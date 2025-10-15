Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: „Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme”

În urmă cu două zile, Emily Burghelea a dezvăluit că a adus pe lume al treilea copil al său.

Emily Burghelea
Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Emily Burghelea, despre nașterea celui de-al treilea copil al ei

Fosta prezentatoare a vorbit pe rețelele de socializare despre cum a decurs nașterea copilului, declarându-se o persoană extrem de norocoasă deoarece a născut extrem de repede.

„Am născut îmbrăcată… La și 4 minute ieșeam din parcarea subterană, la si 16 minute aveam în brațe o minune! M-am trezit din somn cu contracții, am făcut câțiva pași, am început să mă pregătesc, iar când să mă încalț, mi s-a rupt apa ca în filme. De atunci a început numărătoarea inversă, atunci au început emoțiile adevărate și parcă timpul a început să se dilate pentru noi.

Văd și acum cum Andrei strângea bagajul care, deși era făcut, nu era închis, văd cum săreau lucruri din el și noi alergam la lift, am chemat o vecină să stea cu copiii care dormeau și am plecat de urgență la spital. În mașină contracțiile au început să fie mari, spre foarte mari, iar Andrei a condus ca un erou până la spital, am făcut fix 2 minute și noroc că era noapte! Noroc că și-a amintit drumul, eu nu mai știam pe ce lume sunt”, și-a început Emily confesiunea pe rețelele de socializare.

Creatoarea de conținut a povestit că asistenta de la camera de gardă i-a zis că urmează să nască imediat și că personalul medical s-a ocupat cu profesionalism ca totul să meargă perfect.

„La intrarea în spital am simțit că nu mai pot și că îmi vine să mă întind, m-a luat în brațe și m-a dus înăuntru, la camera de gardă, unde o doamnă foarte drăguță a verificat dilatația și a țipat pe hol: ‘NAȘTE!!! E dilatată complet! Aduceți targa!’. M-am dat jos de pe masă, m-am pus într-un scaun cu rotile și văd și acum, în reluare, cum toată lumea alerga odată cu mine spre lifturi, Andrei a fost primul, a apăsat pe buton și am urcat cu toții, iar până la etajul 5 am făcut o eternitate”, a povestit ea.

Emily Burghelea a mărturisit că i-a fost foarte greu să se așeze singură pe masa de naștere, însă imediat după aceea a și născut.

„Mă chinuiam să nu împing și am fost la un pas de a naște în lift! Am ajuns în sala de nașteri și un alt hop a fost să mă așez pe masa de naștere, m-am ridicat singură și m-am așezat ușor, poate că acela a fost unul dintre cele mai complicate momente din viața mea. Andrei nu mai era acolo să mă ia în brațe, îl trimiseseră să se schimbe și a trebuit să mă ridic pe picioarele mele, să fac câțiva pași în expulzie aproape și să mă așez singură pe masă, dar am reușit!

Iar în momentul în care m-am așezat, am și născut! Andrei a văzut momentul din pragul ușii, la fel ca și medicul meu curant, am născut în regim de urgență, mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, un travaliu inexistent aproape, o rupere de membrane perfectă, exact ca în filme, iar atât de emoționată nu am fost în viața mea. Încă nu mi-am revenit, am născut efectiv îmbrăcată, într-o forfotă generală cu toată lumea care roia în jurul meu, dar eu nu auzeam nimic și nici nu simțeam nimic”, și-a continuat ea confesiunea.

Emily Burghelea se declară copleșită de cum s-au desfășurat lucrurile, însă sentimentele pe care le-a trăit atunci când și-a ținut în brațe copilul nu se compară cu nimic.

„A fost ca un vis și tot ce-mi amintesc este momentul în care mi-am privit pentru prima dată în ochi minunea, primul contact piele pe piele, mirosul și avalanșa de fericire care mi-a inundat atunci corpul, din cap până în picioare, ca o baie în lumină, așa cum a spus și Andrei, atunci l-am simțit pe Dumnezeu, și am simțit cum îngerii cântă în cor pentru noi, a treia oară!”, a mai spus ea.

Andrei, soțul creatoarei de conținut, a reacționat după dezvăluirile făcute de Emily Burghelea. Și potrivit comentariilor făcute de cei apropiați, cel de-al treilea copil al lor este un băiețel.

„A născut așa repede încât nu am prins momentul”, a scris acesta.

Motivul pentru care Emily Burghelea și soțul ei nu au apelat la ajutorul unei bone

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

În cadrul unui interviu acordat recent, Emily Burghelea a vorbit despre viața de familie. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, obișnuiesc să meargă în vacanțe alături de cei doi copii ai lor, Amedea și pe Damian. Pentru ei, astfel de momente pe care le petrec împreună sunt extrem de prețioase și încearcă să le ofere copiilor experiențe de tipul acesta și să creeze o conexiune autentică cu ei. 

„Da, chiar este mare lucru, pentru că nu se compară nimic cu momentele în care îi crești tu, exact așa cum vrei. Noi îi luăm cu noi în toate vacanțele noastre. Petrecem timp cu ei. Există această conexiune cu ei, ca orice relație frumoasă între părinte și copil, pe care trebuie să o clădești. Dacă nu faci asta, nu ai relația. Și dacă nu ai o relație, nu ai cum să te impui sau să-i educi în vreun fel. Până la urmă este și despre a-i modela, nu doar despre a-i crește. Trebuie să îi modelezi și să fie mâna ta acolo, pe altcineva nu poți să te bazezi”, a declarat Emily Burghelea pentru VIVA!

În continuare, Emily Bughelea a povestit că ea și soțul ei își cresc singuri copiii.

„Am încercat, la un moment dat, să apelăm la o bonă, pentru că au fost și momente grele în care nu mai puteam. Am încercat să apelăm la serviciile unei bone, am încercat să aducem una din străinătate… Dar, Dumnezeu nu a vrut să ne deschidă porțile așa.”

Cu toate că nu au o bonă, cei doi mai au parte de ajutorul mamei soțului ei, care e alături de ei oricând este nevoie. 

„Părinții mei sunt din Constanța. Mama este plecată în străinătate, iar mama lui Andrei ne ajută de câte ori poate. Vine de fiecare dată când avem nevoie și este o bunică foarte implicată și îi iubește foarte tare. Au o relație absolut superbă, și cu tata socru la fel, care este un bunic de nota 10. Și pe ei ne putem baza ori de câte ori vrem să ieșim două ore, doar noi doi, în oraș sau să facem ceva romantic de cuplu. Există un echilibru.”

Foto: Instagram

