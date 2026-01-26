Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut „suporta” cu mult înainte de drama nunții: „Comunicarea era minimă”

Nicola Peltz și Victoria Beckham aveau deja probleme una cu cealaltă înainte de scandalul de la nuntă, la care Brooklyn a făcut referire recent, într-un mesaj dur postat pe rețelele de socializare.

„Nu se suportă și nu vorbesc una cu cealaltă”, a declarat pentru Page Six, în august 2022, o sursă apropiată familiei, menționând că tensiunile „se acumulau” încă dinaintea nunții din aprilie 2022, care a avut loc în Florida. „Perioada premergătoare nunții a fost îngrozitoare”, a adăugat sursa.

Aceeași persoană a susținut că Peltz, în vârstă de 31 de ani, nu și-a dorit ca Victoria „să fie implicată în vreun fel în organizare și nu o ținea la curent cu nimic. Comunicarea era minimă.” Potrivit insiderului, exista un șir nesfârșit de drame mărunte care intervenea între Brooklyn, aspirant bucătar în vârstă de 26 de ani, și părinții lui, David, de 50 de ani, și Victoria Beckham, de 51 de ani.

La acel moment, sursa afirma că fostul fotbalist și creatoarea de modă nu mai „vorbiseră cu Brooklyn de luni de zile”.

Punând și mai mult paie pe foc, Brooklyn a apărut pe coperta provocatoare a revistei britanice Tatler din august 2022, unde și-a numit soția, model de profesie, „noua doamnă Beckham”.

Surse apropiate au sugerat că actrița din „Bates Motel” ar fi simțit gelozie față de multiplele reușite ale fostei membre Spice Girls, mai ales în contextul în care încerca să iasă de sub umbra acesteia la propria nuntă.

Conflictul din familia Beckham a atins punctul culminant luni, când Brooklyn a publicat pe Instagram Stories un mesaj de șase pagini, extrem de dur, adresat părinților săi, David și Victoria.

Printre acuzațiile aduse, el a susținut că aceștia ar fi anulat „realizarea rochiei de mireasă a Nicolei în ultimul moment, deși ea era extrem de entuziasmată să poarte creația Victoriei, forțând-o să își găsească urgent o altă rochie”, precum și că ar fi controlat „narațiunile din presă despre familia noastră”.

Brooklyn și-a mai acuzat mama că i-ar fi „acaparat” primul dans cu Nicola, înainte de a dansa „foarte nepotrivit” cu el, „în fața tuturor”. El a adăugat: „Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau umilit în toată viața mea.”

Un invitat prezent la petrecere a declarat anterior pentru Page Six că, după ce Marc Anthony, care a cântat la nuntă, a invitat „cea mai frumoasă femeie din încăpere' pe scenă, Victoria „s-a ridicat și l-a cuprins pe Brooklyn cu brațele” și „și-a lipit fața de gâtul lui”.

„Dansa cu el într-un mod foarte nepotrivit”, a spus martorul, adăugând: ‘I-a furat acel moment Nicolei, acesta este adevărul lui Dumnezeu.”

Totuși, un majordom care a participat și el la nuntă a declarat vineri pentru The Sun că Nicola, despre care se spune că ar fi fost furioasă pentru că Victoria fusese numită „cea mai frumoasă femeie din încăpere” pentru primul dans, i-ar fi pus un ultimatum soțului ei.

„După nuntă, Nicola a fost foarte clară cu Brooklyn: trebuie să alegi între mine și mama ta”, a susținut majordomul. „Nicola este problema și motivul pentru care Brooklyn nu mai vorbește cu părinții lui”, a adăugat acesta.

În orice caz, Brooklyn pare hotărât să-și susțină soția-model în mijlocul acestui conflict.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a scris el în declarația care a făcut înconjurul presei. „Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea.”

