Emily Burghelea s-a confruntat cu probleme de sănătate în cea de-a treia sarcină. Cum se simte acum: „Șocul a fost mare”

Pe 16 martie, Emily Burghelea a resimțit o stare de rău bruscă, motiv pentru care s-a prezentat urgent la medic, după ce a început să sângereze. Creatoarea de conținut, care este însărcinată în aproximativ 13 săptămâni și așteaptă al treilea copil, a fost imediat supusă unor investigații amănunțite.

Emily Burghelea a ajuns la spital

După consultație, Emily Burghelea a revenit pe Instagram pentru a explica situația, menționând că, pentru o săptămână, va trebui să rămână la pat. „Din câte am înțeles, o bucată din placentă s-a desprins puțin, iar medicii mi-au recomandat progesteron pentru a preveni orice complicații. Trebuie să stau în pat câteva zile, dar am tot felul de gânduri care mă frământă. De aseară mă simt complet în altă lume”, a spus vedeta, vizibil speriată.

Într-un interviu recent, Emily Burghelea a povestit că, în acest moment, se simte mult mai bine și a reușit să se ridice din pat, dar șocul emoțional a fost semnificativ.

„Am avut sângerări și am fost foarte speriată. Acum, însă, totul este în regulă! Medicul mi-a spus că astfel de sângerări sunt frecvente și că două din trei femei experimentează acest lucru în sarcină, dar eu nu am mai avut astfel de probleme până acum. Șocul a fost mare pentru mine, am stat la pat trei zile și am urmat tratament cu Progesteron”, a spus Emily Burghelea pentru Click!

În legătură cu posibilitatea de a avea gemeni, Emily Burghelea a stârnit curiozitatea fanilor după ce a postat pe Instagram o fotografie emoționantă alături de soțul ei și copiii lor, însoțită de un mesaj care lăsa loc de interpretări: „În curând urmează să fim 6! Familia la care am visat întotdeauna! Vă iubesc cel mai mult!”. Fanii au început să o felicite, crezând că va naște gemeni, dar Emily a lămurit rapid situația:”Amedea, Damian, eu, bebe, Andrei și cățelul Don. Nu, nu sunt însărcinată cu gemeni”, a spus ea pentru sursa citată.

Despre poftele de gravidă, Emily Burghelea a povestit că preferă mâncărurile acre și sărate.

„Poftesc la salată verde cu trei lămâi și ceapă verde, dar ador și salata de varză murată. Am și câteva pofte mai ciudate, dar ce să fac… Îmi place tot ce e acru și sărat!”, a adăugat Emily, care se pregătește și pentru un baby shower în curând. „Cred că sunt însărcinată în vreo 13 săptămâni și jumătate, burtica deja se vede destul de mult”, a încheiat ea.

Cum a aflat Emily Burghelea că este însărcinată cu al treilea copil

Emily Burghelea a povestit în detaliu pe rețelele de socializare că a aflat că este însărcinată în timpul vacanței.

„Doamne, Doamne, a vrut ca de această dată să aflăm de sarcină devreme, chiar foarte devreme!

Mi-a transmis tot felul de semne pe care am învățat să le văd și să le ascult. După accidentul din Mauritius am învățat să îmi ascult mult mai bine intuiția, pentru că ea este modul în care Divinitatea comunică cu noi!

Deși foarte mică sarcina, primul semn pe care l-am primit a fost un vis. Visam că alăptam, iar visul a fost atât de clar încât a părut că este real, iar când m-am trezit, pentru câteva clipe am avut instinctul să caut bebelușul în pat!”

Creatoarea de conținut a mărturisit că primul test de sarcină pe care l-a făcut în timpul vacanței a ieșit negativ.

„Am făcut un test de sarcină atunci, în Boracay, unde eram plecați în vacanță cu familia, însă el a ieșit negativ…

Cel de-al doilea semn pe care l-am primit a fost unul destul de evident. În una din pozele de pe plajă, am observat cum o burtică neobișnuită s-a conturat în lumina soarelui, iar asta m-a făcut să cred cu tărie că este vorba despre un bebe!

La câteva ore distanță, în timp ce se jucau în pat, Amedea și Damian s-au uitat în același timp printre picioare, iar pentru noi, acesta a fost de fiecare dată un semn clar!

Când Amedea s-a uitat printre picioare pentru prima dată, la un an și ceva, și-a chemat frățiorul, și așa a apărut Damian, iar acum, când amândoi s-au uitat printre picioare în același timp, am simțit că este vorba despre ceva mai mult decât un simplu joc!

Am făcut imediat cel de-al doilea test de sarcină, care a ieșit negativ, dar în sinea mea presimțeam că sunt însărcinată!”

Al treilea test de sarcină a fost însă pozitiv, Emily Burghelea declarând că se bucură enorm că și-a ascultat intuiția și că urmează în curând să devină mamă pentru a treia oară.

„Am plecat din Boracay în Hong Kong, unde am stat câteva zile și mi s-a făcut rău. Am simțit o greață ciudată și i-am scris imediat doamnei doctor Romanescu, care îmi urmărește sarcina. Mi-a recomandat să vin la un control când mă întorc acasă, dar să mai fac totuși un test de sarcină. Cel de-al treilea test de sarcină a ieșit pozitiv, iar bucuria a fost uriașă!

Intuiția m-a înștiințat prima că familia noastră urmează să se mărească și a avut dreptate! Bebe este pe drum!

De multe ori intuiția ne spune lucruri iar tot ce trebuie noi să facem este să avem încredere în ea!!!!”, a mai spus ea

Foto: Instagram

