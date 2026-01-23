Emily Burghelea, mesaj emoționant de ziua fiului ei. Damian a împlinit trei ani: „Ne face viața mai frumoasă”

Familia lui Emily Burghelea a avut recent un motiv important de sărbătoare. Damian, mezinul creatoarei de conținut, a împlinit trei ani, iar momentul a fost marcat public printr-o declarație plină de emoție făcută de mama lui în mediul online.

Fiul lui Emily Burghelea a împlinit trei ani

Emily Burghelea, cunoscută publicului din perioada în care activa în televiziune, este mama a trei copii, Amedea, Elisabeta și Damian, și obișnuiește să împărtășească frecvent fragmente din viața lor de familie. Aniversarea băiețelului a fost un astfel de prilej special, pe care influencerița nu l-a lăsat să treacă neobservat.

„La mulți ani, Damian! Băiețelul meu frumos a împlinit 3 anișori, de 3 ani ne face viața mai frumoasă în fiecare zi și sunt tare mândră că sunt mămica lui.”

Mesajul a fost însoțit de imagini și gânduri care reflectă legătura puternică dintre ea și copii, dar și recunoștința pentru etapa pe care o trăiește ca mamă. De altfel, Emily se declară într-unul dintre cele mai împlinite momente ale vieții sale de părinte.

Pe lângă aniversarea lui Damian, vedeta a vorbit recent și despre o reușită a fiicei sale, Amedea, care, deși foarte mică, a reușit să coboare singură o pârtie de schi destinată adulților. Emily Burghelea a rememorat drumul parcurs de micuță, de la primele tentative dificile până la progresul vizibil de astăzi.

La început, experiența a fost una plină de emoții și lacrimi, însă cu timpul, curiozitatea, exercițiul și consecvența au transformat efortul într-o adevărată performanță.

„Bucurie mai mare pentru o mamă nu există decât să-și vadă copilul reușind. Amedea SCHIAZĂ! Bucurie mai mare pentru o mamă nu există, decât să-și vadă copilul reușind! La un anișor când i-am pus pentru prima dată clăparii în picioare a plâns până înapoi la cazare, la doi anișori a devenit curioasă, la 3 prindea echilibru și acum, crescând sub ochii noștri, a reușit să coboare singură o pârtie de adulți! Amedea, puiul meu, mami e cea mai mândră de tine.”

Emily Burghelea, despre schimbările din viața ei de când are trei copii

Emily Burghelea a devenit în toamna anului trecut mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Într-un interviu acordat recent, Emily Burghelea a vorbit despre schimbările din viața ei de când are trei copii.

„La primul copil, totul era necunoscut: fiecare scâncet îmi accelera pulsul, fiecare grimasă părea un semnal de alarmă, citeam tot, întrebam tot, mă temeam să nu fac ceva greșit. Era foarte multa responsabilitate emoțională, foarte multa presiune interioară, voiam să fiu mama ‘perfectă. Acum, lucrurile sunt diferite. Nu pentru că grijile au dispărut, ci pentru că am câștigat încredere, experiență și răbdare cu mine însămi. Știu că bebelușii au ritmul lor, că plânsul nu înseamnă mereu pericol, că fiecare etapă vine și apoi trece. Am învățat să respir, să observ, să simt lucrurile mai profund, nu doar să reacționez la ele. Totuși… nu înseamnă că nu mai există neliniști”, a declarat ea pentru VIVA!.

Citește și:

Motivul pentru care Anca Dinicu nu se gândește la a avea al doilea copil: „E cam târziu și peste câțiva ani'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro