e vărsătoare și ar fi trebuit să fie pești. Bine, într-un fel asta chiar n-a mai contat. Eu îmi făceam grijă că pierdeam lichid și când ți se rup membranele și copilul având cordonul ombilical de două ori în jurul gâtului, era destul de periculos. Nu puteai să amâni, e bine că am născut atunci. Eu cred că aș fi plâns la fel și dacă aș fi născut în săptămâna 41. Sunt emoții, sunt hormoni, sunt tot felul de stări prin care treci la naștere”, a povestit Francisca pentru Cancan.

Francisca, despre numele ales pentru fiica ei

Francisca și Tj Miles au decis ca pe fiica lor să o cheme Clara Lia, o alegere pe care părinții au ținut-o secret până la naștere.

„Am numit-o Clara Lia, eu o strig Clara, dar mi-a plăcut foarte mult combinația Clara-Lia. Noi ne-am decis demult asupra acestui nume, dar nu l-am dezvăluit pentru că am vrut să-l văd cum arată copilul și dacă îi se potrivește. Am vrut să văd cum e vibe-ul când o să nasc și mi s-a părut numele perfect pentru ea. E un nume puternic, e un nume care sună bine în orice limbă. Tatăl are rezidență și cetățenie canadiană, deci nimic în viața asta nu e de exclus, sună bine Clara-Lia Iodaș. Dacă tatăl e rezident în Canada, el nici acum nu are buletin românesc, el e rezident în Canada, deci ne gândim că s-ar putea să aibă și rezidență canadiană micuța în viitor”, a declarat artista.

