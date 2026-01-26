Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: „Ați fost familia noastră”

Finalul emisiunii „La Măruță” a fost un moment extrem de greu pentru Andra, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în timpul apariției sale în platou. Artista a vorbit cu ochii în lacrimi despre scoaterea show-ului din grilă, după 18 ani în care a fost moderat de soțul ei, Cătălin Măruță. Din luna februarie, emisiunea va fi înlocuită cu unul sau mai multe seriale de televiziune.

Andra a izbucnit în lacrimi

Pentru Andra, încheierea acestui capitol a venit ca un adevărat șoc emoțional. Copleșită de amintiri și de impactul pe care emisiunea l-a avut asupra vieții lor, artista a izbucnit în plâns în direct, vorbind despre legătura profundă creată în timp cu echipa și cu publicul.

„Toate momentele familiei noastre: căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez, tot, ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. (…) Când trăiești atât de multe lucruri cu o echipă, cu niște oameni și îi cunoști și știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng”, a spus Andra, vizibil emoționată.

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea. Cătălin Măruță a dezvăluit acum ce va face după ce emisiunea sa nu va mai fi difuzată de postul de televiziune.

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că va rămâne implicat în PRO TV după ce postul de televiziune va scoate din grilă emisiunea sa pe care o prezenta de 18 ani.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte. Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru cancan.ro.

PRO TV a anunțat încheierea formatului „La Măruță”

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale, „La Măruță', după 18 ani.

Decizia PRO TV de a renunța la emisiunea „La Măruță” face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție, se arată într-un comunicat oficial transmis de postul de televiziune.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

