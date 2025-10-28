Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: „Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie…”

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală

Emily Burghelea are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și le împărtășește atât momentele fericite din viața ei, cât și greutățile cu care se confruntă.

Fosta prezentatoare a vorbit pe larg despre lupta cu depresia postnatală și problemele cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani, după ce a născut-o pe prima ei fetiță, Amedea.

„Furtunile hormonale au revenit și îmi era tare frică să nu ajung iar în punctul acesta….,

Țin minte că veneam de la mare, eram pe autostradă, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era în scoică și plângea.

Plângea ea și plângeam și eu cu ea. Mi s-a părut un drum atât de greu… În momentul în care am ajuns acasă, l-am rugat pe Andrei să meargă sus cu ea să o culce. I-am spus exact așa: ‘Să o chemi pe mama ta să aibă grijă de Amedea. Eram într-un fel de transă, am rămas singură și, deși în general nu beau, am desfăcut o sticlă de șampanie și am dat-o efectiv pe gât. Din acel moment mi s-a rupt filmul”.

Creatoarea de conținut a mărturisit că, ulterior, a aflat de la soacra ei că a luat foarte multe pastile, însă ea nu își amintește acel moment.

„M-am trezit peste câteva ore, cu mama soacră care mă mângâia pe spate și spunea: ‘Ce ai vrut tu să faci? Cum să faci așa ceva…’ Nu înțelegeam la ce se referă… nu-mi mai aminteam nimic. Însă se pare că, după ce am dat pe gât sticla de șampanie, m-aș fi dus la dulapul cu medicamente și efectiv am luat pastile.

Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam 20 și ceva de ani și același zâmbet larg pe față mereu. Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie luate în serios. Și de multe ori este greu să verbalizez. Abia acum, la 4 ani după incident, sunt ok să vorbesc despre asta, deși, în acest moment, când scriu aceste rânduri, am lacrimile în bărbie”', a spus ea.

Emily Burghelea și-a continuat confesiunea povestind despre stările prin care a trecut după ce l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al ei, Damian.

„La Damian a fost diferit, pentru că stările emoționale au fost somatizate. Și m-am îmbolnăvit. Nu știa nimeni ce am, umblam prin spitale cu furia laptelui și o durere inexplicabilă în partea dreaptă, jos. Voiau atunci să mă opereze de apendicită. Credeau că am apendicită — durerile erau groaznice, făceam febră, aveam frisoane și mă simțeam groaznic”, a mărturisit ea.

Cum se simte după nașterea celui de-al treilea copil

Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora.

„Mi-a fost foarte frică de momentul acesta. Momentul în care începe iar furtuna hormonală… La terapie m-au avertizat că, după șocul suferit la accident, este posibil să resimt diferit depresia postnatală și, de această dată, nu am vrut să mă mai prindă nepregătită.

Dacă noi nu suntem bine… nimeni nu e bine… Bebelușii noștri au nevoie de noi, iar noi trebuie să luptăm și să învingem și stările hormonale, și toate încercările prin care trecem la început de drum…”

Creatoarea de conținut a lansat un apel către cei care o urmăresc să fie mai îngăduitori cu mamele care se confruntă cu depresia postnatală și să le acorde ajutor, chiar dacă nu cer acest lucru.

„Este un jurnal. Un jurnal din care trebuie să ieșim mereu mai puternice, cu fruntea sus. Fiecare mamă este o eroină. Și poate ați auzit prea puține povești… pentru că nu fiecare mamă este pregătită să vorbească despre greutățile prin care trece. Dar asta nu înseamnă că nu trec prin ele… Fiecare mamă, la început de drum, la primul, al doilea, al treilea sau al zecelea copil, are nevoie de suport din partea tuturor: din partea soțului, din partea familiei, din partea mamei, din partea soacrei, din partea vecinei — tot ‘satul’ trebuie să fie acolo pentru ea, pentru că are nevoie… Chiar dacă poate nu arată…

Be kind! Niciodată nu știi prin ce trece celălalt. Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre asta… Să conștientizăm și noi, și cei din jurul nostru, că mamele pot trece în interiorul lor prin stări foarte ciudate… Dacă ai o poveste pe care ești gata s-o împărtășești…”, și-a închis ea mesajul.

