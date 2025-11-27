Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România. Ce au pățit creatoarea de conținut și familia ei

Emily Burghelea a dezvăluit faptul că ea, soțul ei, Andrei, și cei trei copii ai lor au întâmpinat o situație neașteptată la revenirea în România. Aceștia s-au întors din Hong Kong, iar creatoarea de conținut a dezvăluit ce au pățit.

Emily Burghelea, situație neașteptată la întoarcerea în România

La revenirea în România, Emily Burghelea și familie au trecut printr-o situație mai puțin plăcută. Creatoarea de conținut a povestit că bagajele i-au fost avariate, iar căruciorul fiicei sale nou-născute l-a pierdut.

„Nu știu care e treaba, dar la vamă, când intri în România, oamenii de acolo desfac bagajele. Bagajele noastre, în momentul în care le-am desfăcut au explodat și e posibil să fi pierdut niște chestii pe acolo.

Efectiv am pierdut frumusețe de cărucior. Vă rog, ajutor! Ne-au explodat bagajele și am pierdut căruciorul.”

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară

Emily Burghelea a născut pe data de 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

După naștere, soțul ei i-a oferit un cadou neobișnuit, dar cu o semnificație profundă: o lună petrecută într-un centru special din Hong Kong, dedicat proaspetelor mame care trec prin depresie postnatală. Acolo, Emily Burghelea și-a concentrat întreaga energie asupra propriei vindecări, atât fizice, cât și emoționale, având-o alături pe fiica ei cea mică.

Emily Burghelea, despre experiența din Hong Kong

Pe Instagram, Emily Burghelea a oferit mai multe detalii despre experiența ei de la programul de recuperare postnatală pe care l-a urmat într-un centru dedicat din Hong Kong. Creatoarea de conținut a ținut să menționeze faptul că se simte recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit și învățat pe parcursul tratamentului.

„Călătoria mea aici se apropie de final și sunt recunoscătoare… A fost mai mult decât un simplu tratament, a fost o perioadă sacră, dedicată nouă, un timp pe care nu l-am mai avut niciodată așa iar după 3 nașteri în 4 ani și un accident care putea să fie fatal, chiar aveam nevoie de asta, am fost complet în altă lume, care are cu totul alte obiceiuri, alte tradiții, timpul a trecut altfel aici, și a trecut cu folos!!! M-am reconectat atât cu copiii cât și cu mine însămi, m-am regăsit și pot spune pentru a sută oară, Andrei a avut dreptate. M-a adus în cel mai potrivit loc din lume în care să pot să mă reechilibrez complet și nu a fost ușor să duc la bun sfârșit tratamentul, au fost momente în care am vrut să plec acasă însă am reușit să ajung până la final și pot spune că a fost cea mai bună decizie! Acum după atâta odihnă sunt pusă pe fapte mari. Am zis 10 copii… Acum am realizat! Las asta aici… În viitor poate cine știe. Cine are mulți copii din lista mea???? Aș vrea să văd câteva perspective”, a povestit Emily Burghelea pe Instagram.

