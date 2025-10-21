Emily Burghelea a dezvăluit imagini emoționante cu fetița ei nou-născută, dar și numele pe care l-a ales pentru micuță: „Va cuceri lumea”

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Ce nume a ales Emily Burghelea pentru fetița ei nou-născută

În urmă cu o săptămână, Emily Burghelea a dezvăluit că a adus pe lume al treilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă.

Emily Burghelea și-a încântat fanii cu mai multe imagini superbe cu fetița ei, dezvăluind și numele pe care ea și soțul ei l-au ales pentru micuță.

„Elisabeta Teodora

În momentul în care am privit-o pentru prima dată în ochi am știut că s-a născut Elisabeta… A fost numele care mi-a venit în minte de nicăieri, ca și cum cineva mi l-a șoptit la ureche… Nu l-am avut pregătit, nu l-am auzit de curând, nu era pe nicio listă, nu știu pe nimeni cu acest nume…. A fost pur și simplu un nume pe care nu mi l-am mai putut scoate din minte și care a venit pur și simplu de la…. Dumnezeu!

Elisabeta înseamnă Jurământul meu este Dumnezeu….

Iar Teodora, numele ales de Andrei, înseamnă Darul lui Dumnezeu

Dumnezeu ne-a dat cel mai neprețuit dar și îi jurăm credință – Elisabeta Teodora – Un nume mai potrivit nu se putea să-și aleagă!!!

Faceți cunoștință cu Elisabeta Teodora, cea care va cuceri lumea!!!!!!!!”, a scris Emily pe internet.

Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil

Emily Burghelea a vorbit pe rețelele de socializare despre cum a decurs nașterea copilului, declarându-se o persoană extrem de norocoasă deoarece a născut extrem de repede.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la si 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi.

Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt”, și-a început Emily confesiunea pe rețelele de socializare.

Creatoarea de conținut a povestit că asistenta de la camera de gardă i-a zis că urmează să nască imediat și că personalul medical s-a ocupat cu profesionalism ca totul să meargă perfect.

„La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: ‘NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!’. M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate”, a povestit ea.

Emily Burghelea a mărturisit că i-a fost foarte greu să se așeze singură pe masa de naștere, însă imediat după aceea a și născut.

„Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit!

Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic”, și-a continuat ea confesiunea.

Emily Burghelea se declară copleșită de cum s-au desfășurat lucrurile, însă sentimentele pe care le-a trăit atunci când și-a ținut în brațe copilul nu se compară cu nimic.

„A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”, a mai spus ea.

