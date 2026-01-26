Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său, Brooklyn, și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați

Victoria Beckham s-ar simți „trădată” de acuzațiile șocante aduse de fiul ei, Brooklyn, la adresa ei și a soțului său, David Beckham.

Victoria Beckham, trădată de fiul ei

„Victoria se simte trădată pentru că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca Brooklyn și soția lui, Nicola Peltz, să se simtă bineveniți și a iubit-o pe Nicola ca pe, încă, o fiică”, a declarat o sursă pentru publicația The Mirror, într-un material apărut sâmbătă.

Potrivit aceleiași surse, Victoria s-a străduit în trecut să-l protejeze pe Brooklyn de articole care „nu îl prezentau întotdeauna într-o lumină favorabilă”.

„Dar simte că tot acest efort i-a fost întors împotrivă. În mod normal, ar face orice pentru a evita un conflict în familie, însă crede că amândoi sunt nerezonabili.”

La începutul acestei săptămâni, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a stârnit un val de reacții după ce a publicat pe Instagram Stories un mesaj exploziv despre conflictul prelungit cu familia sa, afirmând că „nu vrea să se împace cu familia”.

Explicând motivele pentru care preferă să rămână rupt de părinți, Brooklyn i-a acuzat că au încercat să-i „distrugă” relația cu Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, „încă dinaintea nunții” lor din aprilie 2022.

„Cu câteva săptămâni înainte de ziua noastră cea mare, părinții mei au făcut presiuni repetate și au încercat să mă mituiască pentru a renunța, prin semnătură, la drepturile asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii”, a susținut Brooklyn. „Insistau să semnez înainte de nuntă, pentru ca termenii acordului să intre imediat în vigoare. Faptul că am refuzat a afectat partea financiară și, de atunci, nu m-au mai tratat niciodată la fel.”

Tensiunile ar fi atins apogeul chiar înainte de nuntă, când Victoria, 51 de ani, despre care se spune că „nu a putut-o suporta” pe Nicola o perioadă, ar fi „anulat, în ultimul moment, realizarea rochiei de mireasă”.

În timpul nunții, situația ar fi degenerat și mai mult, când Victoria ar fi „deturnat” primul dans al mirilor și ar fi dansat „foarte nepotrivit' cu fiul ei, lăsându-l pe Brooklyn „incomod” și „umilit”. Până în prezent, Victoria și David Beckham, 50 de ani, nu au comentat public acuzațiile grave lansate de fiul lor.

Totuși, se spune că Victoria a fost „complet devastată' de solicitarea lui Brooklyn ca el și Nicola să aibă parte de intimitate în ceea ce privește „viitoarea lor familie”.

Potrivit publicației The Mirror, această formulare ar fi fost percepută ca o aluzie la adresa fostei membre Spice Girls, care declara pentru Vogue, în 2024, că era „entuziasmată” de ideea de a deveni bunică.

Dezvăluiri despre cele întâmplate la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz

Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham cu fiul ei, Brooklyn Beckham, la nunta acestuia cu Nicola Peltz ar fi fost, se pare, eclipsat de un alt moment „stânjenitor”.

DJ Fat Tony, care a pus muzică la nunta cuplului din aprilie 2022, în Florida, a fost de asemenea DJ la petrecerea de bun venit din seara precedentă și la brunch-ul din ziua următoare.

În timpul apariției sale în emisiunea britanică „This Morning”, Tony, în vârstă de 60 de ani, a descris brunch-ul drept „cea mai stânjenitoare parte” a evenimentului de trei zile, deoarece „tot ce se întâmplase în noaptea nunții propriu-zise a fost discutat între toți invitații în dimineața următoare”.

