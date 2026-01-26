Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei

Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară.

Jarah Mariano este însărcinată cu al doilea copil

Modelul a anunțat vestea sâmbătă, pe Instagram, unde a publicat o fotografie în care își ridică în aer fiica, Ke’ala Coral, cu ocazia primei ei aniversări.

În imagine, Jarah Mariano, în vârstă de 42 de ani, poartă un costum de baie din două piese, o pălărie de soare și își etalează burtica de gravidă, în timp ce își strânge copilul la piept. Cele două se află într-un decor exotic, în apă, iar chipul micuței este acoperit cu un emoji în formă de inimă.

„La mulți ani, fetița mea, la un an. Când ai intrat în viața mea, am avut două gânduri distincte, unul imediat după celălalt, aș muri pentru tine într-o clipă, dar acum trebuie și să trăiesc cât mai mult posibil, ca să fiu lângă tine și să mă asigur că ești în siguranță. Aceasta este cea mai specială formă de iubire pe care am trăit-o vreodată, la fel de special cum ești și tu. Într-o lume plină de frică și ură, știu că vei duce cu tine lumina ta oriunde vei merge și vei face locurile din jur mai bune și mai frumoase. Te iubesc, Ke’ala Coral, pentru totdeauna. Mama.”, a scris ea.

Mesajul a fost rapid inundat de reacții emoționate. Un fan a scris: „Wow, felicitări!!! Ce veste minunată și ce moment special!”, iar altul a adăugat: „Va fi o soră mai mare grozavă”.

Anunțul vine la un an după ce soția actorului din „This Is Us” a dezvăluit nașterea primului lor copil, într-o postare extrem de emoționantă, publicată la scurt timp după ce cuplul și-a pierdut locuința în incendiul devastator din Palisades, Los Angeles.

„Bine ai venit pe lume, Ke’ala Coral Ventimiglia 1.23.25”, scria atunci Mariano, alături de o fotografie cu piciorușele bebelușului.

Familia a trecut prin clipe dificile

Ea povestea că, pe 7 ianuarie, familia fusese nevoită să se evacueze din calea incendiului și că pierduseră atât casa în care locuiau, cât și locuința aflată în construcție, în care urmau să se mute.

„Eram însărcinată în 38 de săptămâni și mai trecusem printr-o evacuare cu doar câteva săptămâni înainte, din cauza incendiului Franklin”, a explicat ea.

Mariano spunea că a privit acea experiență ca pe un „dar”, pentru că a fost, într-un fel, o repetiție pentru ce urma să se întâmple, adăugând că a fost recunoscătoare că evacuarea a avut loc pe timp de zi, când au putut fi mai pregătiți. În final, sublinia că cel mai important lucru este că familia era „împreună, fericită, sănătoasă și în siguranță”.

Actorul din „Gilmore Girls”, în vârstă de 48 de ani, și Jarah Mariano s-au căsătorit în secret în septembrie 2023. Un an mai târziu, au anunțat că așteaptă primul copil.

„Bebeluș la bord!”, scria atunci modelul în descrierea unor fotografii în care apărea pe o placă de surf, mângâindu-și burtica.

foto: Arhiva ELLE

