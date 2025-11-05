Emily Burghelea a încercat terapia prin hipnoză, după ce a ajns la un centru specializat din Hong Kong: „O frică profundă de moarte”

Emily Burghelea, fostă prezentatoare TV și una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a devenit mamă pentru a treia oară în urmă cu doar câteva săptămâni. După naștere, soțul ei i-a oferit un cadou neobișnuit, dar cu o semnificație profundă: o lună petrecută într-un centru special din Hong Kong, dedicat proaspetelor mame care trec prin depresie postnatală. Acolo, Emily își concentrează întreaga energie asupra propriei vindecări, atât fizice, cât și emoționale, având-o alături pe fiica ei cea mică.

Emily Burghelea, despre terapia prin hipnoză

Recent, fosta prezentatoare a povestit că a decis să apeleze la terapie prin hipnoză, după ce în ultimele zile nu s-a simțit deloc bine. În urma sesiunilor, a reușit să identifice o teamă profundă care, spune ea, îi influența starea de spirit fără să își dea seama.

„Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic”, a spus Emily pentru Cancan.

Soțul ei s-a întors în țară pentru a avea grijă de cei doi copii mai mari, Amedeea și Damian, însă Emily mărturisește că păstrează legătura permanent cu el.

„Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru că Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu. Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. (…) Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi”, a glumit influencerița.

Cum se simte după naștere

În urmă cu câteva zile, Emily a făcut o mărturisire cutremurătoare pe Instagram, povestind că, după prima naștere, a trecut printr-un episod sever de depresie postnatală care a adus-o în pragul suicidului.

„Furtunile hormonale au revenit și îmi era tare frică să nu ajung iar în punctul acesta… Țin minte că veneam de la mare, eram pe autostradă, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era în scoică și plângea. Plângea ea și plângeam și eu cu ea. (…) În momentul în care am ajuns acasă, l-am rugat pe Andrei să meargă sus cu ea să o culce. I-am spus exact așa: ‘să o chemi pe mama ta să aibă grijă de Amedea’. (…) Am desfăcut o sticlă de șampanie și am dat-o efectiv pe gât. Din acel moment mi s-a rupt filmul”, a scris Emily.

Ea a continuat povestirea cu emoție: „M-am trezit peste câteva ore, cu mama soacră care mă mângâia pe spate și spunea: ce ai vrut tu să faci? Cum să faci așa ceva… Nu înțelegeam la ce se referă… se pare că după ce am băut șampania, am luat pastile. Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. (…) Aveam același zâmbet larg pe față mereu. Eram bine, până când din senin nu mai eram. Stările astea trebuie luate în serios.”

Astăzi, la patru ani de la acel episod, Emily Burghelea spune că este pregătită să vorbească deschis despre experiența ei și să tragă un semnal de alarmă: depresia postnatală nu trebuie ignorată.

„Chiar dacă pare că mamele se descurcă minunat și sunt puternice, furtunile hormonale nu trebuie trecute cu vederea. Uneori pot scăpa complet de sub control.”

