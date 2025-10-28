Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: „Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie…”

Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Emily Burghelea (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Emily Burghelea, dezvăluiri despre lupta cu depresia postnatală

Emily Burghelea are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și le împărtășește atât momentele fericite din viața ei, cât și greutățile cu care se confruntă.

Fosta prezentatoare a vorbit pe larg despre lupta cu depresia postnatală și problemele cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani, după ce a născut-o pe prima ei fetiță, Amedea.

„Furtunile hormonale au revenit și îmi era tare frică să nu ajung iar în punctul acesta….,
Țin minte că veneam de la mare, eram pe autostradă, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era în scoică și plângea.
Plângea ea și plângeam și eu cu ea. Mi s-a părut un drum atât de greu… În momentul în care am ajuns acasă, l-am rugat pe Andrei să meargă sus cu ea să o culce. I-am spus exact așa: ‘Să o chemi pe mama ta să aibă grijă de Amedea. Eram într-un fel de transă, am rămas singură și, deși în general nu beau, am desfăcut o sticlă de șampanie și am dat-o efectiv pe gât. Din acel moment mi s-a rupt filmul”.

Creatoarea de conținut a mărturisit că, ulterior, a aflat de la soacra ei că a luat foarte multe pastile, însă ea nu își amintește acel moment.

„M-am trezit peste câteva ore, cu mama soacră care mă mângâia pe spate și spunea: ‘Ce ai vrut tu să faci? Cum să faci așa ceva…’ Nu înțelegeam la ce se referă… nu-mi mai aminteam nimic. Însă se pare că, după ce am dat pe gât sticla de șampanie, m-aș fi dus la dulapul cu medicamente și efectiv am luat pastile.

Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam 20 și ceva de ani și același zâmbet larg pe față mereu. Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie luate în serios. Și de multe ori este greu să verbalizez. Abia acum, la 4 ani după incident, sunt ok să vorbesc despre asta, deși, în acest moment, când scriu aceste rânduri, am lacrimile în bărbie”', a spus ea.

Emily Burghelea și-a continuat confesiunea povestind despre stările prin care a trecut după ce l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al ei, Damian.

„La Damian a fost diferit, pentru că stările emoționale au fost somatizate. Și m-am îmbolnăvit. Nu știa nimeni ce am, umblam prin spitale cu furia laptelui și o durere inexplicabilă în partea dreaptă, jos. Voiau atunci să mă opereze de apendicită. Credeau că am apendicită — durerile erau groaznice, făceam febră, aveam frisoane și mă simțeam groaznic”, a mărturisit ea.

Cum se simte după nașterea celui de-al treilea copil

Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora.

„Mi-a fost foarte frică de momentul acesta. Momentul în care începe iar furtuna hormonală… La terapie m-au avertizat că, după șocul suferit la accident, este posibil să resimt diferit depresia postnatală și, de această dată, nu am vrut să mă mai prindă nepregătită.

Dacă noi nu suntem bine… nimeni nu e bine… Bebelușii noștri au nevoie de noi, iar noi trebuie să luptăm și să învingem și stările hormonale, și toate încercările prin care trecem la început de drum…”

Creatoarea de conținut a lansat un apel către cei care o urmăresc să fie mai îngăduitori cu mamele care se confruntă cu depresia postnatală și să le acorde ajutor, chiar dacă nu cer acest lucru.

„Este un jurnal. Un jurnal din care trebuie să ieșim mereu mai puternice, cu fruntea sus. Fiecare mamă este o eroină. Și poate ați auzit prea puține povești… pentru că nu fiecare mamă este pregătită să vorbească despre greutățile prin care trece. Dar asta nu înseamnă că nu trec prin ele… Fiecare mamă, la început de drum, la primul, al doilea, al treilea sau al zecelea copil, are nevoie de suport din partea tuturor: din partea soțului, din partea familiei, din partea mamei, din partea soacrei, din partea vecinei — tot ‘satul’ trebuie să fie acolo pentru ea, pentru că are nevoie… Chiar dacă poate nu arată…

Be kind! Niciodată nu știi prin ce trece celălalt. Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre asta… Să conștientizăm și noi, și cei din jurul nostru, că mamele pot trece în interiorul lor prin stări foarte ciudate… Dacă ai o poveste pe care ești gata s-o împărtășești…”, și-a închis ea mesajul.

Citește și:
Motivul pentru care Anca Dinicu nu se gândește la a avea al doilea copil: „E cam târziu și peste câțiva ani'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
People
Lili Sandu, dezvăluiri despre posibilitatea de a reveni în industria muzicală sau actorie: "E foarte multă muncă"
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
People
De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: "Nu voi găsi niciodată pe cineva care să..."
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: "Ce binecuvântare..."
People
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: "Ce binecuvântare..."
Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: "S-a întâmplat o singură dată..."
People
Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: "S-a întâmplat o singură dată..."
Meghan Markle, imagini emoționante cu cei doi copii. Prințul Archie și Prințesa Lilibet au cules dovleci pentru Halloween
People
Meghan Markle, imagini emoționante cu cei doi copii. Prințul Archie și Prințesa Lilibet au cules dovleci pentru Halloween
"Desafio: Aventura", show-ul de la PRO TV, intră în linie dreaptă! Cine sunt cei 8 concurenți din echipa Norocoșii
People
"Desafio: Aventura", show-ul de la PRO TV, intră în linie dreaptă! Cine sunt cei 8 concurenți din echipa Norocoșii
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Alo, protocolul de la Cotroceni?” Dana Budeanu, critici dure la adresa ținutei Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Naționale
„Alo, protocolul de la Cotroceni?” Dana Budeanu, critici dure la adresa ținutei Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Naționale
Deși Antim a făcut deliciul publicului, toată lumea a admirat-o pe micuța Aheea, la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Mulți i-au lăudat ținuta, iar despre pantofii ei încă se vorbește! Cât costă încălțămintea fetiței, creație a unui mare brand
Deși Antim a făcut deliciul publicului, toată lumea a admirat-o pe micuța Aheea, la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Mulți i-au lăudat ținuta, iar despre pantofii ei încă se vorbește! Cât costă încălțămintea fetiței, creație a unui mare brand
catine.ro
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Mai multe din people
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre perioada dificilă prin care a trecut: "Îmi pare foarte rău pentru asta..."
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre perioada dificilă prin care a trecut: "Îmi pare foarte rău pentru asta..."
People

Mădălina Ghenea a oferit explicații cu privire la absența ei din mediul online, pe fondul unei răceli severe și a unui proces în instanță.

+ Mai multe
Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor
Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor
People

La câteva luni de la despărțire, Megan Fox și Machine Gun Kelly ar fi decis să își mai acorde o șansă.

+ Mai multe
Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: "Distracție..."
Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: "Distracție..."
People

Nadia Comăneci a avut parte de o zi relaxantă alături de fiul ei, Dylan, și partenera lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC