O nouă eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026. Ce concurent a părăsit competiția: „O să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat”

A fost așteptat să revină și a adus o confruntare ce nu putea fi ratată. Formatul de televiziune care a revoluționat și a devenit prima alegere telespectatorilor la nivel mondial, Survivor, a început în urmă cu câteva săptămâni la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

O nouă eliminare din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026

Fiecare ediție Survivor le-a oferit, celor de acasă, șansa de a descoperi membrii celor două triburi și de a-i vedea pe aceștia pe trasee spectaculoase care le-au testat capacitățile.

O săptămână grea, atipică, încărcată de decizii neașteptate, misiuni secrete și discuții contradictorii. O etapă care a continuat să scoată la iveală că doar cei puternici atât fizic, cât și psihic, pot rezista în inima Republicii Dominicane și că motivațiile reale sunt cele care conduc oamenii până la punctul final. Survivor a ajuns aseară la un nou punct critic, când flacăra s-a stins, iar, pentru tribul Faimoșilor.

Cu patru înfrângeri la activ, fără hrană și cu o dorință acută de a-și reveni dintr-o perioadă care i-a marcat îngrozitor, Războinicii au dat ultimele resure de energie pe terenul de joc în lupta pentru Imunitate. Știind că o eventuală victorie le-ar putea asigura dreptul la liniște în Consiliul Tribal, dar și șansa de a rămâne în formula actuală, ei au fost cei care au condus de la început și până la sfârșit, iar fluierul final i-a găsit îmbrățișați și fericiți.

Cu un trib vizibil împărțit în două grupuri total separate, Faimoșii au fost nevoiți să decidă cine va ajunge la Duelul de eliminare. Cu toate că victimele par clare din discuțiile actuale, până la deschiderea urnei de vot, nimic nu este decis. Tot atunci, Beleuț, câștigătorul surpriză al colanului de Imunitate personală a trebuit să ofere un nume care să meargă la Duel.

Faimoșii au decis să îl trimită pe Cristian Boureanu la probă. Adrian Beleuț, cel care a avut colanul de imunitate, a decis cea de-a doua persoană. Cu toate că majoritatea echipei ar fi vrut ca Larisa Uță să fie propusă, Adrian Beleuț a propus-o pe Roxana Condurache.

Cristian Boureanu a câștigat duelul, așa că a rămas în competiție, în timp ce Roxana Condurache a fost eliminată. Actrița a declarat că speră să vadă de acasă o echipă mult mai unită decât au fost concurenții în perioada în care ea a luptat alături de ei.

„Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigat duelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui. Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”, a declarat Roxana Condurache, la Survivor, după ce a fost eliminată.

Cine este Adi Vasile, prezentatorul emisiunii

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni. Știe să aprindă ambiții. Și acum intră în cea mai dură competiție a vieții lui – este Adi Vasile – Campion România, Lider Survivor.

Adi Vasile este unul dintre cei mai de succes antrenori de handbal din România, iar cea mai mare parte a activității de tehnician a avut-o la clubul CSM București, unde și-a început cariera, în 2014, în calitate de antrenor secund. Din 2019 și până în 2025, acesta s-a aflat la cârma celor de la CSM București, iar în perioada 2021-2022 a fost antrenor al echipei naționale de handbal feminin a României.

Adi Vasile aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

