Emily Burghelea a dezvăluit imagini emoționante cu fetița ei nou-născută, dar și numele pe care l-a ales pentru micuță: „Va cuceri lumea”

În urmă cu o săptămână, Emily Burghelea a adus pe lume al treilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Emily (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 24

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Ce nume a ales Emily Burghelea pentru fetița ei nou-născută

În urmă cu o săptămână, Emily Burghelea a dezvăluit că a adus pe lume al treilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă.

Emily Burghelea și-a încântat fanii cu mai multe imagini superbe cu fetița ei, dezvăluind și numele pe care ea și soțul ei l-au ales pentru micuță.

„Elisabeta Teodora
În momentul în care am privit-o pentru prima dată în ochi am știut că s-a născut Elisabeta… A fost numele care mi-a venit în minte de nicăieri, ca și cum cineva mi l-a șoptit la ureche… Nu l-am avut pregătit, nu l-am auzit de curând, nu era pe nicio listă, nu știu pe nimeni cu acest nume…. A fost pur și simplu un nume pe care nu mi l-am mai putut scoate din minte și care a venit pur și simplu de la…. Dumnezeu!
Elisabeta înseamnă Jurământul meu este Dumnezeu….
Iar Teodora, numele ales de Andrei, înseamnă Darul lui Dumnezeu
Dumnezeu ne-a dat cel mai neprețuit dar și îi jurăm credință – Elisabeta Teodora – Un nume mai potrivit nu se putea să-și aleagă!!!
Faceți cunoștință cu Elisabeta Teodora, cea care va cuceri lumea!!!!!!!!”, a scris Emily pe internet.

Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil

Emily Burghelea a vorbit pe rețelele de socializare despre cum a decurs nașterea copilului, declarându-se o persoană extrem de norocoasă deoarece a născut extrem de repede.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la si 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi.

Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt”, și-a început Emily confesiunea pe rețelele de socializare.

Creatoarea de conținut a povestit că asistenta de la camera de gardă i-a zis că urmează să nască imediat și că personalul medical s-a ocupat cu profesionalism ca totul să meargă perfect.

„La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: ‘NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!’. M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate”, a povestit ea.

Emily Burghelea a mărturisit că i-a fost foarte greu să se așeze singură pe masa de naștere, însă imediat după aceea a și născut.

„Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit!

Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic”, și-a continuat ea confesiunea.

Emily Burghelea se declară copleșită de cum s-au desfășurat lucrurile, însă sentimentele pe care le-a trăit atunci când și-a ținut în brațe copilul nu se compară cu nimic.

„A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”, a mai spus ea.

Citește și:
Motivul pentru care Anca Dinicu nu se gândește la a avea al doilea copil: „E cam târziu și peste câțiva ani'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată
People
Vanessa Kirby a născut! Vedeta din serialul The Crown a devenit mamă pentru prima dată
Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral. Cu cine seamănă cei doi: "Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri"
People
Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii pe care îi are cu Cabral. Cu cine seamănă cei doi: "Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri"
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: "Frustrantă treabă uneori, dar..."
People
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: "Frustrantă treabă uneori, dar..."
Jennifer Lopez, acuzată de fostul său soț, Ojani Noa, că l-ar fi înșelat în timpul mariajului: "Tu ești problema"
People
Jennifer Lopez, acuzată de fostul său soț, Ojani Noa, că l-ar fi înșelat în timpul mariajului: "Tu ești problema"
Delia, dezvăluiri despre o întâmplare care a deranjat-o. Ce mesaj are pentru cei care încalcă intimitatea persoanelor publice: "Vă rog eu frumos..."
People
Delia, dezvăluiri despre o întâmplare care a deranjat-o. Ce mesaj are pentru cei care încalcă intimitatea persoanelor publice: "Vă rog eu frumos..."
Keith Urban, reacție surprinzătoare când o fană îi spune că are același nume ca fosta lui soție, după despărțirea de Nicole Kidman
People
Keith Urban, reacție surprinzătoare când o fană îi spune că are același nume ca fosta lui soție, după despărțirea de Nicole Kidman
Libertatea
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu Prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu Prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
Monica Bîrlădeanu și Daciana Sârbu, apariție elegantă împreună. Unde și cum au fost surprinse: „La cererea «telespectatorilor»”
Monica Bîrlădeanu și Daciana Sârbu, apariție elegantă împreună. Unde și cum au fost surprinse: „La cererea «telespectatorilor»”
Câți bani a primit Florin Prunea să semneze cu PRO TV. Pleacă la Desafio, show care înlocuiește Survivor
Câți bani a primit Florin Prunea să semneze cu PRO TV. Pleacă la Desafio, show care înlocuiește Survivor
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!”. Anunțul care i-a surprins pe mulți
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!”. Anunțul care i-a surprins pe mulți
Spuneau că sunt cei mai fericiți, dar realitatea nu e deloc așa! „De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se confruntă orgoliile între noi”. Adevărul despre relația lui Alin Oprea cu Medana a ieșit acum la iveală
Spuneau că sunt cei mai fericiți, dar realitatea nu e deloc așa! „De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se confruntă orgoliile între noi”. Adevărul despre relația lui Alin Oprea cu Medana a ieșit acum la iveală
catine.ro
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Lucruri pe care copiii ar trebui să știe să le facă până la vârsta de 10 ani, potrivit experților în parenting
Lucruri pe care copiii ar trebui să știe să le facă până la vârsta de 10 ani, potrivit experților în parenting
Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor
Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor
Mai multe din people
Theo Rose, detalii neștiute despre relațiile trecute și momentele dificile: "Toată lumea pare că vrea ceva"
Theo Rose, detalii neștiute despre relațiile trecute și momentele dificile: "Toată lumea pare că vrea ceva"
People

Theo Rose a vorbit sincer despre cele mai dificile momente din viața ei.

+ Mai multe
Christine Baumgartner, fosta soție a lui Kevin Costner, s-a recăsătorit. Imagini de la nunta din Santa Barbara
Christine Baumgartner, fosta soție a lui Kevin Costner, s-a recăsătorit. Imagini de la nunta din Santa Barbara
People

Christine Baumgartner și logodnicul ei, finanțistul Josh Connor, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii emoționante în Santa Barbara.

+ Mai multe
Sore, impresionată de un gest făcut de partenerul ei. Cum a fost surprinsă artista
Sore, impresionată de un gest făcut de partenerul ei. Cum a fost surprinsă artista
People

Sore le-a povestit fanilor cum a fost impresionată de partenerul ei de viață.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC