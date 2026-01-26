Andreea Ibacka, despre problemele din relația cu Cabral, după 15 ani de căsătorie: „Uneori suntem în competiție, ca orice cuplu…”

Andreea Ibacka a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, după 15 ani de căsătorie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Familia Ibacka (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2011 și sunt părinții a doi doi copii, Namiko și Tiago. Prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea Ibacka, despre problemele din căsnicia cu Cabral

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko și Tiago, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, după 15 ani de căsătorie.

„Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Ea a mărturisit că se întâmplă să aibă păreri diferite în ceea ce privește creșterea și educația celor doi copii pe care îi au împreună.

„Se întâmplă și asta. Depinde cine are expertiză mai mare pe domeniul respectiv. Să zicem că la sport merg pe mâna lui, la școală, în general, mă implic eu mai mult, și atunci merg pe mâna mea. Deci cedăm cu rândul și, din fericire, nu sunt atât de divergente opiniile noastre și nici copiii noștri nu ne dau atât de multe motive să ne îngrijorăm, pentru că sunt conștiincioși. Cel puțin Namiko, care are șapte ani și este deja la școală, e foarte muncitoare și de multe ori trebuie să o temperăm noi, să o mai tragem un pic înapoi, să și copilărească, pentru că e conștiincioasă. Lucrurile astea ușurează foarte mult munca noastră de părinți”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Ibacka, despre regulile de acasă

Pentru a menține un echilibru în familie, actrița a stabilit câteva reguli clare pentru micuții ei.

„Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte ‘catchy’, dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice”, a explicat Andreea Ibacka pentru Click.

Pe lângă limitele impuse în fața ecranelor, Andreea Ibacka a învățat să fie mai relaxată în privința ordinii și curățeniei din casă.

„În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește, ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi. Am început să-i implicăm și pe ei mult mai mult în activitățile casnice. Poate că așa vom controla și limita mai mult haosul pe care ei îl produc pentru că știu că există consecințe și tot ei vor strânge”, a adăugat vedeta.

Citește și:
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut "suporta" cu mult înainte de drama nunții: "Comunicarea era minimă"
People
Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut "suporta" cu mult înainte de drama nunții: "Comunicarea era minimă"
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei
People
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei
Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: "Ați fost familia noastră"
People
Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: "Ați fost familia noastră"
Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
People
Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială
People
Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială
Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: "Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om"
People
Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: "Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om"
Libertatea
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Greșeli care duc la hernie de disc
Greșeli care duc la hernie de disc
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce se întâmplă cu averea uriașă a lui Felix Baumgartner, la doar 6 luni de la moartea sa. Anunțul la care nimeni nu se aștepta
Ce se întâmplă cu averea uriașă a lui Felix Baumgartner, la doar 6 luni de la moartea sa. Anunțul la care nimeni nu se aștepta
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
catine.ro
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
Mai multe din people
Cine este Ryan Reynolds: dincolo de Deadpool și Blake Lively
Cine este Ryan Reynolds: dincolo de Deadpool și Blake Lively
People

Pentru mulți, Ryan Reynolds va rămâne mereu Deadpool: personajul care sparge al patrulea perete, face glume incomode și refuză să fie eroul clasic.

+ Mai multe
Victoria Beckham "se simte trădată" de acuzațiile șocante ale fiului său, Brooklyn, și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Victoria Beckham "se simte trădată" de acuzațiile șocante ale fiului său, Brooklyn, și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
People

Victoria Beckham ar fi devastată în urma declarațiilor făcute de fiul ei, Brooklyn, despre familia lor.

+ Mai multe
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere: "N-am scris un mesaj..."
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere: "N-am scris un mesaj..."
People

Alina Eremia a dezvăluit ce fel de surpriză i-a pregătit soțului ei, Edi Barbu, cu ocazia aniversării lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC