Cine este Ryan Reynolds: dincolo de Deadpool și Blake Lively

Dincolo de personajele cărora le dă viață pe marele ecran, Ryan Reynolds face ceva surprinzător de consecvent: trăiește, în mare, în același registru. Cu autoironie, cu luciditate și cu un refuz constant de a poza în perfecțiune.

Ryan Reynolds nu a devenit un star de primă mărime peste noapte. Acesta a avut parte de ani de roluri mediocre, seriale anulate și proiecte care nu au funcționat. Hollywood-ul nu știa exact unde să-l plaseze. Abia când a insistat ani la rând pentru Deadpool – un film considerat prea riscant, prea cinic, prea diferit – lucrurile s-au așezat. Succesul a venit nu pentru că s-a adaptat industriei, ci pentru că a refuzat să o facă. Filmul bazat pe personajul Marvel Wade Wilson a fost un succes atât în fața publicului, cât și a criticilor de specialitate, și i-au urmat două sequel-uri la fel de populare, Deadpool 2, dar și Deadpool și Wolverine.

Cariera lui Ryan Reynols a trecut prin comedii romantice (The Proposal, în care a jucat alături de Sandra Bullock), thrillere tensionate (Buried), filme de acțiune (Safe House) și blockbustere cu vibe de joc video (Free Guy). Dar rolul care l-a fixat definitiv în cultura pop a fost Deadpool – pentru că acolo nu a mai interpretat un personaj, ci o versiune exagerată a propriei personalități.

Viață personală și familie

Ryan Reynolds este căsătorit din 2012 cu actrița Blake Lively. Sunt unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Hollywood și, în același timp, printre puținele care par să se distreze sincer cu ideea de celebritate. Glumele dintre ei, replicile ironice din social media și aparițiile relaxate pe covorul roșu au devenit parte din imaginea lor publică.

Cei doi au împreună patru copii – trei fete, James, Inez și Betty, și un băiat, Olin, născut în 2023 – și, deși sunt extrem de vizibili, își protejează viața de familie. Reynolds a vorbit deschis despre anxietate, despre presiunea succesului și despre faptul că nu vrea ca notorietatea lui să devină un spectacol pentru cei mici. Această normalitate, într-o industrie obsedată de imagine, îl face surprinzător de ușor de plăcut

Ryan Reynolds: Deadpool, dar și om de business

Ce mulți descoperă abia în ultimii ani este că Ryan Reynolds nu este doar actorul din reclame amuzante, ci un om care se implică serios într-o ambițioasă serie de proiecte antreprenoriale. Nu apare doar în campanii, ci scrie texte, vine cu idei, decide ce iese și ce nu.

Ginul Aviation, compania de telecomunicații Mint Mobile, agenția creativă Maximum Effort sau clubul de fotbal Wrexham au un lucru în comun: o voce clară, umană, autoironică. Exact ca el. Reynolds nu separă foarte mult personajul public de omul din spatele lui. Face business în același stil în care joacă: direct, asumat și fără prea multă solemnitate.

Nu pozează în antreprenor vizionar și nu folosește limbaj de corporație. Pare mai degrabă genul de om care vrea să înțeleagă ce face, să se implice și să se distreze în proces. Iar asta, paradoxal, îl face credibil.

Actor, soț, tată, investitor și, uneori, propriul său copywriter, Ryan Reynolds nu încearcă să fie un model. Doar un personaj recognoscibil într-o lume care devine din ce în ce mai artificială.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro