Brooklyn Beckham și Nicola Peltz ar fi încântați de reacțiile apărute după atacul asupra familiei tânărului: „Ne bucurăm că am făcut-o"

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-ar bucura de reacțiile apărute în mediul online, după atacurile dure împotriva familiei tânărului.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz ar fi încântați de reacțiile apărute după atacul asupra familiei tânărului: "Ne bucurăm că am făcut-o"

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz „nu ar putea fi mai fericiți” de reacția pe care au primit-o după ce tânărul antreprenor și-a atacat public părinții, David și Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham și Nicola s-ar bucura de atenția primită

„Ne-au spus: ‘Ne bucurăm că am făcut-o'”, a declarat pentru The Sun o sursă apropiată cuplului.

„Simt că li s-a luat o povară uriașă de pe umeri și sunt încântați de susținerea pe care au primit-o”, a adăugat sursa. „A fost terapeutic să scoată în sfârșit la lumină lucruri pe care le țineau în ei de ani de zile. Tot ce s-a întâmplat nu a făcut decât să-i clarifice și mai mult lucrurile, nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu părinții lui.”

Cei doi au părut complet neafectați de tensiunile în desfășurare când au fost surprinși bucurându-se de o plimbare romantică pe plajă. Fotografiile obținute de Page Six, realizate în Malibu, California, îi arată pe cei doi foarte tandri unul cu celălalt și afișând o imagine de cuplu unit, după ce conflictul din familia Beckham s-a agravat luni.

 
 
 
 
 
Brooklyn Beckham a dus disputa cu părinții săi la un nou nivel la începutul acestei săptămâni, când i-a acuzat public că îl „controlează” și că „încearcă fără încetare” să-i distrugă căsnicia cu Peltz. „Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a declarat el într-un mesaj exploziv.

„Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră.

Printre acuzațiile aduse părinților săi, el le-a spus urmăritorilor că Victoria ar fi încercat să le saboteze nunta din aprilie 2022, din Palm Beach, prin două gesturi îndreptate împotriva actriței.

Înainte de nuntă, Brooklyn a susținut că mama sa a renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei de mireasă a Nicolei, obligând-o să găsească rapid o alternativă. De asemenea, a afirmat că Victoria le-a „deturnat” dansul mirilor printr-un gest „profund dureros”, care l-a făcut să se simtă „umilit”.

În iunie anul trecut, s-a relatat că Brooklyn Beckham a decis să rupă orice legătură cu părinții săi. Ulterior, le-a cerut ca orice contact să se facă exclusiv prin avocatul lui.

Victoria Beckham, devastată de situație

Deși David și Victoria Beckham nu au comentat public declarațiile online ale fiului lor, miercuri s-a relatat că designerul de modă este „complet devastată” de cererea lui Brooklyn de a le fi respectată intimitatea în ceea ce privește „viitoarea lor familie”, deoarece știe că acest lucru înseamnă că nu va face parte din viața viitorilor lor copii.

Situația a generat rapid o explozie pe internet, cu meme-uri, glume și speculații despre ce ar fi însemnat „dansul neadecvat” al Victoriei, lăsând fanii amuzați de toată povestea.

La momentul nunții, se zvonea că Nicola Peltz s-ar fi simțit jignită când Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a ținut un discurs elogios la adresa Victoriei:

‘A fost complet un elogiu adus Victoriei și cât de minunată este. Nicola adoră să fie în centrul atenției, mai ales în ziua nunții. Așa că asta chiar a supărat-o foarte tare,” a spus o sursă. „A plecat furioasă în timpul recepției cu sora ei, Brittany, și mama sa, plângând în hohote.”

Citește și:
Cum s-a schimbat viața Alinei Sorescu, la un an de la finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu: „Importantă este liniștea fetițelor…'

Foto: Instagram

