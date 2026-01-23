Andreea Ibacka, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul rutier și traumele care au urmat: „Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap”

Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, Andreea Ibacka a făcut confesiuni tulburătoare despre un episod care i-a schimbat profund viața. Actrița a vorbit deschis despre accidentul de motocicletă suferit vara trecută, o experiență limită care a determinat-o să-și regândească prioritățile, modul de viață și raportarea la familie.

Andreea Ibacka, despre traumele după accident

Totul s-a întâmplat într-o zi obișnuită, în aglomerația din București, când ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident violent. În urma impactului, Andreea Ibacka a fost proiectată pe carosabil, în mijlocul traficului. Deși diagnosticul medical a indicat „doar” o fractură la cot, șocul psihic trăit în acele clipe a fost mult mai greu de dus decât rănile fizice.

Actrița a povestit că, imediat după cădere, durerea intensă din zona coastelor a făcut-o să creadă că are leziuni interne grave și că viața ei este în pericol iminent. Gândul că și-ar putea pierde viața a adus cu sine o panică greu de descris, alimentată de imaginea copiilor ei.

„Ideea e că, în momentul în care am aterizat, de la izbitură și, probabil, și de la asfaltul ăla fierbinte, de la șoc și așa mai departe, eu am simțit o durere foarte puternică în zona coastelor și la șoldul drept… stâng, pardon, mă durea foarte tare. Deci eu aveam mâna ruptă, dar durerea mai pregnantă a fost la coaste. Și mi-am imaginat, că știi cum e, am văzut cu toții foarte multe filme, că am coastele perforate și că îmi vor… că am coastele rupte și că-mi vor perfora plămânul și că, probabil, mai am câteva minute. Și, în momentul ăsta, într-adevăr, m-am panicat, pentru că am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”, a povestit actrița la emisiunea lui Măruță de la Pro TV.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă

Andreea Ibacka a făcut noi mărturisiri după ce ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident de motocicletă. Incidentul s-a produs în centrul Bucureștiului, în luna iulie, iar actrița a avut nevoie de îngrijirile medicilor.

În urma acestui accident, Andreea Ibacka a ajuns la spital. Actrița a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare și s-a constatat că are o fractură de cot. Andreea Ibacka a trebuit să stea cu mâna în ghips timp de zece zile.

„Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție. Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Foto: Instagram

