Emisiunea Survivor – Povești din junglă, prezentată de Raluca Bădulescu, Anamaria Prodan și Alex Delea, scoasă din grila Antena 1. Ce se va difuza în locul ei

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, alături de Alex Delea, au prezentat la Antena 1 emisiunea Survivor – Povești din junglă

De ce emisiunea Survivor – Povești din junglă a fost scoasă din grila Antena 1

Din 8 ianuarie, de la ora 18:00, chiar din Republica Dominicană, Antena 1 a difuzat o nouă emisiune în care toate întâmplările din show-ul Survivor au fost atent comentate! Emisiunea le-a adus tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, au ieșit la iveală!

Cu invitați speciali, momente nevăzute anterior și cu materiale în exclusivitate despre concurenți, Survivor – Povești din junglă se anunța a fi de neratat.

Din păcate, însă, emisiunea nu a avut succesul dorit. Ultima ediție a show-ului a fost difuzată vineri, 23 ianuarie, iar Antena 1 a anunțat deja modificările de program. Începând de luni, 26 ianuarie, în intervalul de la ora 17.00, postul va difuza reluări ale emisiunii „Poftiți pe la noi”, prezentată de nea Marin.

Antena 1 a decis să scoată din grilă emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, prezentată de Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, după mai puțin de o lună de difuzare, din cauza audiențelor slabe care au afectat și programul Observator, potrivit paginademedia.ro.

Mai mult, deși inițial fusese anunțat oficial drept coprezentator și participase la filmări, Bursucu a fost înlocuit pe ultima sută de metri cu Alex Delea, câștigător al unui sezon anterior al emisiunii Survivor.

De ce Raluca Bădulescu nu a mers la Asia Express cu fiul ei, Alex

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit despre dorința de a merge la Asia Express împreună cu fiul ei, Alex, în vârstă de 22 de ani, și de ce acest lucru nu s-a materializat.

„El e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de ‘mânuit'”, a povestit vedeta pentru okmagazine.ro.

Raluca Bădulescu a mărturisit că un alt motiv l-a constituit faptul că Alex era în ultimul an de facultate atunci când au avut loc filmările, fapt ce a făcut imposibilă participarea lui la show.

„Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai ‘soare’ băiat din lumea asta!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Câți bani au câștigat Raluca Bădulescu și Florin Stamin pentru participarea la Asia Express

Deși au rezistat în competiție doar 3 săptămâni, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au obținut o sumă semnificativă pentru participarea lor la Asia Express 2025.

Pentru apariția sa în reality-show-ul filmat în trei țări asiatice, Raluca Bădulescu a fost răsplătită pe măsură: 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs. Raluca a rezistat trei ediții în concurs, astfel, suma finală s-a ridicat la 7.500 de euro.

În schimb, Florin Stamin a primit o sumă mai mică – contractele sunt individuale, iar remunerația depinde de notorietatea fiecărui concurent. La acestea se adaugă și amuleta de 1.000 de euro, pe care au împărțit-o frățește.

